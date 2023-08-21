15 случаев, когда наглецы наконец получили бумерангом по темечку

К сожалению, некоторые люди без зазрения совести хамят всем вокруг, лезут с непрошенными советами и бестактными вопросами. В общем, не умеют вовремя прикусить язык. Нередко из-за шока мы не находим, что ответить, и обидчики уходят безнаказанными. А вот герои нашей статьи все-таки сумели быстро сообразить, что к чему, и проучили наглых и грубых людей.