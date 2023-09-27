15 соседей, после общения с которыми кипишь словно чайник на плите
У каждого из нас есть свое представление об идеальном соседе. Для кого-то это капитан дальнего плавания, который месяцами не появляется, а кому-то по душе придется рубаха-парень, который и с ремонтом поможет, и чаем с печеньками угостит. А рядом с героями этой подборки живут такие личности, что хоть сейчас беги и кино о них снимай.
- Есть у меня соседушка, который годами считает, что я взламываю всю его технику, телефон сканирую, вот это все. А еще я типа запер у себя в квартире какого-то старика, ага. Ну и записки мне с обвинениями в этом всем оставляет. © knowses / Reddit
- Когда мне было лет 10, появилась у нас своеобразная соседка. Она считала нормой забегать на чай в любое время. Однажды заявляется вот так, я открываю дверь, говорю: «Извините, мама в ванной». А она сметает меня, вламывается к маме и выдает: «Ой, да что я там не видела, все свои». © Подслушано / Ideer
- Жили как-то в квартирке. Так вот, соседи постоянно врубали музыку часов в 11 вечера. Громко очень. И так часов до 7 утра, а может и позже — я просто на работу уходил. За этим ревом я даже телевизор свой не мог слышать! Естественно, к ним стучали в дверь и я, и все соседи, но они никогда не открывали. Это все смахивало на бесконечный музыкальный фестиваль, на котором еще и уснуть пытаешься.
А потом я узнал, что эти соседи частенько уходили тусоваться в кафе через улицу и просто оставляли музыку включенной! Но в итоге их выселили. © time_to_reset / Reddit
- Была у меня однажды соседка, бесила жутко! Тамбур на несколько квартир, и она почему-то возомнила себя смотрящей. Женщине 50 лет, муж по морям — видимо, скучно ей. Знала все про всех: кто к кому пришел, кто и как живет. А добило меня вот что. Жила я одна и как-то решила позвать подругу, чтобы вместе снимать. К ней периодически приходил парень. Так соседка отчитала меня за то, что я никого не познакомила с подругой, ведь я соседей должна была предупредить, оказывается. Съехала я, в общем. © Подслушано / Ideer
- Был у нас один парниша. Каждый раз, когда он выходил из квартиры, вся лестничная клетка буквально заполнялась запахом ног, не мытых примерно лет 100. В конце концов какие-то насекомые, которые у него развелись, заползли и к нам, и в другие места. Потребовались месяцы, чтобы его выселить. Просто жесть. © _Nick_2711_ / Reddit
- К моей соседке постоянно приходят клиенты (бизнес у нее какой-то). Так вот, этим клиентам она сказала парковаться в моем дворе. Потом она попыталась сдать мой двор в аренду. Затем она сказала своим строителям, что они могут пользоваться моим участком, и те просто сбросили кучу песка у меня перед дверью. А потом еще их цементовоз целые траншеи в земле понаделал. © 2020onrepeat / Reddit
- Вспомнил о своем соседушке. Он просил наш пароль от Wi-Fi. Просил нас купить больше камер видеонаблюдения, чтобы и его дом обзор захватывал. Просил приглядывать за его цыплятами. Короче, просто просил обо всем. © emmaleth / Reddit
- Как-то к нам в дом переехала медсестра, которая на свои рабочие смены уходила часа в 3 ночи. Вот только ее собака во время отсутствия хозяйки выла просто бесконечно! А потом соседка еще взяла и притащила 2 щенков хаски. И один из них, видимо, был тем еще шкодником. Так она просто оставляла его под своей дверью, перед тем как отправлялась на работу! И вот он сидел там и выл, выл часами. То количество раз, когда я просыпался и не мог опять заснуть, просто с ума сводило. Я оставлял записки, пытался с ней поговорить, но в ответ прилетело только: «Это собаки, что ты хочешь». В общем, прожила она там месяца 4. Но это были бесконечно долгие 4 месяца. © Graphics_Nerd / Reddit
- О, с моей соседкой была просто куча всего. Она кидала на мой двор свою скошенную траву. Потом решила построить забор, захватив часть моего участка. Когда я ей об этом сказал, она была в бешенстве. Потом я красил дом — она решила покрасить свой в точно такой же цвет. Потом купил машину — она тоже купила, такую же, в таком же цвете. Ну и еще всякое. В общем, странная она. Очень. © TheSquirrelWithin / Reddit
- Когда жил в первой съемной квартире, был у меня сосед, который пытался открыть нашу входную дверь. Вообще я работал по ночам, но как-то раз пришел относительно рано, в 2 ночи. Ну и увидел его. Естественно, я конкретно так с ним поругался, и он перестал этим заниматься. Подозреваю, он думал, что у нас живут только 2 моих соседки. А тут мужик (я) нарисовался, ага. © frontal_pin / Reddit
- Мы переехали летом 2019 года, и соседи сразу нас предупредили, что рядом живут очень странные товарищи. И вот как-то раз выяснилось, что именно те, о которых и предупреждали, заявили на нас в полицию и отправили видео с «доказательствами» нашего ужасного поведения. А это видео они сняли через наши окна. Как мы занимались уборкой, смотрели телевизор и все такое. Ничего непотребного даже. Хотя это и не имело значения, ведь мы были в собственном доме! Жена просто в панике от этого была.
А через несколько месяцев они просто взяли и съехали. И да, мы отмечали это событие как настоящий праздник. © NoWayThisIsTaken / Reddit
- В нашем доме явно вместо стен бумага была. Мы слышали все: соседские разговоры, шаги, кучу всяких звуков. А потом наши соседи решили, что повесить колонку на нашу вот эту общую стенку — отличная идея. Нет, это была плохая идея! Стенка просто тряслась. Буквально.
Ладно, переехали. У новых соседей оказался попугай, который не умолкал вообще никогда. И еще ребенок, который часами бренчал на пианино. Остается только посмеяться, что тут скажешь. © dalek_999 / Reddit
- Живем в своем доме, я на 37-й неделе беременности, муж работает 2 через 2, и его друзья приходят помогать убрать снег или дрова перетащить. Я их потом приглашаю на обед. Так наша соседка написала моему мужу, что, мол, пока он на работе, ко мне какие-то мужики захаживают. Мой супруг не растерялся и ответил: «Ну а я что могу поделать? У беременных странные запросы». Уж и не знаю, что подумала соседка про меня. А я сижу и думаю: высказать все, что я о ней думаю, или потроллить ее дальше? Можно будет кого-нибудь из друзей мужа и с коляской отправить погулять... © Мамдаринка / VK
- Была у меня одна соседка. Назову ее, допустим, Линда. У нее частенько бывали мужчины, и лучшая история случилась с одним из них. Сначала он попросил называть его Капитаном. А потом, спустя неделю после нашего знакомства, я увидела объявление об их свадьбе. Кстати, в объявлении так и было написано: «Линда и Капитан». А еще через неделю этого самого Капитана забирала полиция, потому что он слишком громко ругался на эту самую Линду и орал что-то в духе: «Я совершил ошибку, Линда! Огромную ошибку!» © katartsis / Reddit
- Одна дамочка постоянно забирала себе нашу почту и все посылки. Как-то застукала ее за этим делом, так сразу начались верещания о том, что это я, оказывается, забираю ее вещи, и вообще... Ну в итоге вызвали полицию, и все разрешилось в нашу пользу. © kamekukushi / Reddit
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