15 собеседований, о которых хоть сейчас на стендапе можно рассказывать
Собеседование — процесс довольно волнительный, редкий человек забывает его детали. А некоторые такие встречи настолько выбиваются из «стандартного протокола», что сложно удержаться и не поведать о них в сети.
- Нам понадобился курьер. Приходит один парень, немного странный. Оба клыка у него обломаны. Он замечает, что ему в рот поглядывают, и говорит:
— Это я себе на Хэллоуин вампирские зубы приклеивал. На суперклей. Ну и потом еле-еле оторвал. Вместе с кусками своих зубов.
Мы его взяли. Не у каждой фирмы есть свой курьер-вампир. © Rliethnam / Pikabu
- Мне на собеседовании сказали: «Не могли бы вы уменьшить грудь? Она может отвлекать некоторых наших пациентов». Дело было в больнице. И на мне не было никакой откровенной одежды, просто у меня пышный бюст. Работу я не получила. Мне сказали, это потому, что я «слишком неопытна». © Unknown author / Reddit
- У меня на собеседовании спросили, каким бы я хотела видеть своего руководителя. Настроения рисовать воздушные замки у меня не было, я сказала:
«Человека ответственного и не перекладывающего свои обязанности на подчиненного». Это было фаталити, воздух в помещении сразу изменился. Через 5 минут после собеседования пришло СМС: «Вы нам не подходите». © Biloiproshlo / Pikabu
- Проходил собеседование в сеть кафе. Интервьюер спросил меня со странным лицом: «Зачем вам такая отвратительная работа?» Я ответил: «Мне нужны деньги, чтобы заплатить за хорошее образование, чтобы мне не пришлось работать всю свою жизнь на такой отвратительной работе». Он такой: «Справедливо». © pseudo__gamer / Reddit
- У нас в компании появилась новая должность. А соискатели понятия не имели, что им нужно будет делать. Поэтому я не интересовался, есть ли у них вопросы, а вместо этого спрашивал: «Какие рабочие обязанности, на ваш взгляд, предполагает эта должность?» И они мне отвечали: «Вообще-то я бы хотел, чтобы вы ответили на этот вопрос». Я не мог удержаться от смеха. Вы же пришли устраиваться на работу! © ILoveToEatLobster / Reddit
- На одну работу меня не взяли уборщицей (хотела совмещать). Мою я хорошо и быстро, люблю чистоту и к труду приучена любому. А не взяли потому, что «Вы микробиолог, поэтому нам не подходите, умная сильно». Ребята, я цифры в уме складывать не могу. Сами вы сильно умные, блин! © Siromatov / Pikabu
- На одном онлайн-собеседовании интервьюер попросил меня встать в полный рост, чтобы он посмотрел, есть ли на мне брюки. Аргументировал он все тем, что если человек приходит на интервью в трусах, то это неуважение. Я отказался, потому что сидел в одной только футболке. © zapolnoch / Twitter
- Однажды я проводил собеседование с парнем на должность в книжном издательстве. Одним из моих вопросов, естественно, был: «Что вы больше всего любите читать?» Его ответ: «Я не люблю книги, они слишком скучные». © acariux / Reddit
- Случайно распечатал свое резюме на картоне вместо обычной бумаги. Интервьюер, вертя его в руках, сказал: «Ого, какая-то очень плотная бумага». И я такой: «Труднее смять и выбросить». Он посмеялся. А я получил работу. © Unknown author / Reddit
- Моя мама проходила собеседование, когда была беременна мной. Когда ее спросили об этом, она сказала: «Не волнуйтесь, это не навсегда». Ответ понравился, ее взяли. © Salmon***** / Reddit
- Мне однажды задали такой вопрос: «А зачем вам должность заместителя начальника отдела? Жилье свое, машина есть, кредитов нет, ребенок взрослый. У вас же нет мотивации! Вон у нас начальник: 3 кредита, двое детей, ипотека и автокредит». Оказывается, кабала — это мотивация двигаться вверх. © Malik0vka / Pikabu
- Пошла на собеседование. Руководство все во мне устраивало, пока не зашел разговор о семье. Как узнали, что у меня есть ребенок (4 года), так сразу пошли стандартные вопросы, мол, а что если заболеет и тому подобное. Получив ответ, что это никаким образом не скажется на моей работе, так как всегда есть, кому присмотреть, они выдают: «А вдруг вы к нам через месяц придете беременная вторым?» Вот сижу и думаю, а те девушки, которые у них работают, справку о бесплодии предоставляли? Или если один родился, то сразу комбайном по производству детей становишься? © Подслушано / Ideer
- Было мне 7 лет и предстояло мне пройти собеседование у детского психолога для поступления в первый класс. На все вопросы отвечала стандартно. Психолог говорит: «Назови что-нибудь мягкое». Не ожидав такого вроде бы простого вопроса, мой детский мозг подвис и внезапно на полном серьезе выдал: «Мясо!» Нет, ничего не диагностировали, а похвалили за креативность мышления на контрасте с подушками и пухом других детей. © Подслушано / Ideer
- Я готовился к собеседованию три дня. Повторял все, что проходил. Читал советы в интернете, как вести себя правильно, на что и как отвечать. А на собеседовании генеральный директор с важным выражением лица спросил только о том, кем работает отец и сколько нас в семье детей. © Подслушано / Ideer
- Дело было в уютном офисе. Рядом с дверью в приемной секретаря стояло огромное зеркало от пола до потолка. Поговорили с руководителем, все прошло вроде бы удачно. Раскланиваюсь, вежливо прощаюсь и вместо двери случайно «вхожу» в зеркало. У секретаря и всех присутствующих шок. Зеркало, конечно, не пострадало, но было стыдно. © Подслушано / Ideer
А если вы уже прошли все перипетии собеседований, то держите подборку крутых историй о корпоративах, которые никто из присутствующих уже забыть не сможет.
AdMe/Народное творчество/15 собеседований, о которых хоть сейчас на стендапе можно рассказывать
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