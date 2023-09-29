15+ случайных совпадений, которые оказались настолько идеальными, что молчать просто невозможно

В жизни то и дело случаются некие совпадения, которые вызывают неподдельный восторг у их свидетелей. Например, когда расцветка на скатерти стола в ресторане точно такая же, как на футболке посетителя. Или когда диван, купленный вслепую для узкой комнаты, идеально там помещается. Но бывают ситуации и невероятнее.

1. Неожиданная встреча в автобусе

Однажды в автобус зашла моя мама. Я потеряла дар речи, потому что мама живет в другом городе и физически не могла оказаться в моем. Но когда дама села напротив, я поняла, что она просто очень похожа, включая манеру одеваться. Но и женщина долго смотрела на меня с подозрением. Ну, думаю, я сама виновата, надо было меньше пялиться на нее. А она потом вдруг говорит: «Извините, что я вас разглядываю. Я сначала подумала, что вы моя дочь. Уже хотела вас отчитать, что приехала и даже не сказала, но когда села, поняла, что вы очень похожи». © Инга Рыбкина / ADME

2. «У комбинезона моей дочери и этой упаковки салфеток один и тот же рисунок»

3. Мороженое совпало с футболкой этого парня

4. Мысли совпадают даже на расстоянии

Я некоторое время ломала голову над именем для своего рыжебрюхого котея. Чтоб было неизбито, невычурно, хорошо звучало и в сокращенном, и в полном варианте, было приятно кошачьему слуху, просто для человечьего языка. Остановилась на Ричи — Ричарде. Было прикольно узнать, что примерно в то же время моя двоюродная сестра подобрала рыжего котенка. И назвала его тоже Ричардом. © Racoonzel / ADME

5. «Нашел кресло у обочины, забрал себе. А на следующий день в том же месте появилось такое же кресло»

6. «Узор на моей рубашки почти соответствует узору на гладильной доске»

7. Тот случай, когда живешь в одном городе и не видишься, но встречаешь за тридевять земель

Мой брат поехал в отпуск. Пошел купаться в море и в паре метров от себя увидел плещущегося троюродного брата. Самое интересное, что живут они в одном городе, на одной улице и не видятся годами, только перезваниваются. А вот за 4 000 км от дома, пожалуйста, встретились. © Гульнар Касым

8. «Сегодня был в ресторане, и там мой кошелек очень хорошо сочетался с их скатертью»

9. «Мой сын откопал на нашем дворе складной нож, точно такой же, как у меня»

10. Какой-то знак или совпадение?

Были с мужем на похоронах одного очень хорошего человека. Стоим в морге у гроба, прощаемся. Вдруг у мужа завибрировал телефон. Он вышел. Возвращается с белым лицом и круглыми глазами. Звонил человек, который много лет назад взял крупную сумму в долг и пропал. Думали все, с концами. Что такого скажете вы? А дело в том, что он был полным тезкой, того, кто лежал в гробу. Сказать, что мы офигели — ничего не сказать. Бывает же такое! © Людмила Жабская

11. «Эта бабочка прилетела и села прямо на фотографию»

12. «Моя кошка слилась с одеялом»

13. История, похожая на сценарий индийского фильма

У нас с мужем было очень интересное даже не совпадение, а чудо. Я откопала фотографию профессионального фотографа, в парке, на фоне картинки из картона, где мне примерно полтора года. Понесла показать мужу, уж больно младший сын был похож в этом возрасте на меня. Так вот, оказалось, что на заднем плане на скамеечке сидел мой муж со своей бабушкой. Но это самое странное не это, а то, что там сидела и моя бабушка! Мало того, когда мы фотографию показали свекрови, она сказала, что мою бабушку прекрасно знает, они дружили с бабушкой мужа на почве любви к книгам и прогулкам с нами в парке. И, оказывается, я у своего мужа неоднократно бывала в гостях. Вот так вот. Правда, он меня не узнал, поскольку был старше и в его 6 лет они переехали, но наши бабушки продолжали общаться. Очень было жаль, что мы узнали об этом намного позже их ухода, но хоть свекровь порадовали. © Inna Tentere

14. «Однажды я увидел у ТЦ 7 красных машин, припаркованных рядом друг с другом»

15. «При укладке ламината такого почти никогда не происходит»

16. «Передвинул свой стол в эту нишу. Наступило совершенство»

Напоследок, еще несколько историй про совпадения от читателей

Подруга рассказала. Она после школы уехала в столицу. Училась, вышла замуж, муж был тоже из нашего города. Пригласил на ужин нового бизнес-партнера из другой страны с его женой. Его жена оказалась одноклассницей подруги. © Umida Raxmat

Очень давно, когда я работала в стационаре. Случилось так, что одновременно у нас пребывали пациентки Белова, Чернова, Краснова, Желтова и Синяева. Но, кажется, никому, кроме меня, это не казалось необычным. © Ку-ку / ADME

У моей мамы родинка на спине под лопаткой, у меня на том же месте точно такая же родинка и у моей дочери там же. Генетика. И ДНК тест не нужен. © ольга анатий