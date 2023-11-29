15+ сообщений, в которых такие страсти бушуют, что искры из глаз летят

Переписка в мессенджерах — современный и удобный вид общения, ведь текст перед отправкой всегда можно отредактировать, скопировать и переслать. Однако многие уже так привыкли к такой коммуникации, что попросту не замечают среди сотен сообщений свою «Санта-Барбару».

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Кстати, у нас на сайте есть подборка переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо.

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