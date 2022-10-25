15+ сорванцов, которые просто обезоруживают своей непосредственностью
О детской непосредственности ходят легенды: обкусать все яблоки, оторвать руку манекену, залезть на колонну в аэропорту — это всегда пожалуйста. Они совершенно не заморачиваются о результате и играют по своим собственным правилам. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые не устают постить выходки своих ненаглядных карапузов.
«Вот что лежит в ланч-боксе моей 8-летней дочери»
- Это что, кусок асфальта? © fishingfool64 / Reddit
- Да. © Hornet_Critical / Reddit
«Мой сын ест пиццу»
У кого-нибудь еще заднее сиденье выглядит так?
«Моя дочь против пластикового робота»
Эта фотография говорит сама за себя
«Моя двухлетка смотрит в бинокль на муравьев»
«Вышел из комнаты на 10 минут. Этого оказалось достаточно, чтобы дети разбросали собачий и кошачий корм по всей кухне»
Младшие братья и сестры — худший кошмар студента-архитектора
Конечно, никто даже и не заметил пропажи конфеты, которую кто-то ловко заменил на картофелину
«Сказал сыну достать одежду из стиральной машины, чтобы повесить ее сушиться, а он взял и поставил корзину с бельем перед обогревателем в спальне»
Что подсунуть малышу, если он проснулся и требует пончиков
«Такое ощущение, что мы растим голодную гусеницу»
«На минутку я было решил, что мой сын сломался»
«Никак не могу найти своего малыша»
«Мой сын вдруг решил, что он собака»
«Фасоль на губку любезно выложил мой племянник»
«Пошла за паровой шваброй и вот что обнаружила. Это объясняет происхождение неприятного запаха в квартире. Красная штука — это зажим для пакетов, а еще лапша и плесень»
На ее лице читается, что попытка дотянуться до дна была ошибкой
А на какие проделки горазды ваши сорванцы?
Фото на превью Hornet_Critical / Reddit
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