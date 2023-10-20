15+ совпадений, в которые сложно поверить, даже если видеть все своими глазами

Наша жизнь разнообразна и многогранна, потому-то нас приводит в восторг любое совпадение. Например, футболка такой же расцветки, как у незнакомца, или одноклассник, повстречавшийся вам на другом конце планеты. О таких случаях невозможно молчать и пользователи интернета постоянно о них рассказывают.

Когда мысли совпадают даже на расстоянии

Я некоторое время ломала голову над именем для своего рыжебрюхого котея. Чтоб было неизбито, невычурно, хорошо звучало и в сокращенном, и в полном варианте, было приятно кошачьему слуху, просто для человечьего языка. Остановилась на Ричи — Ричарде. Было прикольно узнать, что примерно в то же время моя двоюродная сестра подобрала рыжего котенка. И назвала его тоже Ричардом. © Racoonzel / ADME

«Моя подруга увидела эту сумку в магазине. А вот фото ее собак»

История, похожая на сценарий индийского фильма

У нас с мужем было очень интересное даже не совпадение, а чудо. Я откопала фотографию профессионального фотографа, в парке, на фоне картинки из картона, где мне примерно полтора года. Понесла показать мужу, уж больно младший сын был похож в этом возрасте на меня. Так вот, оказалось, что на заднем плане на скамеечке сидел мой муж со своей бабушкой. Но самое странное не это, а то, что там сидела и моя бабушка! Мало того, когда мы фотографию показали свекрови, она сказала, что мою бабушку прекрасно знает, они дружили с бабушкой мужа на почве любви к книгам и прогулкам с нами в парке. И, оказывается, я у своего мужа неоднократно бывала в гостях. Вот так вот. Правда, он меня не узнал, поскольку был старше и в его 6 лет они переехали, но наши бабушки продолжали общаться. Очень было жаль, что мы узнали об этом намного позже их ухода, но хоть свекровь порадовали. © Inna Tentere

«Передвинул свой стол в эту нишу. Наступило совершенство»

Все вредины получат по заслугам

Забавное совпадение было на днях. Ехали на экскурсию в другой город, пришли первые и, пользуясь случаем , облюбовали отличные места. Потом стали подтягиваться остальные пассажиры. Выяснилось, что есть именная рассадка, и нас согнали. Но когда мы нашли организатора, оказалось, что это и были наши места — 15 и 16. А дамы, подвинувшие нас, ошиблись. Автобус человек на 50, на минуточку. © Nuvanda / ADME

«Мое мыло идеально сочетается с плиткой»

Неожиданная встреча двух одноклассниц

Подруга рассказала. Она после школы уехала в столицу. Училась, вышла замуж, муж был тоже из нашего города. Пригласил на ужин нового бизнес-партнера из другой страны с его женой. Его жена оказалась одноклассницей подруги. © Umida Raxmat

«Эскалатор + обувь»

Совпадение или кот все понимает?

Кот украл блузку и отгрыз завязочки на рукавах. Я его отругала. На следующий день он опять ее украл и отгрыз рукав. Я опять его ругаю и говорю, мол, да сколько же можно, это когда-нибудь прекратится? А он так уверенно помотал головой, что я аж опешила. Переспрашиваю: «Не прекратишь?» И он опять мотнул башкой. Даже ругать расхотелось. Но больше ничего не грыз. © Хильдур / ADME

«Собака моего брата по кличке Джейк»

Собрались все цвета

Очень давно я работала в стационаре. Случилось так, что одновременно у нас пребывали пациентки Белова, Чернова, Краснова, Желтова и Синяева. Но, кажется, никому, кроме меня, это не казалось необычным. © Ку-ку / ADME

«Смотрел видео на ноутбуке, когда в дверь позвонили. Поставил на паузу. А когда вернулся, подумал, что кто-то положил там зеркало!»

Привет всем Женям!

Провожал как-то девушку домой, иду обратно. Тут останавливается таксист и орет мне: «Ты Женек?» А меня действительно Женьком зовут. Говорю ему: «Да». Он мне, мол, садись в машину. Городок у нас маленький и тихий, я сел. Рассказывает, что ему позвонила моя жена и попросила забрать меня, Женька, на такой-то улице. Говорю ему, что это совпадение, так как жены у меня пока нет. Посмеялись с ним, добросил меня до моей улицы и поехал дальше. © Подслушано / Ideer

«Уровень слияния с окружающей средой — кот»

Вместо теста ДНК

У моей мамы родинка на спине под лопаткой, у меня на том же месте точно такая же родинка и у моей дочери там же. Генетика. И ДНК тест не нужен. © ольга анатий

«Кофе идеально подходит под кружку»

Кажется, производитель что-то знал

С подружкой купили одинаковые пазлы с Моной Лизой. Собирать трудно, я потратила больше недели после работы. И в самом конце поняла, что одного элемента не хватает. Расстроилась, так как планировала повесить собранный пазл на стену. Звоню подруге, мол, а у тебя как. А она говорит, что почти собрала, остался сложный низ, где почти все одного цвета, но такое чувство, что элементов больше, чем надо. Короче, мой кусочек каким-то образом оказался у нее в коробке.