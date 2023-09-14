15 собеседований, финал которых и за большие деньги было бы не угадать

Несмотря на формальный тон, который по умолчанию подразумевается на собеседованиях, между соискателями и рекрутерами нередко возникают то искра раздора, то уморительные недопонимания. Именно о таких недоразумениях решили рассказать герои нашей статьи.

Неожиданности подстерегают нас на каждом углу, а не только на собеседованиях. Самым ярким доказательством этому являются многочисленные истории пользователей сети о реальных ситуациях, в которых их поджидали такие лихие сюжетные твисты, что позавидовал бы сам Голливуд.