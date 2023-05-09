15 собеседований, чей финал не предсказал бы и победитель битвы экстрасенсов

Все, кто хотя бы раз в жизни проходил cобеседование, знают, что в процессе нас могут поджидать любые сюрпризы. Мы готовы к различным тестам, каверзным вопросам, назойливому интересу со стороны службы безопасности. Но порой интервьюеры выкидывают такие трюки, что так и тянет поискать в кабинете скрытую камеру или узнать, не записывают ли разговор, чтобы потом выложить в юмористическом шоу. Впрочем, будем честны, соискатели тоже могут чудить на все сто.

Проходила собеседование на работу мечты. Решила попробовать, но понимала, что шансов у меня не очень много. Без опыта работы по этой специальности — недавно переучилась, только из декрета и, судя по всему, с первого взгляда чем-то не понравилась будущей начальнице. Тут в ее кабинет по какому-то делу заглянул руководитель другого отдела, увидел меня, поздоровался как со старой знакомой, сказал, что рад видеть. Я на всякий случай в ответ поздоровалась, хотя его не узнала. И начальница говорит: «Ну, раз он вас знает, будем считать за рекомендацию. Ждем вас первого числа». С ним я редко пересекалась, сидим в разных корпусах. Когда у меня уже заканчивался испытательный срок, узнала, что он учился вместе с моей сестрой и тупо меня с ней перепутал — мы действительно очень похожи. Очень удачно получилось! До этого меня с ней путали только тогда, когда мне за нее в детстве влетало...© Подслушано / VK

Нашел по объявлению в газете вакансию продавца, позвонил, меня пригласили. Приезжаю, там здание какого-то бывшего детсада. Поднимаюсь, меня встречает чувак, собеседует, что-то рассказывает, потом дает анкету и говорит: «После того, как заполните, проходите в такой-то кабинет к директору, он хочет с вами пообщаться». Ну ок, заполняю, иду, открываю дверь, а там, неожиданно, тот же самый чувак. Я стою, не врубаюсь, что происходит, глазами хлопаю. А он спокойно говорит, что, мол, мы только открылись, я тут и собеседую, и директор тоже я. И сидит такой весь гордый и очень собой довольный. И дальше давай мне рассказывать, какая крутая у них фирма и что можно зарабатывать по 100 тысяч в месяц. Работа заключалась в том, что надо по ТЦ с какими то кастрюлями ездить и втюхивать их. Я встал, попрощался и ушел. © antiair / Pikabu После подобного провального собеседования всегда жалко потраченного зря времени. А ведь существуют признаки, по которым заранее можно вычислить, что от работодателя стоит держаться как можно дальше.

Проходил собеседование, чтобы получить стажировку в качестве программиста. Самый первый вопрос, к которому я, по идее, должен был быть готов: «Расскажи о себе». И вот я, очень по-умному, заканчиваю ответ словами: «И я не такой хороший кодировщик, каким хотел бы быть». Интервьюер говорит: «Давайте не будем себя недооценивать». Здесь бы мне промолчать и ждать следующих вопросов, но я тут же ответил: «Нужно смотреть правде в глаза». Выглядело все так, будто я не особо-то и хочу попасть на эту стажировку. © Jainesh Doshi / Quora

Я — молодой специалист со свежим дипломом. Прохожу собеседование у директора-женщины, с виду акулы-карьеристки. Растерялась под ее напором и на вопрос о том, сколько мне лет, честно отвечаю: «Двадцать один». Но тут в голове мелькает мысль, что это как-то несолидно, и я еще честнее добавляю: «С половиной». Как ни странно, меня взяли. © Палата № 6 / VK

На днях была на собеседовании и состоялся такой классный диалог. Работодатель спрашивает: «Дети есть?» Отвечаю, что нету. Он: «В декрет скоро?» Говорю ему, что вообще никогда. А он: «Никогда — это плохо». Я искренне удивилась, потому что считала себя ценным кадром, которого не нужно отправлять в декрет, платить в это время, искать сотрудника на замещение. Спрашиваю: «Чем плохо? Разве я не идеальный работник?» А собеседник мне философски: «Сотрудник должен быть счастливым». Отвечаю, что и так счастлива, а он мне: «Женщина без детей счастливой быть не может. И моя жена с вашей позицией не согласилась бы». © Аноним / Pikabu

Проходила собеседование в ювелирный на должность администратора. Думала, что работа будет состоять в том, чтобы встречать людей, отвечать на письма и звонки, назначать встречи. Все шло прекрасно, пока меня не завели в комнату, вручили лист бумаги и карандаш и сказали: «Нарисуй за 3 минуты ожерелье». Я художник-абстракционист, поэтому старалась изо всех сил. Даже увлеклась, придумывая что-то, чтобы выглядело одновременно классически и неожиданно. Через несколько минут интервьюер возвращается, хватает мою бумагу, морщит лицо и выгоняет меня. © lil_ho_on_da_prairie / Reddit

Работала рекрутером, искали помощника руководителя: девушку с хорошим образованием, знанием языков и амбициями. Деньги руководитель предлагал маленькие, да еще и ехать незнамо куда. Руководитель постоянно придирался: эта несимпатичная, та интересная, но ведь замуж выйдет и родит, эта после декрета — ребенок будет болеть. А у этой ребенок постарше, второго захочет. А с этой вы что, с ума сошли? Она же Телец! Так и не нашли никого. А он нам скандал закатил, что мы ауру вакансии не чувствуем. © Подслушано / VK Мы волнуемся, собираясь на собеседование, читаем статьи с советами о том, как лучше подготовиться, но бывают работодатели, у которых совсем уж фантастичные требования. Но это и хорошо, ведь не попасть к ним в фирму — большая удача.

Очень неспешно подыскиваю работу. На прошлой упахалась до одури — деньги пока имеются. Есть интерес к одной фирме. Пишу им, мол, у меня такой-то опыт, нужны ли сотрудники? Мне в ответ: «На каких условиях?» Что значит, на каких? Вы мне платите зарплату, я работаю. После этой фразы отказали почему-то. © guryana / Pikabu

Собеседование на замещение вакансии начальника почтового отделения. Я раньше уже трудился на такой же должности. Задают стандартные вопросы, чувствую, что все идет хорошо. А потом интервьюер: «Слышу от вас слишком много „я“. Но у нас речь идет о команде, а не про отдельную личность». Что? Это собеседование при приеме на работу, и вам не нравится, что я отвечаю на вопросы, которые вы задали конкретно обо мне, рассказывая о себе? В чем логика? © ArmyOfDog / Reddit

На собеседовании работодателя все устраивало до момента, пока я не спросил о зарплате: как рассчитывается премия, какой голый оклад, как начисляют и так далее. Вместо ответа меня спросили, причем эдаким возмущенно-укоризненным тоном: «А вы только ради денег работаете?» Я как-то растерялся и говорю: «Да». Они: «Мы вам перезвоним». На вопрос так и не ответили и не перезвонили. © Аноним / Pikabu

Проходил собеседование, все шло хорошо, пока не вошла одна дамочка из отдела кадров и не наехала: «Я знаю, что вас уволили из компании X. Почему вы притворяетесь, что все еще работаете там?» Отвечаю: «Потому что я все еще там работаю, меня не уволили». Мадам: «Так это ты лжешь или мне в твоей компании наврали?» Говорю: «Ну, у каждого из нас свое видение ситуации». Она: «Зная твою финансовую ситуацию, мы предложение тебе сделаем, но с зарплатой ниже, чем ты хочешь, так как выхода-то у тебя нет». Ну просто — вау! © ooo-ooo-oooyea / Reddit

Проходил собеседование в одну известную компанию на должность маркетолога. Всего было 4 этапа отбора, в финальный прошел я и еще одна женщина. Не был стопроцентно уверен в своих силах, у нее опыта побольше, резюме, которому сложно не завидовать. Уже мысленно смирился, что возьмут ее. И был прав, начальник отдела собрал нас и озвучил, что выбрали конкурентку. Уже собирался поблагодарить и уходить. Но женщина вдруг говорит: «А я передумала. Посмотрела, что мне к вам ездить с тремя пересадками. Лучше поищу что-то поближе к дому». Меня взяли. Хорошо, что я не переборчивый. © Палата № 6 / VK

На работе был парень, который не принимал «нет» за ответ. Несмотря на то, что в нашем маленьком городке все знали, что я уже 3 года с другим, заливал всем, что мы встречаемся, говорил, что, когда поженимся, возьмет мою фамилию и будет Василием Василевским. Где-то через год прихожу на собеседование, и эйчар, которую я первый раз вижу, говорит, что я ей кажусь знакомой. Натягивает очки и такая: «О, ты знаешь моего сына Васю». Спрашиваю «Васю Светличного?» — «Да нет, Васю Григорьева, того, с которым ты собиралась наставить рога своему парню, маленькая хулиганка». Я даже спорить с ней не стала — встала и ушла. © Samantha Kannan / Quora

Звоню по поводу работы, мол, здравствуйте, я такой-то, отправлял вам резюме, хочу убедиться, что оно дошло. Мне отвечают: «Сейчас посмотрим». А потом прикрывает трубку рукой, но мне все слышно, спрашивает: «Лен, ты такое резюме видела?» Лена говорит, что не видела. Дама уже мне: «Да, получали, вам отказано». © kto.znaet / Pikabu

Хотела работать в одной классной компании, а там было несколько этапов собеседований и тестов, потому что они кого попало не берут. Думаю, ладно, попробую, посмотрим, может, что-то и получится. Где-то чуть больше недели все это у меня заняло, и вот я на последнем этапе — собеседовании с главным директором. Он сыплет вопросами, а я не выспалась, отвечаю что-то и мечтаю, как буду дома отдыхать, уже никакой работы не хочу. И тут «любимый» вопрос: «Почему мы должны выбрать именно вас?» Я как-то даже разозлилась и сама не поняла, как в ответ сказала: «Потому что вы всем сотрудникам каждую неделю оплачиваете сеанс с психологом, а мне этот специалист лишним как раз не будет». Вышла и уже даже не думала, возьмут меня или нет. Представьте мое удивление, когда вечером мне набрали и сообщили, что я принята. © Палата № 6 / VK