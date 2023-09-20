15+ историй о соседях, рядом с которыми мужик с дрелью кажется милашкой
Когда мы заселяемся в новое жилье, будь то купленное или взятое в аренду, то порой даже не догадываемся, какими окажутся соседи. Вот героям нашей статьи не очень-то и повезло. Им довелось жить рядом с людьми, которых иначе как странноватыми и не назовешь.
- Я занимаюсь рассадой, как вдруг во двор вбегает соседский мальчик (4 года) и за ним бежит мамаша. Он хватает лейку и начинает поливать дорожку... Я обалдеваю, спрашиваю, что они здесь делают, она мне отвечает: «Нам некогда садом заниматься, а у тебя такое все красивое, нам нравится сюда приходить и собирать цветочки». Я сказала, что не хочу их здесь больше видеть и вызову полицию, если еще явятся, а она: «Тебе что, жалко?» © Olena Chambers
- Убиралась на бахче, когда увидела незнакомую женщину во дворе — она пыталась оборвать инжир. Без спроса войти во двор, без спроса нарвать... Вежливо ей сделала замечание, что еще рано рвать — инжир еще зеленый, а вот ветку сломать можно легко... Она и глазом не моргнула, ушла, не попрощавшись... © Tatiana Gulyaeva
- У нас была хорошая искусственная елка, от натуральной не отличить. Мы подарили ее вместе с елочными игрушками соседям, у них был маленький внук. А потом, когда эти соседи уезжали на ПМЖ в другую страну, они предложили нам купить ту елку, очень расхваливали ее. © Луиса Галиакбарова
- Моя соседка — женщина средних лет с пышным телосложением. И у нее каждый раз болит колено, когда поблизости оказываются мои дети. Они играют во дворе, а она делает вид, что падает, и просит их помочь ей подняться. Если я работаю в саду, такого никогда не происходит. Сперва я говорила детям помогать женщине, но когда это стало происходить слишком часто, сказала им: «Как только она упадет, зовите сразу же меня!» Удивительно, но это решение научило соседку обходиться без посторонней помощи. © Bmac1977 / Reddit
- Наши соседи сверху (!) жаловались на нас в ЖЭК, что мы их заливаем. Они сказали, что мы слишком часто и долго моемся, и пар из нашей ванной поднимается к ним и портит паркет в их квартире. © Lyudmila Geraskina-Aslanyan
- У нас замечательный сосед-пенсионер. Он дружелюбный и у него есть милая собачка. В тот день, когда мы переехали, он принес нам рыбу с картофелем в качестве приветствия. Он присматривает за нашим домом, когда нас нет. Ремонтом занимается только тогда, когда мы на работе. Практически идеален. Но! В его саду развешены колокольчики. Их явно больше 100 штук. И они звенят 24 часа в сутки. © flosiraptor / Reddit
- С соседями мы делили одну стену. И вот в один прекрасный день начался громкий бесконечный стук, что невероятно раздражало. Выяснилось, что соседи повесили на стену баскетбольное кольцо и бросали в него мяч. Причем у них была возможность проделать этот трюк с другой стеной, которую они ни с кем не делили. Мы попросили их перевесить кольцо, и на следующий день уже услышали сверление. Подумали, что они прислушались к просьбе. Но нет. Они либо укрепили имеющееся кольцо, либо повесили еще одно. © yungcatmom / Reddit
- Наша соседка почему-то взъелась на нас. То топаем, то батареи теплые из-за нас. А выяснилось, что ей приглянулся мой муж. Я была на работе на смене, соседка пришла и пыталась уговорить моего мужа пойти жить с ней. Она же, типа, бизнес-леди, самая-самая. Муж просто закрыл дверь перед ее носом.
Я приехала со смены, мне все благополучно рассказала другая соседка с нашего этажа. Вечером допросила мужа. Он посмеялся, говорит, что даже слушать ее не стал. © Наталья Орхидеева
- У меня была соседка. Приходила и постоянно скандалила: ходим мы громко, мешаем ей. Топали мои дети (которых у меня нет), топал тогдашний сожитель (даже когда на вахте), топала я (даже когда на работе), топали мы вместе (даже когда спим или дома вообще никого). Милицию не вызывала, но грозилась написать в прокуратуру. © Жабка в шляпке / ADME
- Новый многоквартирный дом, моя квартира обычно пустовала (раз в неделю приезжали на пару дней). Оставила я соседке ключи на всякий случай, так как живем в другом городе. Как ни приеду, замечаю, что некоторые мелочи не на своем месте. Спрашиваю у соседки: «Заходила?» Она: «А, да, за уксусом/табуреткой/пассатижами и т.д.» Однажды я приезжаю, дверь на балкон настежь, а тут грянули морозы. Я ей аккуратно, с шуткой: «Кого на экскурсию ко мне водила?» В ответ чуть ли не крик: «Подруге показывала твой ремонт, а не экскурсии. А че нельзя что ли?». На мою просьбу хотя бы ставить меня в известность о пребывании у меня в квартире, мне швырнули ключи в лицо и полгода не разговаривали. © Любоффь Счастье
- Новые соседи узнали, что у меня есть кот — они увидели его на моем же балконе. Абсолютно домашний кот, замечу. Но первое наше общение с этими милыми людьми началось с угрозы матери семейства что-то сделать с котом, если они увидят его рядом со своим сыном-аллергиком. Заверила даму, что вряд ли я когда-нибудь приглашу их в гости и ретировалась. Но дама про кота крепко помнила и следующий ее «заход» был связан со зловонной лужей в лифте. Почему-то ее появление она напрямую связала с моим котом. Я сказала ей, что если она покажет мне котика, способного мочиться на метр в высоту и столько же в диаметре, то я год бесплатно буду надраивать полы в подъезде. Более она со мной не разговаривала. © Саша Саня
- В одной съемной квартире за стеной жили соседи, которые любили слушать песню «Яблоки на снегу» в субботу и воскресенье в 6 утра. Очень громко. Через какое-то время я переехала и в новой квартире были соседи, которые слушали «кони в яблоках» все выходные с утра и до вечера. И да, с 6 утра. © Виктория Дубринская
- Надо мной жила семейная пара. Лет им было по 60. Замечательные соседи, приветливые. И однажды мужчина решил научиться играть на гармошке. Казалось бы, начинание отличное, достойно лишь похвалы. Но беда в том, что упражнялся он всегда по выходным, часов эдак в 5 утра.
- Есть у меня одна старенькая соседка, которая постоянно эксплуатирует мою силу. Выйду из дома, а она как будто поджидает меня, сразу же на лестничной клетке встречает и говорит: «Ой, Коленька, а помогите мне». Я только за прошлый месяц уже чинил ей кран в ванной, выносил старые тумбы, пробивал унитаз несколько раз и больше десятка раз выносил ее мусор... Я, конечно, все понимаю, но сегодня она попросила меня утолить ее жажду... И принести на 9 этаж пять десятилитровых бутылей воды. В доме лифта нет... © Палата № 6 / VK
- С 4 до 30 лет жила в пятиэтажке на последнем этаже. Под нами жила замечательная женщина по фамилии Шальтинене (это литовская фамилия такая). Все это время случалось разное: ваш кот громко прыгает со стола, вы громко дышите, почему к вам приходят гости, у вас музыка орет (2 часа ночи, мы спим, а эта женщина в истерике звонит в дверной звонок), вы по лестнице каблуками гремите, ваш туалет меня заливает.
Про туалет — это вообще анекдот был: у нас нигде ничего не течет, а она освежителем потолок обильно побрызгала, сконденсировалось каплями. Она и подумала, что мы ее топим. К тому моменту, когда я пришла проверять ее потолок, там было все сухо и красиво, она взгромоздилась на унитаз и риторически так вопрошала: «Ну ведь как? Ведь капало на меня? Куда оно делось?». К чести Шальтинене, она сама на следующий день позвонила по телефону, извинилась за ложную тревогу, а еще сама и рассказала про освежитель. Мне бы такое объяснение даже в голову не пришло. © Виктория Беликова
- Чего только не было с соседями. Вот, например. Соседка, живущая сверху, пришла, крутится вокруг двери, а рабочие таскают в квартиру шпаклевку, цемент. Спрашивает вдруг: «Вижу, вы тут ремонт делаете, богатый, наверное?» Отвечаю: «Извините, мы вроде не шумим, чем-то вам мешаем?» А она выдает: «Да нет, не мешаете, но ремонт-то делаете, а что предложите за то, что я терплю, как тут люди туда-сюда ходят?» © Буч Ок
- Соседка снизу как-то жаловалась, что мы ремонт постоянно делаем. Приходила к нам, чтобы проверить, а папа ее не впустил. Так она нажаловалась на нас участковому, что мы шкафы собираем и продаем. Он нам звонил и говорил, чтобы прекратили, а потом еще приходил и проверял. Никакого ремонта мы, естественно, не делали, и шкафы не собирали. Посоветовали нам написать уже на нее жалобу на клевету. И только после этого, она, наконец, успокоилась. © Just A Little Crazy / ADME
- Купили набор мебели в прихожую. Из машины выносим, к лифту ставим. Я очередную ходку делаю и вижу, как дедок из нашего подъезда в лифт тянет наше зеркало. Увидел меня, засуетился, на кнопку своего этажа судорожно жмет, чтобы лифт быстрее закрылся. Я ему говорю, что зеркало мое, пусть оставит. А он заявляет, что оно его, он с ним спустился типа, да чайник выключить забыл и решил вернуться, а я негодяйка, раз старших не уважаю. Подошел муж и тут же оказалось, что это дедок нам просто погрузить в лифт хотел помочь! © Алла Августинович
- После университета снимали с подругой квартиру. Как-то раз к нам пришла со скандалом соседка с верхнего этажа потому что мы, видите ли, слишком шумим. Причем речь шла не о музыке на всю катушку и даже не о каких-то поздних вечеринках. Ей не нравилось, что мы громко разговариваем. «Извините, но в том, что такая слышимость в доме, мы не виноваты. И средь бела дня шептаться не обязаны», — было сказано ей. И тогда она решила выдвинуть просто гениальный аргумент: «А я, между прочим, завуч в школе!» И посмотрела на нас так, словно мы ее ученицы и должны сиюминутно подчиниться.
Те люди, которым довелось арендовать квартиру, скажут, что несносные соседи — это полбеды. А настоящая беда — это когда еще и хозяева жилья ведут себя настолько неадекватно, что хоть ты валерьянкой впрок закупайся. Истории пользователей сети — тому подтверждение.
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