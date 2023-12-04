15 человек, которые хлебнули такого сервиса, что подумали: «Больше я к вам ни ногой»

Все из нас сталкивались с неприятным обслуживанием в магазинах, кафе и ресторанах. Мы имеем в виду не только косые взгляды, хамские комментарии, но и вытягивание денег из клиентов. И как же приятно читать, когда людей с «воспалением хитрости» ставят на место.

Зашла я позавчера в небезызвестный магазин с одеждой. На неделе назревает у нас корпоратив, решила по этому случаю купить себе платье. Выбрала парочку и пошла в примерочную. В одно прям сразу влюбилась, но оно оказалось большеватым. Прошу девушку-консультанта принести мне такое же платье размера S. Но вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, девушка стала комментировать: «Вам S? Вы что? Вам бы в М-ку влезть!» И мерзко ухмыляется. Я снова попросила ее принести, только уже не платье, а жалобную книгу. Считаю, что так общаться с клиентами как минимум нетактично. Я сама работаю с людьми, но такого хамства себе не позволяю. © Рабочие истории / VK

Решил сделать приятное своей девушке и заглянул в магазин цветов. Я понятия не имел, что выбрать, и решил попросить совета у продавщицы. Она начала перечислять мне разные виды цветов и их символику, но меня вдруг охватило неловкое чувство. Я почувствовал студентом на экзамене по ботанике. Когда она упомянула «розы чайной гибридизации», я, пытаясь воспользоваться более простым словом, спросил: «А где у вас обычные девчачьи розы?» Если до этого в магазине стояла тишина, то она взорвалась смехом окружающих. Я был так смущен, что даже не мог выбрать цветы и вышел из магазина ни с чем. © Палата № 6 / VK

Я встречал самых злых людей в мире. И это работники продуктового возле моего дома 1-го января. Пока все спокойно доедают салаты и смотрят новогодние фильмы, они выходят на смену злющие как собаки. Один раз зашел 1-го числа за хлебом к столу. Решил банально и неудачно пошутить. Глянул на продавщицу и сказал: «А у вас батоны прошлогодние?» Женщина скривилась, кинула мне буханку и сказала: «Не знаю как батоны, а мозги у тебя точно не первой свежести». И добавила: «Карта или наличка?» © Палата № 6 / VK

Сегодня забежал в известную пекарню, потому что зверски хотел есть и попросил пирожок. Продавщица назвала мне сумму, далее я вижу экран с различными вариантами чаевых, только вот опции «без чаевых» там нет. А я не растерялся. Под пристальным взглядом продавщицы я ткнул на «произвольную сумму» и ввел ноль. Все, что сделала сотрудница, — это передала мне пирожок, лежавший рядом с кассой. Я даю чаевые, но не в таких же случаях. © Unknown author / Reddit

Вчера вечером я был на свидании и попросил счет. Подходит официантка с картридером, на котором мелкими буквами указана общая стоимость — $ 75 за четыре напитка, при этом рекомендуемая минимальная сумма чаевых — 22%. Таким образом, я не вижу, сколько стоил каждый напиток, если к нему были добавлены чаевые. Но официантка стоит над душой, вынуждая клиента расплатиться поскорее. А я не хочу, чтобы кто-то стоял рядом, пока я пытаюсь подсчитать чаевые. Просто дайте мне чек, где указана каждая позиция, чтобы я смог быть уверен, что все посчитано правильно. Я уже несколько раз сталкивался с тем, что чаевые завышали. © Longjumping-Grape-40 / Reddit

«Заказ букет к маминому дню рождения, а ей пришла такая открытка»

Пожелание на открытке: «Эй, бро! Пусть это не первая твоя поездка, но от этого она не менее сложная. Так что хорошенько там оторвись и раскачай старушку-Европу. Держись, чувак».

У меня непереносимость лактозы и глютена; не употребляю мясо, чеснок, лук и много других «обычных» продуктов из-за проблем с ЖКТ. Боже, как же меня бесят умники, которые воспринимают такую пожизненную диету как веяние моды! Всем поголовно нужно проявить негативную реакцию: знакомым и даже официантам! Пресекаю и стыжу людей за их «ценные» замечания как могу, но дураков меньше не становится. © Подслушано / VK

Пришел во всем известный ресторан быстрого питания. Кассирша добавила в чек чаевые. Я возмутился и сказал ей удалить эту строчку, но она притворилась, что не поняла меня и все равно пробила! © LightBlade12 / Reddit

«Отель взял себе мой залог и дополнительно $ 50 за пятна на якобы испорченном полотенце. То самое полотенце»

Я остановился в отеле, у меня был бесплатный доступ к «шведскому столу». На второй день пребывания сотрудница отеля принесла мне чек. Я напомнил ей, что завтрак был бесплатным, и та с неприязнью сказала: «Я знаю, но было бы неплохо, если бы ты оставил мне доллар или два». Я выпал в осадок, потому что на завтраке было самообслуживание и единственное, что работница сделала — это налила мне кофе. На этой у нее ушло 5 секунд. В общем, чаевых я не дал, и она очень разозлилась. © TotFabReal / Reddit

Жена работает в крупной сети отелей. Она поехала в командировку и жила в отеле своего бренда. Так вот, с нее сняли плату в размере 250 за уборку «нечистот, размазанных по всей ванной» после отъезда. Мы попросили доказательства, и они прислали одну фотографию, которая была даже не из ванной. На зеркале было одно пятнышко, и это было явно было пятно от туши или другой косметики. Мы были в шоке, дошли до генерального директора. Но отель уперся на своем и все тут. © Neiladin / Reddit

Пошла в ресторан и дала официанту 20% чаевых. Это было почти $ 14, при заказе на $ 68. Увидев такие «маленькие» чаевые, официант скривил лицо. На экране портативного устройства, которое он мне дал, было четыре варианта чаевых: 18%, 20%, 25%, 30%. Может быть, он ожидал 25% или 30%? Знаете, я оставила приличные чаевые, но он заставил меня почувствовать себя нищебродкой. © MemorableKidsMoments / Reddit

Давно заметила, что продавщицы из продуктовых магазинов, в которые я хожу день через день, игнорируют меня. Я очень вежливый человек, всегда здороваюсь, говорю «спасибо», не грублю, но в ответ всегда игнор. Никогда не предложат пакет и не спросят про бонусную карту, я сама прошу и показываю. И это было не раз и не два, а длится на протяжении года. Один раз передо мной стоял пацаненок, так продавец с ним и поздоровалась, и пакет предложила, а когда подошла моя очередь, замолчала. © Подслушано / VK

Короче говоря, я подстригся за $ 35. Вот как это случилось. Впервые пришел в салон. Парикмахер была милой, мне все понравилось. Но я недавно переехал в США и у меня нет стабильной работы, поэтому решил не оставлять чаевых. И тут парикмахер заявляет, что у них минимальная сумма чаевых составляет 20%. Интересно, это вообще законно? © abingigo / Reddit

«Культура чаевых выходит за грани разумного. Смотрите, тут два раза указаны чаевые: обычные и дополнительные»