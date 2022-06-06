15 невесток и свекровей, которые от выходок друг друга регулярно выпадают в осадок

Говорят, что мудрая свекровь на свадьбе приобретает дочь, а глупая — теряет сына. Многим мамам сложно делить своего ребенка с другой женщиной, и тогда жизнь всей семьи может быть знатно испорчена. Но порой в некоторых взаимоотношениях невестка все же становится по-настоящему любимой.

Нам в ADME на глаза попались истории, которые ярко показывают, какими многогранными могут быть отношения между мамой мужа и его супругой. А в конце мы приготовили бонус — размышления о том, как выдавить из себя вредную свекровь.

Приболела я, похудела на 10 кг. Муж же, наоборот, прилично набрал, пока я дома сидела и вкусняшки готовила. Поехали к родителям мужа. Увидев меня, свекровь ахнула: «Вы что там, голодаете?» Потом переводит взгляд на пышного мужа и переходит на крик: «Так это ты ее объедаешь?!» © Палата № 6 / VK

Моя свекровь приезжает к нам каждое лето. И года 3 подряд она твердила мне, что постельное белье нужно гладить, чтобы бороться с микробами. В очередной ее приезд, покончив с генуборкой, взялась гладить это самое белье, а его у нас просто немерено было. Потратив на глажку кучу времени, рухнула спать. На следующую ночь свекровь, ложась спать, выдает мне: «Ты постельное гладишь, что ли? Я вот передачу смотрела, ни в коем случае нельзя гладить: микробы же полезные уйдут!» © Подслушано / VK

Встречалась с тогда еще будущим мужем. Приходим к нему домой, его мама смотрит на меня неприязненно, но сдержанно здоровается. Я в непонятках: вроде бы всегда нормально общались. Пока я разувалась-раздевалась, она моего тащит на кухню и там ему выговаривает: «Выгоняй эту белобрысую! Маше я не расскажу, но чтобы это было в первый и последний раз!» И все в таком духе. Я из коридора высовываюсь и говорю: «Теть Ань, это я». Она аж охнула. Просто у свекрови зрение тогда не очень было, а я из брюнетки в блондинку перекрасилась. Люблю ее. © Maria / ADME

Моя свекровь была одета во все черное и носила черную фату на моей свадьбе на пляже. Излишне упоминать, что мы с ней больше не разговариваем. © ****sandhearts / Reddit

Сидела на кухне и завтракала в белье. Внезапно слышу топот и тяжелое дыхание. Оборачиваюсь — стоит свекровь и разъяренно кричит на меня за то, что я не одета. Я в полном шоке просто замерла на месте. Муж услышал крики, прибежал, а его мама продолжила громко разглагольствовать о том, как я выгляжу. Я вышла, оделась, а когда вернулась, сказала ей, что она не должна была приходить без предупреждения. На что она ответила, что так ходить дома нельзя, ведь я знаю, что у нее есть ключ. © walkalone4533 / Reddit

Живем со свекровью. Недавно захотелось ей мороженого. Приходит из магазина с двумя: мне тоже принесла. Вечером муж в ведре увидел обертки и начал возмущаться, что ему не купили. Свекровь отвечает, мол, ты сладкое не любишь. И муж, почти плача, выдает: «Дело не в мороженом! Я давно понял, что ты ее любишь больше, чем меня!» 2 дня с нами не разговаривал. 33 года мужику... © Подслушано / VK

Приехала свекровь, начала наводить свои порядки в нашей квартире. Переставила даже к другой стенке кошкин лоток. А сегодня все утро ругалась из-за того, что наша кошка нагадила ей в тапки. © Палата № 6 / VK

Моя подруга просто эталон лени. Как же она бережет свои силы в быту! Покупает одежду онлайн, ест из одноразовой посуды, стрижется раз в полгода, никаких кремов и так далее. Косматая, бледненькая, сутулая. Но все равно симпатичная, от природы. А сегодня увидела ее и обалдела. Платиновая блондинка, румяная, такая няшка, просто персик-апельсин. Спрашиваю: «Как это ты так резко за себя взялась? На 10 лет помолодела». Она: «Ой, не спрашивай. Свекор и свекровь год назад продали квартиру и стали жить у нас, пока их строится. Свекровь перестроила мой образ жизни, я даже английский сейчас учу. Еще и высыпаться начала». Попросить, что ли, ее свекровь себе «в аренду»... © Queen.M / Pikabu

Фамилия моего жениха — Пук. Я, заблаговременно подумав о жизни в социуме наших детей с такой фамилией, спокойно все объяснив, как взрослый человек взрослым людям, отказалась ее брать. Что же началось! Свекровь негодует, мол, ты нас не уважаешь, это редчайшая и красивая фамилия с глубокими историческим корнями, не то что твоя Иванова, которая просто везде, то ли дело мы. Жених обиделся еще сильнее, плачет второй день, что я его кинула и поглумилась напоследок. © Подслушано / VK

Я долго хотела корги. Копили с мужем несколько месяцев. Когда сумма была уже собрана, об этом узнала свекровь. Она сказала, что это полный вздор — тратить такие деньги на собаку. В итоге она уговорила мужа купить стиралку, потому что наша уже изношенная, гладильную доску и утюг. Все это было сделано без моего ведома за один день. Вроде бы глупая причина для развода, но больше не хочу жить с тем, кто плюет на мои желания и идет на поводу у своей мамочки. © Подслушано / VK

Когда мы поженились, мой муж предложил переехать в дом его мамы, пока наш строился. Я подумала, что это неплохой вариант. Как только супруг затронул эту тему со своей мамой, она высказалась категорически против. Она сказала: «Вам нужно собственное пространство, чтобы разобраться, как жить в браке, и сблизиться». Муж растерялся, а мне стало легче. И она сохранила эту позицию для всех своих 4 детей. © Kathleen Pereira / Quora

Я хотела оставить на пару часов своего 3-месячного ребенка со свекровью в День святого Валентина. Привезла, уже собираюсь уходить и тут вижу, что она протягивает малышу большой кусок молочного шоколада. Говорю: «Пожалуйста, не давайте. Ему еще рано такое есть». Она отдернула руку, но, нагло смеясь, сказала, что даст ему шоколад, когда я уйду. Тогда я быстро одела ребенка и сказала: «Полагаю, сегодня вечером вы останетесь тут в одиночестве». Она очень разозлилась, но мой ребенок важнее отношений с ней. © Carrie Livingston / Quora

Свекровь на все праздники дарит нам подарки по принципу «пробежалась по дому и собрала с полок все, что залежалось». Получаются дикие наборы из, например, старой кофты, 2 прихваток, игольницы, стеклянной фигурки и пакетика приправ для чая. © abdysh / Pikabu

У нас с мужем из-за работы не получилось сходить к ребенку на утренник в детский садик. Послали свекровь, дали камеру, рассказали, как пользоваться. Ну хоть на видео посмотрим выступление сына. Но вот посмотреть не получилось, только послушать... Наверное, все-таки стоило сказать свекрови, чтобы она перед съемкой открыла объектив... © Палата № 6 / VK

Как-то мы с семьей моего парня пошли в итальянский ресторан. За заказом подошел официант-итальянец. Я поздоровалась по-итальянски, поспрашивала о меню, пошутила, мы посмеялись. Довольная, поворачиваюсь к своим, а будущая свекровь презрительно так выдает: «Ну что за показуха...» © Dushka Zapata / Quora

Бонус: как выдавить из себя вредную свекровь?

2 недели назад сын сказал: «Мама, я поехал в другой город к своей девушке, буду там жить и работать». Что? В смысле в другой город? Какая такая девушка? Откуда она взялась? Знаем мы этих девушек! Первая реакция — злость, агрессия. Никуда ты не поедешь! Кому ты там нужен? Только попробуй уехать! Потом остыла. Как долго я собралась держать его возле себя? Когда, по моему мнению, он будет достаточно готов для самостоятельной жизни? Обязан ли он мне? Вспомнила себя в 20 лет и замолчала. «Поезжай, сынок, звони хоть раз в неделю». Сегодня проводила на поезд. В другой город. И так мне тяжело! Правильно ли я поступила? Не знаю. Но чувствую прямо, как зарождается во мне свекровь. © UtiWays / Pikabu