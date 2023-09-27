15 соседей, после общения с которыми кипишь словно чайник на плите

У каждого из нас есть свое представление об идеальном соседе. Для кого-то это капитан дальнего плавания, который месяцами не появляется, а кому-то по душе придется рубаха-парень, который и с ремонтом поможет, и чаем с печеньками угостит. А рядом с героями этой подборки живут такие личности, что хоть сейчас беги и кино о них снимай.