15 СМС-переписок, в которых самая мякотка — это финал

Подавляющее большинство наших переписок вряд ли можно назвать увлекательными. Обычно это что-то вроде «Купи хлеба», «Забери ребенка из садика». Но иногда система дает сбой и собеседник выдает такое, что так и хочется сделать скриншот, чтобы сохранить в папочке «Приколы».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname / Дзен

7.

8.

А еще у нас есть подборка переписок, после прочтения которых так и хочется посмеяться.

9.

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink / Дзен

11.

12.

13.

14.

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Умора Грама / Дзен