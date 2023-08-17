15 собеседований, которые из памяти даже под гипнозом не сотрешь
Собеседование — довольно волнительное мероприятие. Причем для обеих сторон. Как показывает практика, интервью редко идут по строго намеченному плану. В итоге то рекрутер остается в недоумении от поведения соискателя, то сам кандидат вдруг понимает, что попал в театр абсурда.
- Срочно искали человека с опытом работы в торговле. Готовы были даже переманить и доплатить. И вот приходит девица: высветленные волосы, наращенные ресницы, длиннющие когти со стразиками. Все бы ничего, но оказалось, что опыта у нее вообще нет. Спрашиваем, что тогда она может нам предложить. Отвечает: «Я могу вам предложить отличного сотрудника, красивого и стильного».
- Уволился с oднoй работы и пapy месяцев отдыхал. Πoшeл на дpyгyю устраиваться. Κадровик:
— Πройдите собеседование у главного механика.
Ηy, пoшeл в кабинет к нeмy. Зaxoжy, а тaм мoй шеф с предыдущей работы сидит:
— Чeгo пришел?
— Ηa paбoтy. Сказали пройти собеседование у главмеха.
— М-м-м... Cейчас позвоню им, скажу, чтo вce пpoшлo отлично. Иди, оформляйся.
— Πонятненько. © geser83 / Pikabu
- Случайно напечатал резюме на очень плотной бумаге. Интервьюер повертел его в руке и говорит: «Ничего себе, какая толстая бумага». Я выпалил: «Будет сложнее скомкать ее и выбросить». Он поржал. Меня взяли. © Unknown author / Reddit
- Моего мужа поставили проводить собеседования. Большинство соискателей настолько никакие, что он на стенку лезет от скуки. Решил вот, чтобы взбодриться, использовать прикол с ручкой из «Волка с Уолл-Стрит». Фирма связана с торговлей, так что прием очень даже показательный. Итак, пришел очередной кандидат.
— Продайте мне эту ручку.
— В смысле?
— Ну вы же пришли в торговлю, будете продавать. Попробуйте продать мне эту ручку.
— А, понял. Купите ручку.
— Не хочу.
— Ну ладно.
— Вы клиентам так же продавать наш товар будете? Если да, вы нам не подходите.
— Понял-понял, секундочку. Ручку купить не хотите ли?
— Не хочу.
— Почему?
— У меня уже есть ручка.
— Но такой нет.
— А мне моя нравится, а ваша не нравится.
— Тогда мы с вами не сработаемся! До свидания!!
Подорвался, выскочил из кабинета и хлопнул дверью.
- Менеджер по найму: «Работа в основном прекрасная, но бывают дни, когда хочется рвать волосы на голове». Я такой: «Видимо, с вами такое уже бывало?». А он лысый. И, как оказалось, с отличным чувством юмора. Меня взяли, но через 3 месяца я уволился, потому что реально был риск полысеть от напряжения. © MrStickySpaz / Reddit
- Ровно в назначенное время стучусь в нужный кабинет и захожу. Там сидит мужичок лет 50. Он сверлит меня взглядом, потом смотрит на часы на стене и напряженно спрашивает: «Вы всегда так пунктуальны?» Я растерянно отвечаю, что да. Он качает головой: «Тогда вы нам не подходите. У меня жена бывшая такая же была. Сама идеальная и к другим жутко требовательная. Не сработаемся».
- Собеседование на руководящую должность. Отвечаю на стандартные вопросы, все вроде хорошо. Но тут интервьюер заявляет: «Вы очень часто говорите „Я“. Меня это беспокоит, мы ценим командный дух». Чего? Задает вопросы конкретно обо мне и удивляется, что я отвечаю о себе? В общем, я предложил попрощаться. © ArmyOfDog / Reddit
- Меня спросили, каким я вижу себя в роли менеджера по продажам.
— Я буду вторым лучшим работником из всех, кого вы когда-либо нанимали.
— Почему только вторым?
— Сказать, что я номер один, было бы слишком самонадеянно. Оставлю борьбу за первое место остальным.
Несколько менеджеров, которые сидели в комнате, заржали в голос. Работаю в этой компании уже полгода. © Shoboy_is_my_name / Reddit
- Собеседование с руководительницей. Вопросы щелкаю как орешки.
— Мария, я в целом довольна. Вы готовы приступить к работе?
Я уже мысленно ликую и заверяю, что да. И тут она максимально серьезно выдает:
— Хорошо, только не в ближайший месяц. Как женщина, вы должны меня понять. Мне в этом месяце по гороскопу сказано не принимать серьезных решений. Вдруг я пока чего-то не замечаю, а позже пойму, что вы нам не очень подходите? Надо переждать до благоприятных дней. Но вы будьте на связи.
- Во время собеседования они подчеркивали, как важно уделять внимание деталям. При этом неправильно написали мое имя во всех внутренних документах. © Chibbly / Reddit
- Это была вакансия на продавца кухонных ножей. Интервьюер вытащил нож для демонстрации, и тот буквально развалился у него в руках. © PapaGeorgieo / Reddit
- — Покажите свое портфолио.
— Да, конечно. У меня есть сайт, где вы можете его посмотреть.
Говорю адрес. Спустя 5 минут эйчар задумчиво произносит:
— Это вы делали сайт?
— Да.
— А разве контент-маркетологи умеют создавать сайты?
— Современные технологии позволяют его сделать любому человеку.
— Сомневаюсь. А как подтвердите, что это ваш сайт и ваше портфолио?
— Посмотрите страницы «Обо мне» и «Контакты».
После минуты размышлений:
— А как вы можете доказать, что это ваш сайт? Вы могли просто взломать его и разместить там информацию о себе. © sick.pu*** / Pikabu
- Откликнулся на вакансию веб-разработчика. На первом раунде собеседований по классике проверяли технические навыки, затем пригласили на интервью с эйчаром. Я почуял неладное, когда увидел, что в комнате нас не двое, а 20 с лишним человек. А потом нам всем вообще велели сесть на пол, свернуться клубочком и представить себя распускающимся цветком. Я подумал, что это прикол какой-то. Но когда все реально начали это делать, я просто свалил оттуда. © neolabaque / Reddit
- Пришел парень. 26 лет, с образованием, смышленый, грамотная речь, женатый. Чувствуется, что немного неуверен в себе. Решил дать задание, чтобы разрядить обстановку. Взял ручку со стола и говорю:
— Продай мне эту ручку.
Он достает из кармана крупную купюру, раскручивает ручку, вкладывает туда деньги, закручивает прямо передо мной и протягивает ее мне:
— Эта ручка с сюрпризом стоит всего сотню. Я уверен, сюрприз вам понравится. Мне очень нужна эта работа.
Ну, думаю, не растерялся. Надо брать.
— Хорошо, я покупаю у тебя эту ручку.
Демонстративно достаю деньги и отдаю ему.
— Ты принят на работу. Ручку можешь оставить себе в подарок.
Он кладет ручку на стол:
— Спасибо, но мне не надо, вы же ее купили. Во сколько мне завтра подъехать?
Ну, думаю, принципиальный. Беру эту ручку, раскручиваю, достаю купюру, а она из банка приколов (ненастоящая). Хороший должен получиться менеджер! © kenaz / Pikabu
- Пришла женщина на собеседование. Резюме отличное, опыт релевантен, по делу отвечала на все вопросы. Перешли к обсуждению зарплаты, границы которой, к слову, были указаны в вакансии (от 60 до 100 тысяч).
— Все прекрасно, вы нам подходите. Первые 2 месяца зарплата будет 100 тысяч. Вас все устраивает?
— Уважаемый, вы мои руки видели?
— Ну, я сейчас их вижу. А что?
— А то, что женщине с таким маникюром и вообще с такими руками 100 тысяч в месяц никак не хватит. Давайте хотя бы 200.
Специалист она хороший, но мне начальство такую зарплату не одобрило бы, так что не взяли. Надеюсь, она нашла место, где по достоинству оценили ее маникюр.
На собеседованиях частенько происходит какой-то сюр. Иногда поведение кадровиков и работодателей настолько шокирует соискателей, что они предпочитают сбежать из офиса, роняя тапки.
AdMe/Народное творчество/15 собеседований, которые из памяти даже под гипнозом не сотрешь
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