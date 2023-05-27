15+ смельчаков, которые решили кардинально сменить вектор движения в жизни и не прогадали

Не всегда люди сразу выбирают свой путь, по которому идут в жизни. Одни проводят долгие годы, стремясь найти верное направление, другие так и живут в постоянном поиске. Но те, кому посчастливилось-таки отыскать верную дорожку — обретают гармонию в душе и отрываются на полную катушку. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые поняли, чем хотят заниматься и делятся своей радостью со всем миром.

В бонусе расскажем про парня, который понял, что очень вовремя подал заявление об уходе с работы.

«Я бросил работу, чтобы стать ювелиром. Шесть месяцев спустя сделал свое лучшее кольцо»

«Я продал свои вещи, ушел с работы и переехал в Таиланд. Лучшее решение в жизни. Так теперь выглядит мой задний двор»

«3 месяца назад ушел с работы и посвятил себя искусству. На этот набор шахмат, которые я вырезал вручную, ушло около 150 часов»

«Стал стеклодувом по зову сердца»

Из воспитателя в стилисты

Когда-то работала в садике. Родители, забирая своих детей, всегда удивлялись их разнообразным прическам. Через полгода уволилась и отправилась в свободное плавание. Сейчас в своем городе я известный стилист, делаю свадебные и вечерние прически, очередь ко мне за 2–3 месяца вперед расписана. Хочу сказать огромное спасибо своим маленьким моделям, без которых этого бы всего, наверное, и не случилось. © Unknown author / Подслушано

«Бросил работу, чтобы заняться искусством.»

«Я решил бросить работу, путешествовать по миру и заниматься фотографией. Это мой 101-й любимый снимок»

«Я бросил работу год назад и начал переделывать мотоциклы. Это занятие стало моей настоящей страстью»

Менять профессию страшно, но ужасно интересно

В следующем месяце мне будет 30 лет. Практически всю жизнь я проработала в сфере управления и юриспруденции, но давно хотелось попробовать себя в кулинарии. Меня отговаривали, я слушалась и боялась. А потом обнаружила, что каждое утро начинается с проклятий и нервно трясущихся частей тела. Завтра мой последний рабочий день. Неожиданно мое резюме (рассматриваю вакансию повара) оказалось весьма популярно, несмотря на отсутствие опыта работы. Ставку сделала на небольшое заведение, где меня готовы сразу трудоустроить. С детства мечтала носить китель служителя закона — не срослось. И тогда меня это очень сильно подкосило. Китель повара? А почему нет? © Riful / Pikabu

«Бросил работу в большой компании и продал свой стартап. А сейчас запускаю сбор средств на выпуск первой настолки»

«Лицо жены буквально светится от счастья. Она решилась уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя своему делу — мыловарению»

Один день, одно решение

Казалось бы, обычный день, но сегодня утром я вдруг решил, что пора что-то менять. Уволился с работы, продал свою однушку какому-то риелторскому агентству за смешную цену, купил новые шлепанцы, чемодан и билет в Таиланд. Сейчас сижу и жду посадки на рейс. Позади у меня престижная работа и стабильность, впереди — пустота и неизвестность, но впервые за 26 лет я по-настоящему счастлив. © Unknown author / Подслушано

«Бросил работу ради того, чтобы делать обзоры на автомобили. На моем канале выходит 25-е видео»

«Я оставил прежнюю деятельность и занялся выращиванием грибов для гурманов»

«Я уволился с работы, продал все, что у меня было и отправился в кругосветное плавание»

Бонус

Решил уволиться с работы, которая стала жутко утомлять. Подал заявление, дорабатываю 2 недели. А на 12-й день внезапно в приказном порядке отдел ликвидируется и всех увольняют. Все в шоке, в мыле, один я спокойно пришел за трудовой. Меня потом еще долго за глаза Вангой называли. © Алексей Маслеников