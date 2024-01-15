15 невольно подслушанных разговоров, после которых кажется, что живешь в стендапе, ей-богу

После тяжелого трудового дня меньше всего хочешь слушать рассказы попутчиков в маршрутке или скандалистов в магазине. Однако порой бывает так, что случайно услышанные разговоры, наоборот, поднимают настроение на весь день или просто оказываются настолько забавными, что так и тянет рассказать о них всем на свете.