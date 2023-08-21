15 случаев, когда наглецы наконец получили бумерангом по темечку
К сожалению, некоторые люди без зазрения совести хамят всем вокруг, лезут с непрошенными советами и бестактными вопросами. В общем, не умеют вовремя прикусить язык. Нередко из-за шока мы не находим, что ответить, и обидчики уходят безнаказанными. А вот герои нашей статьи все-таки сумели быстро сообразить, что к чему, и проучили наглых и грубых людей.
- Меня выбешивает желание порадовать своего ребенка за мой счет. Сажусь в самолет, место специально у окна выбрала. Подхожу, на моем месте сидит ребенок, мне с краю оставили со словами: «Ну это же ребенок, пусть у окошка посидит, вам что, жалко?» Да, жалко, надо было заранее озаботиться вопросом и оплатить выбор места. Выгнала с помощью бортпроводника, по-другому не хотели, мамаша сидела с оскорбленным видом, мол, что я, взрослая тетка, ее деточку обидела. © NoName / ADME
- Работал как-то я в промышленном альпинизме — швы меняли в панельных домах. Пришел к нам в бригаду новый кадр — завесили ему веревки, он зацепился, начал спускаться, спустя пару метров достал телефон и начал обзванивать знакомых с вопросом, не надо ли кому пены строительной по дешевке, а то у него их тут коробками, учет никто не ведет. Бригадир стоял над ним и слегка офигел. Позвонил начальнику, а парень, спустившись с первого шва, узнал, что он тут больше не работает. Более короткой смены я не встречал. © W0lk / Pikabu
- Стою в очереди, и вдруг прямо передо мной нагло влезает женщина. Я так ошалел, что не нашел, что сказать, но люди позади меня заворчали. И тут мне в голову пришла идея: когда она отворачивалась, я закидывал в ее тележку всякие вещи. Начал с малого, типа пакетика чипсов. Люди захихикали. Когда мне удалось подсунуть в тележку целый зонт, все уже ржали в голос, но она так и не заметила. В итоге я пошел на кассы самообслуживания и уже на выходе услышал ее возглас: «Откуда, блин, это все взялось?!» © Ben Sinclair / Quora
- На работе в подсобке держу не только аптечку и чай, но и «аварийный набор»: прокладки, чулки, нитки, иголки и прочее. Коллеги пользуются и докупают. Стали ученицы забегать в случае аварий. Мы понимаем, не отказываем. При этом запасы они не пополняют. Купили прокладки подешевле. Сегодня ученица выдала: «А по какому праву вы на нас экономите? Я пожаловаться могу.» Предложила ей заявить в комиссию по правам человека. © Подслушано / Ideer
- У нас есть соседи, молодая пара. Каждый день гости, вечеринки, шум. Хуже всего, что они своих детей буквально трясут, чтобы те назавтра их рано не разбудили. Я видела, как бедные малыши ночью визжат и извиваются на руках у родителей, а те велят им говорить «пока-пока» гостям. Просьбы игнорировали. Однажды, когда соседка садилась в машину, я сказала, что больше не буду их просить не шуметь, а напишу заявление в инспекцию по защите прав детей. Сильно поуспокоились. Правда, не здороваются. © Ksaverija / ADME
- У нас с мужем небольшая фирма, зарабатываем хорошо. При этом выглядим очень скромно. Поэтому продавцы обычно ни во что не ставят. Однажды хотели купить машину, и менеджер раз 20 убегал от нас к более «дорогим» покупателям. В конце концов мужу это надоело. Он подозвал девушку-стажера, показал на машину и попросил оформить. А потом рассчитался наличкой. Сразу всю сумму. А за соседним столом сидел наш первый ошарашенный горе-продавец. И оформлял кредит для «богатой клиентки». © Палата № 6 / VK
- Однажды нашла телефон на скамейке. Позвонила по номеру, чтобы вернуть, чужого добра не надо. На другом конце на меня начали орать, чтобы вернула телефон, или полиция со мной разберется и т. д. Долго слушать не стала, выкинула в соседнюю мусорку. Либо ты вежлив и слушаешь, что тебе говорят, либо сидишь без телефона. Ненавижу глупых хамов. © Подслушано / Ideer
- У меня была как-то соседка, прямо напротив, которая любила убираться с настежь распахнутой дверью. Все бы ничего, но она включала свою стереоустановку на полную мощность, да еще и втыкала тяжелую восточную музыку. Мне это однажды надоело, я подошел и вежливо попросил сделать потише. Та сразу хамить начала:
— Что ты хочешь?
— Тишины хочу.
— На кладбище будет тебе тишина.
Ну, думаю, я тебе устрою. Вытащил свои колонки, на 500 ватт каждая, поставил перед своей дверью и запилил ей «Раммштайн». На третьей песне она сломалась, выключила свои завывания и больше никогда не включала. © Тросс / ADME
- Мы брали племянника с собой в отпуск. У меня дети: сыну 5 и дочке 10, племяшу 8. Были на рынке с мальчиками. Они не похожи. Еще и племянник темненький и хорошо загорает, а сын у меня с белыми волосами, и светлая кожа, как у меня. И продавец, как это бывает, бестактно выдает: «Надо же, как не похожи. Наверное, у них отцы разные?» Я отвечаю: «Да, и матери тоже». © Екатерина Смолянинова / ADME
- Ситуация: прохожу по карте через турникет. За мной пристраивается хмырь и подталкивает в спину, чтобы тоже пробежать. Я от такой наглости поднимаю скандал, мол, не попутал ли ты, мужик? Начинается песня: «А что, вам жалко, что ли? У меня карта заблокирована, бу-бу-бу, денег нет». А рядом проходит по проездному его бабенка и защищает с такой же песней: «Жалко что ли?». Одеты прилично, телефоны дорогие. И при этом возмущенные, будто я их обязана за свой счет пропустить. Да, мне жалко! © Darth.Kotya / Pikabu
- Купили квартиру в доме, где есть управляющая компания, а, значит, и сбор на уборку, так как она входит в обязательный минимум услуг УК. Через пару месяцев соседка молча повесила рядом с моей дверью график дежурств по уборке первого этажа. То есть, они много лет, вместо того чтобы заставить УК работать как надо, молча и терпеливо сами драили полы, и решили, что я буду делать так же. Подготовила на листке выдержки из закона, написала, что если кого-то не устраивает качество услуг УК, то жаловаться можно сюда, и дала контакты. Листок повесила рядом для ознакомления. Больше ко мне никто с такими глупостями не приставал. © R A / ADME
- Наконец-то съехались с моей девушкой. Но нас стали часто навещать ее родители. Причем всегда невовремя, рано утром, и без звонка. Порой они приводили свою 5-летнюю дочь. Мне это осточертело. Однажды в будний день в 4:30 утра мы с девушкой и ее самой болтливой подругой заявились к ним в дом. Разбудили, потребовали завтрак, в общем, играли на нервах несколько часов. После этого их визиты стали реже и они больше не забывали предупреждать об этом. © Lucas Matthews / Quora
- Я кадровик в бюджетной организации. Охрана часто жаловалась на низкую ставку. Я перерыла кучу документов, оформила бумаги, добилась прибавки. Бегу радостно им сообщить, а один охранник говорит: «Ой, нашлась благодетельница. Смотришь на нас свысока». Я в шоке, расстроенная иду обратно, и тут звонит бухгалтер: всему вспомогательному персоналу оклады урежут на 10%. Коллеги смеются, мол, мгновенная карма, а тот хам уверен, что это я обиделась и убрала прибавку. © Подслушано / Ideer
- Позвали с мужем друзей в гости. К вечеру он опять завел свою шарманку, как на него красотки всю жизнь вешаются. И такой простушке из деревни, как я, повезло стать его женой. Обычно я терпела, но на этот раз не выдержала: «Димочка, тебе давно пора сесть и написать книгу! Тогда мы бы точно разбогатели — это был бы бестселлер в жанре фантастики!». Друзья не удержались и прыснули от смеха. Они тоже прекрасно понимали, что не был мой муж никогда таким ловеласом, каким себя выставляет. А он еще долго потом ходил весь такой оскорбленный, но впредь стал заметно скромнее.
- Сижу в очереди к врачу. Прибегает хамоватая тетка и на ходу орет, что ей положено без очереди, потому что она диабетик 2 типа. Пытается растолкать всех, ее тормозят. Она не сдается, и тут вклиниваюсь я: «Ну тогда за мной будете. Я тоже диабетик, но 1 типа». Это ее устроило, вот только она не знала, что вся очередь состоит из диабетиков, и последний в этой очереди был я. © SlavaArstotzka / Pikabu
Каждому человеку по воле случая порой приходится сталкиваться с откровенным хамством. Чаще всего это связано с невоспитанностью или несдержанностью окружающих. Однако существуют и такие примеры хамского поведения и фраз, которые так прочно вошли в нашу жизнь, что мы и вовсе стали воспринимать их, как норму.
AdMe/Народное творчество/15 случаев, когда наглецы наконец получили бумерангом по темечку
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