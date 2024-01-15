15 невольно подслушанных разговоров, после которых кажется, что живешь в стендапе, ей-богу
После тяжелого трудового дня меньше всего хочешь слушать рассказы попутчиков в маршрутке или скандалистов в магазине. Однако порой бывает так, что случайно услышанные разговоры, наоборот, поднимают настроение на весь день или просто оказываются настолько забавными, что так и тянет рассказать о них всем на свете.
- Еду в маршрутке, слушаю музыку. Тут песня подходит к концу, а следующая еще не началась. Слышу, как девушка рядом разговаривает по телефону:
— У меня сегодня важный день.
— ...
— Удачи желают неудачникам, а мне желают успеха.
Остановка. Эта девушка выходит из маршрутки, цепляется наушниками за поручень, ударяется и спотыкается о бордюр. Удача ей бы не помешала. © Helen1 / Pikabu
- Друг гостит у родителей. Говорит, мол, я от своих родителей просто тащусь. Мама простудилась, теперь всем недовольная — дома не любит лежать. Отец с утра встал, сварил ей яиц на завтрак, таблеток положил рядом. И тут мама выходит. Вся такая растрепанная, сонная, недовольная. Садится за стол. Отец на нее посмотрел и как выдаст: «Ах ты женушка моя истерическая, скушай, золотце, яичко диетическое. Или, может, показаться врачу?» А мама капризно так: «Ни-че-го-я-не-хо-чу». И ржут оба. © oseledich / Pikabu
- Была в супермаркете и увидела, как девочка лет 6-7 прямо прижимала к себе световой меч из «Звездных войн». Мама ей говорит: «Может, ты хочешь что-то, чтобы устроить чаепитие?» Девочка: «Нет, я хочу защитить галактику!» Мама: «Ну посмотри, какая милая розовая штучка!» Девочка: «Ты заставляешь меня перейти на темную сторону!» © maggieofthetown / Twitter
- Видела, как паренек-подросток покупал валентинку с надписью: «Мы оба немного странненькие». Продавщица даже спросила: «Это для твоей девушки?» А он выдал: «Нет, это для моей бабушки» © figgled / Twitter
- Был свидетелем того, как парень стоял на улице и перекрикивался с девушкой, которая высунулась из окна квартиры. Он очень так нетерпеливо проорал, мол, ты готова идти? Она в ответ: «Я хочу перекусить, встретимся на месте». А он в ответ с таким уже закипающим раздражением: «Но мы же собираемся идти ужинать!» © AFishTornado / Reddit
- Была в магазине, зашла семейная пара. Ребенок побежал к игрушкам, стал на весь магазин кричать: «Смотрите, какой робот!» Отец, такой весь брутальный качок, подошел, положил сыну руку на плечо и заявил: «Я же не кричу на весь магазин: „Смотрите, какие чипсы!“» Сын сразу успокоился, стал спокойно и тихо разговаривать. © Подслушано / Ideer
- На одной вечеринке мужчина и женщина обсуждают романы одного писателя. Женщина говорит, мол, ну они мне нравятся, простые и легко читаются. А мужчина выдает: «Простые книги для простых людей» — и тут же уходит, чтобы найти другого собеседника. © exile_10 / Reddit
- Как-то утром ехал на работу и услышал, как пара договаривалась позвать к себе друзей. Женщина такая: «Катя вегетарианка, но ест гамбургеры». Не знаю, почему меня это рассмешило, но у меня весь день была истерика. © Rio_the_cat / Reddit
- Только что сошла с поезда и шла за мужчиной с дочкой. Девочке года 3-4. Она обеими руками тащила какую-то здоровенную сумку. Папа спросил, мол, тяжеловато, да? А девочка такая: «Эта сумка тяжелее, чем моя жизнь!» © garages / Reddit
- Услышал в одном ресторане фееричное. Мужичок изливал душу другу: «Ох, братан, я так любил ее. Она моя единственная». Друг кивает и спрашивает, мол, а что случилось-то? А мужичок выдает: «Да я ей с соседкой изменил». © Relevant-Door1453 / Reddit
- Вчера был в магазине. Рядом стояла семья, ребенок сидел в магазинной коляске и что-то на своем бузил. Отец молчал-молчал, а потом с такой печалью: «Когда ж ты на нашем болтать будешь?» © Подслушано / Ideer
- Приехал на поезде на свою станцию, народ столпился у дверей, ждут, когда откроют. Среди них была мило щебечущая китайская пара. И тут какой-то мужичок лет 60 их прерывает и говорит: «Она явно очень тебя любит». Девушка прищурилась и выдала: «Мы вообще-то кузены». © SatoshiSounds / Reddit
- Небольшой город в одной из стран Европы. Гуляю по улице и замечаю впереди на асфальте лежащего ребенка. Так быстро я не бегала ни разу в жизни. Практически подлетаю к нему, набираю службу спасения. Вся ситуация занимает считанные секунды. И тут из-за угла выходит женщина со словами: «Ну что, отдохнул? Идем дальше». Ребенок встает и спокойно берет ее за ручку. © Подслушано / Ideer
- Сижу с открытыми окнами и слышу, как на улице надрывным плачем заливается ребенок: «Я хочу гуля-я-ять! » На что спокойный женский голос отвечает: «Так мы ведь уже гуляем». Мгновение, и ребенок замолчал. © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе. Невольно стала свидетелем разговора между девочкой (где-то в начальных классах учится, думаю) и кондуктором. Он интересовался, какие оценки она сегодня получила. Девочка сказала, что три пятерки. И тут девочка получила разрешение еще три дня бесплатно ездить в школу на этом же автобусе. Все пассажиры аж заулыбались. © Подслушано / Ideer
А вот еще истории, которые ожидаешь скорее встретить в сериале, но никак не в реальной жизни:
AdMe/Народное творчество/15 невольно подслушанных разговоров, после которых кажется, что живешь в стендапе, ей-богу
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