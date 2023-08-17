15 собеседований, которые из памяти даже под гипнозом не сотрешь

Собеседование — довольно волнительное мероприятие. Причем для обеих сторон. Как показывает практика, интервью редко идут по строго намеченному плану. В итоге то рекрутер остается в недоумении от поведения соискателя, то сам кандидат вдруг понимает, что попал в театр абсурда.