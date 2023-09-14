15 собеседований, финал которых и за большие деньги было бы не угадать
Несмотря на формальный тон, который по умолчанию подразумевается на собеседованиях, между соискателями и рекрутерами нередко возникают то искра раздора, то уморительные недопонимания. Именно о таких недоразумениях решили рассказать герои нашей статьи.
- Собеседование с руководительницей. Вопросы щелкаю как орешки.
— Мария, я в целом довольна. Вы готовы приступить к работе?
Я уже мысленно ликую и заверяю, что да. И тут она максимально серьезно выдает:
— Хорошо, только не в ближайший месяц. Как женщина, вы должны меня понять. Мне в этом месяце по гороскопу сказано не принимать серьезных решений. Вдруг я пока чего-то не замечаю, а позже пойму, что вы нам не очень подходите? Надо переждать до благоприятных дней. Но вы будьте на связи.
- Менеджер по найму: «Работа в основном прекрасная, но бывают дни, когда хочется рвать волосы на голове». Я такой: «Видимо, с вами такое уже бывало?». А он лысый. И, как оказалось, с отличным чувством юмора. Меня взяли, но через 3 месяца я уволился, потому что реально был риск полысеть от напряжения. © MrStickySpaz / Reddit
- Во время собеседования они подчеркивали, как важно уделять внимание деталям. При этом неправильно написали мое имя во всех внутренних документах. © Chibbly / Reddit
- Моего мужа поставили проводить собеседования. Большинство соискателей настолько никакие, что он на стенку лезет от скуки. Решил вот, чтобы взбодриться, использовать прикол с ручкой из «Волка с Уолл-Стрит». Фирма связана с торговлей, так что прием очень даже показательный. Итак, пришел очередной кандидат.
— Продайте мне эту ручку.
— В смысле?
— Ну вы же пришли в торговлю, будете продавать. Попробуйте продать мне эту ручку.
— А, понял. Купите ручку.
— Не хочу.
— Ну ладно.
— Вы клиентам так же продавать наш товар будете? Если да, вы нам не подходите.
— Понял-понял, секундочку. Ручку купить не хотите ли?
— Не хочу.
— Почему?
— У меня уже есть ручка.
— Но такой нет.
— А мне моя нравится, а ваша не нравится.
— Тогда мы с вами не сработаемся! До свидания!!
Подорвался, выскочил из кабинета и хлопнул дверью.
- Откликнулся на вакансию веб-разработчика. На первом раунде собеседований по классике проверяли технические навыки, затем пригласили на интервью с эйчаром. Я почуял неладное, когда увидел, что в комнате нас не двое, а 20 с лишним человек. А потом нам всем вообще велели сесть на пол, свернуться клубочком и представить себя распускающимся цветком. Я подумал, что это прикол какой-то. Но когда все реально начали это делать, я просто свалил оттуда. © neolabaque / Reddit
- Была на собеседовании. Решила честно признаться, что у меня социофобия и мне не комфортно в большом коллективе. Перезвонили на следующий день и предложили работу с бОльшей зарплатой и графиком лучше, чем я рассчитывала. Дело в том, что никто не соглашался работать в абсолютном одиночестве в лаборатории за городом. Короче, я счастлива. © dyadka1337 / Pikabu
- Срочно искали человека с опытом работы в торговле. Готовы были даже переманить и доплатить. И вот приходит девица: высветленные волосы, наращенные ресницы, длиннющие когти со стразиками. Все бы ничего, но оказалось, что опыта у нее вообще нет. Спрашиваем, что тогда она может нам предложить. Отвечает: «Я могу вам предложить отличного сотрудника, красивого и стильного».
- Уволился с oднoй работы и пapy месяцев отдыхал. Πoшeл на дpyгyю устраиваться. Κадровик:
— Πройдите собеседование у главного механика.
Ηy, пoшeл в кабинет к нeмy. Зaxoжy, а тaм мoй шеф с предыдущей работы сидит:
— Чeгo пришел?
— Ηa paбoтy. Сказали пройти собеседование у главмеха.
— М-м-м... Cейчас позвоню им, скажу, чтo вce пpoшлo отлично. Иди, оформляйся.
— Πонятненько. © geser83 / Pikabu
- Случайно напечатал резюме на очень плотной бумаге. Интервьюер повертел его в руке и говорит: «Ничего себе, какая толстая бумага». Я выпалил: «Будет сложнее скомкать ее и выбросить». Он поржал. Меня взяли. © Unknown author / Reddit
- Пришел парень. 26 лет, с образованием, смышленый, грамотная речь, женатый. Чувствуется, что немного неуверен в себе. Решил дать задание, чтобы разрядить обстановку. Взял ручку со стола и говорю продать мне. Он достает из кармана крупную купюру, раскручивает ручку, вкладывает туда деньги, закручивает и протягивает ее мне:
— Эта ручка с сюрпризом стоит всего сотню. Я уверен, сюрприз вам понравится.
Демонстративно достаю деньги и отдаю ему.
— Ты принят на работу. Ручку можешь оставить себе в подарок.
— Спасибо, но мне не надо, вы же ее купили. Во сколько мне завтра подъехать?
Ну, думаю, принципиальный. Беру эту ручку, раскручиваю, достаю купюру, а она из банка приколов (ненастоящая). Хороший должен получиться менеджер! © kenaz / Pikabu
- Это была вакансия на продавца кухонных ножей. Интервьюер вытащил нож для демонстрации, и тот буквально развалился у него в руках. © PapaGeorgieo / Reddit
- Прибежала в офис вовремя, стучусь в кабинет. Там сидит мужичок лет 50, сразу же спрашивает: «Вы всегда так пунктуальны?» Я гордо киваю, уверенная, что очаровала его прямо с порога. А он сверлит меня взглядом, потом качает головой и выдает: «Тогда вы нам не подходите. У меня с женой бывшей из-за этого не сложилось. Она сама идеальная была и к другим жутко требовательная. Не сработаемся».
- — Покажите свое портфолио.
— Да, конечно. У меня есть сайт, где вы можете его посмотреть.
— А разве контент-маркетологи умеют создавать сайты?
— Современные технологии позволяют его сделать любому человеку.
— Сомневаюсь. А как подтвердите, что это ваш сайт и ваше портфолио?
— Посмотрите страницы «Обо мне» и «Контакты».
После минуты размышлений:
— А как вы можете доказать, что это ваш сайт? Вы могли просто взломать его и разместить там информацию о себе. © sick.pu*** / Pikabu
- Пришла женщина на собеседование. Резюме отличное, опыт релевантен, по делу отвечала на все вопросы. Перешли к обсуждению зарплаты, границы которой, к слову, были указаны в вакансии (от 60 до 100 тысяч).
— Все прекрасно, вы нам подходите. Первые 2 месяца зарплата будет 100 тысяч. Вас все устраивает?
— Уважаемый, вы мои руки видели?
— Ну, я сейчас их вижу. А что?
— А то, что женщине с таким маникюром и вообще с такими руками 100 тысяч в месяц никак не хватит. Давайте хотя бы 200.
Специалист она хороший, но мне начальство такую зарплату не одобрило бы, так что не взяли. Надеюсь, она нашла место, где по достоинству оценили ее маникюр.
- Как-то раз на собеседование пришла девушка 27 лет... с папой! Он уверенно зашел вместе с ней в кабинет. Во время беседы она еле выдавила из себя два слова. А он и так и сяк распинался, мол, какой она расчудесный «ребенок»: отличница, умница и просто красавица. И под финал этот папка понравился нам гораздо больше этой девочки. Предложили ему пойти к нам работать. © Подслушано / Ideer
Неожиданности подстерегают нас на каждом углу, а не только на собеседованиях. Самым ярким доказательством этому являются многочисленные истории пользователей сети о реальных ситуациях, в которых их поджидали такие лихие сюжетные твисты, что позавидовал бы сам Голливуд.
AdMe/Народное творчество/15 собеседований, финал которых и за большие деньги было бы не угадать
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