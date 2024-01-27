15+ счастливчиков, которые однажды плюнули на нелюбимую работу и теперь живут в свое удовольствие

Не все из нас способны хлопнуть дверью, уйти с надоевшей работы и отправиться воплощать в жизнь свои мечты. Но многие из тех, кто сделал это, ничуть не жалеют о своем выборе. И неважно, что некоторые раньше зарабатывали бешеные деньги где-нибудь в крупной компании, а сейчас «пилят ноготочки» или варят мыло. Главное, что их глаза теперь светятся от счастья.

Сидеть дома за компом — это вам не игрушки

В 26 лет я уволилась из школы и начала работать удаленно. Свекровь тогда сплетничала: «Сидит на шее у мужа и играет в компьютер». Как-то врывается она к нам и визжит: «Ты когда на работу устроишься?!» Видели бы вы ее глаза, когда я озвучила, что мой заработок уже в два раза больше, чем у ее драгоценного сыночка и моего супруга. Теперь уже бывшего. Работаю, кстати, по своей специальности, только уже в онлайн-школе. Проснулась, накрасилась, надела приличный верх, включила ноутбук — и уже на работе.

«7 месяцев назад я уволился из супермаркета и стал ювелиром. Я просто чувствовал, что у меня есть талант и неправильно оставаться там. Это моя самая сложная работа»

«Я продал свои вещи, ушел с работы и переехал в Таиланд. Лучшее решение в жизни. Так теперь выглядит мой задний двор»

Из маникюрного салона в реставраторы

Жена моя — многократная чемпионка конкурсов по маникюру. В маленьком городе на 300 тысяч населения имела зарплату на ногтях 100+ чистыми. Проработала 12 лет, а потом сказала: «Не могу уже смотреть на эти ногти». И ушла в сферу, где оказывают услуги по уходу за автомобилем. Сейчас реставрирует кожу в салонах авто. © Unknown author / Pikabu

«3 месяца назад ушел с работы и посвятил себя искусству. На этот набор шахмат, которые я вырезал вручную, ушло около 150 часов»

«Мне почти 40, был фронтэнд-разработчиком. Работа хорошая, но в какой-то момент я понял, что она угнетает меня. 4 года назад решился уйти и заняться фотографией»

Один день, одно решение

Казалось бы, обычный день, но сегодня утром я вдруг решил, что пора что-то менять. Уволился с работы, продал свою однушку какому-то риелторскому агентству за смешную цену, купил новые шлепанцы, чемодан и билет в Таиланд. Сейчас сижу и жду посадки на рейс. Позади у меня престижная работа и стабильность, впереди — пустота и неизвестность, но впервые за 26 лет я по-настоящему счастлив. © Подслушано / Ideer

«Я бросил работу год назад и начал переделывать мотоциклы. Это занятие стало моей настоящей страстью»

«Лицо жены буквально светится от счастья. Она решилась уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя своему делу — мыловарению»

Из воспитателей в стилисты

Когда-то работала в садике. Родители, забирая своих детей, всегда удивлялись их разнообразным прическам. Через полгода уволилась и отправилась в свободное плавание. Сейчас в своем городе я известный стилист, делаю свадебные и вечерние прически, очередь ко мне за 2–3 месяца вперед расписана. Хочу сказать огромное спасибо своим маленьким моделям, без которых этого бы всего, наверное, и не случилось. © Подслушано / Ideer

«Мне понадобился год, чтобы подкопить денег и решиться бросить работу. Теперь я художник, и постепенно все налаживается»

«4 года я потратил на разработку этой настолки. Было непросто отказаться от стабильной зарплаты, но я понял: или сейчас, или никогда — и пошел ва-банк»

Никогда не поздно учиться новому

Проработав всю жизнь на фабрике, где я просто шил недорогие сумки, я уволился и поступил в колледж. Если у меня получилось, то и вы сможете. © Unknown author / Reddit

Сменить профессию страшно, но ужасно интересно

В следующем месяце мне будет 30 лет. Практически всю жизнь я проработала в сфере управления и юриспруденции, но давно хотелось попробовать себя в кулинарии. Меня отговаривали, я слушалась и боялась. А потом обнаружила, что каждое утро начинается с проклятий и нервно трясущихся частей тела. Завтра мой последний рабочий день. Неожиданно мое резюме (рассматриваю вакансию повара) оказалось весьма популярно, несмотря на отсутствие опыта работы. Ставку сделала на небольшое заведение, где меня готовы сразу трудоустроить. С детства мечтала носить китель служителя закона — не срослось. И тогда меня это очень сильно подкосило. Китель повара? А почему нет? © Riful / Pikabu

«После того как я уволилась с работы, появилось время на то, чтобы находить разные цветы. Это, например, суперблум»

Суперблум — это редкое явление обильного цветения диких цветов.

Кругосветка вместо офиса

Уволилась с престижной работы, продала все ценные вещи и уехала в кругосветку. Спустя 2 месяца пути у меня позади 8 стран Африки. Еще полгода назад я бы рассмеялась, если бы кто-то сказал мне, что я буду писать этот пост, находясь в Мозамбике. Мечты сбываются! Все, что нужно, — это решиться сделать шаг навстречу им. Не бояться, не паниковать, следовать голосу сердца. И мне кажется, что я встретила свою любовь. © Подслушано / Ideer

«Бросил работу в большой компании и продал свой стартап. А сейчас запускаю сбор средств на выпуск первой настолки»

О пассивном доходе и человеческой зависти