15+ историй о соседях, рядом с которыми мужик с дрелью кажется милашкой

Когда мы заселяемся в новое жилье, будь то купленное или взятое в аренду, то порой даже не догадываемся, какими окажутся соседи. Вот героям нашей статьи не очень-то и повезло. Им довелось жить рядом с людьми, которых иначе как странноватыми и не назовешь.