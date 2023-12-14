15 СМС от родителей-юмористов, которые за словом в карман не полезут

Бывает, что младшее поколение снисходительно относится к родителям, мол, они еле разобрались, какой кнопкой смартфон включается. Но мамы и папы вовсе не лыком шиты. Мало того, что они уже отлично разбираются в современных гаджетах, так еще и используют их, чтобы подшучивать над своими детьми.