15 собеседований, на которых логика сделала их участникам ручкой

Последние минуты перед собеседованием всегда немного волнительны. В голову лезут мысли типа: «А все ли в порядке у меня с прической?» или «Надо не забыть упомянуть мое участие в проекте, который принес бывшему начальнику прибыль?» и так далее. Герои нашей статьи тоже волновались: хотели произвести хорошее впечатление и получить работу, а в итоге вышло так, как вышло.

Здесь вы найдете другие истории о неординарных собеседованиях, а в этой статье читатели поведали о тревожных звоночках, которые должны насторожить кандидата.

Успех собеседования зависит порой от мелочей, поэтому мы подготовили список советов, которые помогут выйти победителем от самого въедливого рекрутера.