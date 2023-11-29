15+ сообщений, в которых такие страсти бушуют, что искры из глаз летят
Переписка в мессенджерах — современный и удобный вид общения, ведь текст перед отправкой всегда можно отредактировать, скопировать и переслать. Однако многие уже так привыкли к такой коммуникации, что попросту не замечают среди сотен сообщений свою «Санта-Барбару».
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Кстати, у нас на сайте есть подборка переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо.
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Порой переписка может закрутиться так лихо, что каждое последующее сообщение лишь подливает масла в огонь, а финал оказывается даже неожиданнее, чем снег в июне.