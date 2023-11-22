15 СМС-переписок, в которых самая мякотка — это финал
Подавляющее большинство наших переписок вряд ли можно назвать увлекательными. Обычно это что-то вроде «Купи хлеба», «Забери ребенка из садика». Но иногда система дает сбой и собеседник выдает такое, что так и хочется сделать скриншот, чтобы сохранить в папочке «Приколы».
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А еще у нас есть подборка переписок, после прочтения которых так и хочется посмеяться.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink / Дзен
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Подборка подошла к концу, но у нас припасено еще много забавных переписок, с неожиданным финалом. А еще мы собрали годные лайфхаки от пользователей сети на все случаи жизни.