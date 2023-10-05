15 собеседований, на которых логика сделала их участникам ручкой
Последние минуты перед собеседованием всегда немного волнительны. В голову лезут мысли типа: «А все ли в порядке у меня с прической?» или «Надо не забыть упомянуть мое участие в проекте, который принес бывшему начальнику прибыль?» и так далее. Герои нашей статьи тоже волновались: хотели произвести хорошее впечатление и получить работу, а в итоге вышло так, как вышло.
- Устраивалась после колледжа секретарем. На собеседовании кадровик спрашивает: «Кем работают ваши родители?». Ответила честно, без задней мысли: учителями. В итоге меня не взяли именно из-за этого. Спец по кадрам так и заявил: «Вы росли в семье учителей, значит, будете просить отпуск на два месяца. А у нас так нельзя».
- Дело было на собеседовании. Уютный офис, а рядом с дверью огромное зеркало от пола до потолка. Поговорили с руководителем, все прошло вроде бы удачно. Раскланиваюсь, вежливо прощаюсь и вместо двери случайно вхожу в зеркало. У секретаря и всех присутствующих — шок. Зеркало, конечно, не пострадало, но было стыдно. © Подслушано / VK
- Когда я проходил собеседование на автомобильном заводе на должность мастера по ремонту оборудования, мне задавали вопросы, чтобы проверить уровень моих знаний. После парочки стандартных вопросов я услышал необычный: «Сколько лошадиных сил в одной лошади?» На удивление я знал ответ, потому что за пару месяцев до этого не мог уснуть и смотрел автомобильную передачу, в которой ведущий поведал, что среднестатистическая лошадь может развить мощность до 15 лошадиных сил. Не знаю, почему это отложилось у меня в памяти. Но даже бесполезные факты могут пригодиться в жизни. © forcy / Pikabu
- Случайно напечатал резюме на очень плотной бумаге. Интервьюер повертел его в руке и говорит: «Ничего себе, какая толстая бумага». Я выпалил: «Будет сложнее скомкать ее и выбросить». Он поржал. Меня взяли. © Unknown author / Reddit
- Проходил я как-то собеседование, и меня сразу напрягло, что 5 сотрудников HR собрались задавать мне вопросы. Целый час меня спрашивали про стиль руководства, что я буду делать при конфликте среди подчиненных, как я их буду контролировать, а также мы обсуждали другие нюансы, совершенно не относящиеся к вакансии, на которую я претендовал. Причем после каждого ответа люди загадочно улыбались и переглядывались. Я словно участвовал в представлении театра абсурда, где почему-то был главным героем. Не выдержав, в конце собеседования я спросил: «А сколько у меня вообще будет подчиненных?» «Ни одного», — последовал ответ. © St***none / Pikabu
- У меня самый странный вопрос на собеседовании был такой: «Что ты будешь делать, если у коллеги в офисе плохо пахнут носки?» И все вопросы подводили к тому, что остается только конфликтовать с коллегой. Якобы сказал ему об этом, а он проигнорировал, еще раз — он опять мимо ушей. И дальше были подобные бредовые вопросы. © krambabulya / Pikabu
- После 5 лет в декрете сходила я на собеседование. Они такие: «Какое у вас интересное резюме!», «Ого! Какой богатый и интересный опыт работы!», «Тестовое вы выполнили просто супер, лучше и быть не может!». А потом: «Так у вас двое маленьких детей? А-а-а... Ну... Мы вам перезвоним». Эх. © #щастьематеринства / VK
- Звонят, говорят: прочли резюме, приезжайте на собеседование. На другой конец города, от метро ехать на автобусе, там еще идти. Добрался, а вахтер не пускает. Звоню приглашавшему — недоступен. Говорю вахтеру, куда направляюсь, называю фамилию, должность, прошу по местному телефону позвонить. Звоню. Отвечают, что нет такого и кто вы вообще такой, чтобы занятых людей от работы отвлекать. Бросили трубку. Я ушел. Потом мне звонят и спрашивают, почему не пришел, меня ждали. Лучше пусть между собой разберутся сначала. © TheTavrist / AdMe
- Мне было 22 года, я очень нервничала. Бухгалтер, который искал помощника, повел меня в кафетерий компании выпить кофе. Мы наполнили одноразовые стаканчики напитками, сели, начали собеседование. Потом моя чашка начала протекать. Кофе просачивался по бокам. Я не знала, что делать, попыталась сделать вид, что все в порядке. Я застыла. Наконец он заметил происходящее и сходил за салфетками. © Kathryn Berck / Quora
- Хотел устроиться в ветеринарную клинику. Врач решил провести собеседование прямо в операционной. Меня угораздило упасть в обморок. В итоге после этого мне отказали. © Remembers_that_time / Reddit
- Давно дело было. Устраивался на работу программистом. Последнее собеседование у гендира — он хотел знать людей, которых нанимает. Прихожу, здороваемся, пауза. Он на меня смотрит — чувствуется, что по этикету надо бы спросить меня что-то по работе.
— Ты, — говорит, — кто по знаку зодиака?
Пауза уже с моей стороны. Необычное начало.
— Рак...
— Хм, — отвечает. Снова пауза. — Программист в Раке — это, наверное, хорошо. Давай документы. © kastec / Reddit
- На собеседовании спросили: «Если бы вы могли стать животным, кем бы вы были?» Я ответил: «Выдрой, потому что они веселые, активные и чертовски милые». Они спорили, стоит ли меня брать после такого ответа. А потом выдали: «Мы нанимаем только хищников, а не добычу». Отстойная работа. © rileysweeney / Reddit
- Записалась на собеседование на должность менеджера по продаже автомобилей. Опыт не требовался. Интервью прошло хорошо. И вдруг человек, который со мной разговаривал, сказал, что я отличный кандидат, но он не будет меня нанимать, потому что я женщина: «У меня работают женатые мужчины». Я была зла, потому что он заранее знал, что не собирается давать мне работу. © Donna Currie / Quora
- Моя знакомая на собеседовании пыталась узнать, какую зарплату компания будет ей выплачивать. Ее не взяли, аргументировав тем, что она собирается работать только ради денег. © HeIIoSidney96 / Twitter
- Я проходил собеседование в кафе и не получил работу по следующей причине: «У тебя слишком большие руки, чтобы пользоваться перчатками». © aKawaiiLizard / Reddit
Здесь вы найдете другие истории о неординарных собеседованиях, а в этой статье читатели поведали о тревожных звоночках, которые должны насторожить кандидата.
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AdMe/Народное творчество/15 собеседований, на которых логика сделала их участникам ручкой
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