15+ собеседований, которые могли пройти как по маслу, но не в этой жизни
Собеседование — это стресс. В первую очередь, конечно, для соискателя, но бывает, что и для работодателя тоже. В этой статье у нас истории о странных собеседованиях, к которым жизнь не готовила ни тех ни других.
- Смотрю вакансию: ₽ 70 тысяч на руки «чистыми», график — 2/2. Звоню, уточняю, правда ли такая зарплата, чтобы не тратили мое время. Мне отвечают загадочно: «Ну при выполнении разных условий — да. Все расскажем». Приезжаю, через 30 минут разговора настойчиво спрашиваю, мол, что с зарплатой. Ответ кадровички выбесил: «Ну если вы берете 20 смен в месяц по 12 часов, то 70 на руки и получается». Ой, как у меня все вскипело! Говорю: «Как у вас график 2/2 в голове сложился в 20 смен и на фига я сюда ехала?»
- Прохожу собеседование на должность продавца в продуктовом магазине.
Менеджер: «Вы приняты! Можете начать сегодня?»
Я: «Э-э-э... Я пока отрабатываю на прежней работе».
Менеджер: «Вы работаете на нас всего 30 секунд, а уже ищете отговорки, чтобы уйти со смены. Ладно! Можете начать завтра». © originalchaosinabox / Reddit
- Собеседование с руководительницей. Вопросы щелкаю как орешки.
— Мария, я в целом довольна. Вы готовы приступить к работе?
Я уже мысленно ликую и заверяю, что да. И тут она максимально серьезно выдает:
— Хорошо, но, как женщина, вы должны меня понять: мне в этом месяце по гороскопу сказано не принимать серьезных решений. Вдруг я позже пойму, что вы нам не очень подходите? Поэтому надо переждать до благоприятных дней. Но вы будьте на связи.
- Проходила собеседование на работу мечты. Решила попробовать, но понимала, что шансов у меня не очень много. Я без опыта, недавно из декрета и, видимо, с первого взгляда не понравилась руководительнице. Тут в кабинет по какому-то делу заглянул начальник, поздоровался со мной, как со старой знакомой, сказал, мол, рад видеть. Я на всякий случай в ответ поздоровалась, хотя его не знала. Руководительница: «Ну раз он вас знает — будем считать это рекомендацией. Берем вас». И только потом я узнала, что начальник учился вместе с моей сестрой и просто перепутал меня с ней. © Подслушано / VK
- Одна девушка на собеседовании сказала, что все ее бывшие парни сейчас работают в нашей компании, и призналась, что ей не терпится увидеть выражения их лиц, когда она выйдет на работу. Это произошло в первые 3 минуты общения. © lovelanguage_sarcasm / Reddit
- Дело было много лет назад, когда мне в резюме еще писать было особо нечего и приходилось наполнять его «водой» типа длинного перечня навыков и личных качеств. Скопипастил из какого-то резюме: «стрессоустойчивость, инициативность, старательность, хорошая память», бла-бла-бла. Пригласили на собеседование. Познакомились с HR и директором, сидим общаемся. Директор: «А вот у вас тут написано про память. А как меня зовут?» Я: «Андрей». Он: «Нет, Сергей». Я: «М-м, ну тогда про память давайте вычеркнем». Поржали, должность получил и проработал там несколько лет. © Lagavulin / Pikabu
- На одном собеседовании меня спросили, чем я в свободное время занимаюсь. Я такой: «Читаю, фильмы смотрю, готовлю». Рекрутер стал спрашивать: «Что готовите? Почему на собеседование ничего не принесли нам поесть?» Ну я посмеялся. А рекрутер, как оказалось, не шутил. © Turko_the_Fair / Twitter
- На собеседовании всегда стараюсь попасть в туалет, чтобы понять, чего стоят обещания компании. Если компания пытается показать, что они прогрессивные и современные, а в туалете жуткая советская плитка, то и отношение к работникам будет «совковое». Если обещают хорошее отношение и зарплату, а в туалете нет даже бумаги и мыла, то все их обещания — брехня. А если в туалете чисто, уютно и все есть, то и отношение к работникам в 99 % случаев уважительное и адекватное. Еще ни разу не ошиблась. © Подслушано / Ideer
- На собеседовании работодателя все устраивало до момента, пока я не спросил о зарплате: как рассчитывается премия, какой «голый» оклад, как начисляют и так далее. Вместо ответа меня спросили, причем эдаким возмущенно-укоризненным тоном: «А вы только ради денег работаете?» Я как-то растерялся и говорю: «Да». Они: «Мы вам перезвоним». На вопрос так и не ответили и не перезвонили. © Аноним / Pikabu
- Как-то раз проводила собеседование. Пришел мужик, ответил на 3 моих обычных вопроса, мол, где учился, прошлое место работы, что умеете. И вдруг он встал, громко сказал: «ВЫ МНЕ НЕ НРАВИТЕСЬ» — и ушел. © blinpolin12 / Twitter
- Сегодня во время собеседования я наливал воду в стаканчик и она перелилась. «Нервничаете?» — спросил интервьюер. «Нет, я просто всегда выкладываюсь на 110 %», — ответил я. © DmitriSychikov / Twitter
- Как-то меня попросили рассказать о своих карьерных достижениях на английском. Ну хорошо, рассказываю. Потом рекрутер мне такая: «Я английского не знаю, но должна была проверить, что вы на нем говорите». © Olga_Vryadli / Twitter
- Ищу работу, звонят из компании:
— Здравствуйте, работу еще ищете?
— Да.
Далее следует несколько фраз с общей информацией.
— А по какому принципу компанию выбираете?
— Из общего впечатления от разговора. Плюс читаю отзывы о работодателе в интернете.
Пауза.
— Боюсь, мы вам не подходим.
И кладут трубку. © TeslaCat / Pikabu
- Спешил как-то на собеседование. Мчусь во весь опор, почти бегу, вдруг вижу — наравне со мной идет какой-то мужик. Идем ноздря в ноздрю, но на последних метрах перед дверями я его обгоняю, при этом останавливаюсь и придерживаю дверь. На собеседовании прошел HR, осталось пообщаться с будущим начальником. Захожу в кабинет, а там этот мужик. HR не успела дверь закрыть, а он уже орет: «Принят, оформляйте!» А мне говорит: «Чего тебя собеседовать? И так вижу — вежливый, пунктуальный и ответственный». © Vipman84 / Pikabu
- Очень неспешно подыскиваю работу. На прошлой упахалась до одури — деньги пока имеются. Есть интерес к одной фирме. Пишу им, мол, у меня такой-то опыт, нужны ли сотрудники. Мне в ответ: «На каких условиях?» Что значит, на каких? Вы мне платите зарплату, я работаю. После этой фразы отказали почему-то. © guryana / Pikabu
- Я — молодой специалист со свежим дипломом. Прохожу собеседование у директора-женщины, с виду акулы-карьеристки. Растерялась под ее напором и на вопрос о том, сколько мне лет, честно ответила: «Двадцать один». Но тут в голове мелькнула мысль, что это как-то несолидно, и я еще честнее добавила: «С половиной». Как ни странно, меня взяли. © Палата № 6 / VK
А здесь у нас можно узнать про 10 признаков того, что с некоторыми работодателем каши не сваришь.
Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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