15+ сорванцов, которые просто обезоруживают своей непосредственностью

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О детской непосредственности ходят легенды: обкусать все яблоки, оторвать руку манекену, залезть на колонну в аэропорту — это всегда пожалуйста. Они совершенно не заморачиваются о результате и играют по своим собственным правилам. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые не устают постить выходки своих ненаглядных карапузов.

«Вот что лежит в ланч-боксе моей 8-летней дочери»

«Мой сын ест пиццу»

У кого-нибудь еще заднее сиденье выглядит так?

«Моя дочь против пластикового робота»

Эта фотография говорит сама за себя

«Моя двухлетка смотрит в бинокль на муравьев»

«Вышел из комнаты на 10 минут. Этого оказалось достаточно, чтобы дети разбросали собачий и кошачий корм по всей кухне»

Младшие братья и сестры — худший кошмар студента-архитектора

Конечно, никто даже и не заметил пропажи конфеты, которую кто-то ловко заменил на картофелину

«Сказал сыну достать одежду из стиральной машины, чтобы повесить ее сушиться, а он взял и поставил корзину с бельем перед обогревателем в спальне»

Что подсунуть малышу, если он проснулся и требует пончиков

«Такое ощущение, что мы растим голодную гусеницу»

«На минутку я было решил, что мой сын сломался»

«Никак не могу найти своего малыша»

«Мой сын вдруг решил, что он собака»

«Фасоль на губку любезно выложил мой племянник»

«Пошла за паровой шваброй и вот что обнаружила. Это объясняет происхождение неприятного запаха в квартире. Красная штука — это зажим для пакетов, а еще лапша и плесень»

На ее лице читается, что попытка дотянуться до дна была ошибкой