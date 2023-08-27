15 свекровей, рядом с которыми ни на секундочку нельзя расслабляться
Строить отношения внутри семьи иногда сложно даже с родными, а когда приходится иметь дело с семьей мужа, нужно активизировать все свое терпение и выдержку. Герои этой статьи стойко выдерживают удар при общении со свекровями — кто с терпением удава, кто с разъяренностью льва. И их всех можно понять.
- Купила маме дорогой и качественный набор французской косметики. Проверила сразу, он был тщательно упакован в слюду. Положила в красивый подарочный пакет. В день маминого рождения привезла подарок и вручила ей. Через некоторое время выяснилось, что набор был ранее вскрыт, и сделаны видимые пробы. Мама мужа, очень любопытная женщина, приходила в дом без меня и шерстила шкафы. Она не поленилась расковырять слюду и накрасилась. Муж знал. © Подслушано / Ideer
- Поехала я 2 недели назад в «семейное путешествие» с родственниками. Свекровь всегда думала, что я невежественная простушка без элементарных знаний этикета только потому, что я из семьи более низкого социального класса. После того как мы поселились в отеле, все собрались посетить модный ресторан. Но я узнала об этом в последнюю минуту, когда муж уже оделся. Он признался, что его семья собирается в ресторан, но меня не пригласили, ибо его мама уверена, что я не буду знать, как есть и как себя вести, поэтому мне лучше поесть в отеле. Я не стала спорить, отпустила его, собрала вещи и улетела домой первым же рейсом. Он злился, называл меня глупой и иррациональной. А после того, как муж вернулся домой, он начал меня игнорировать, ведь я опозорила его перед его семьей. © AirSignificant4781 / Reddit
- Я была замужем 15 лет, а вместе мы были 22 года, когда я узнала, что у него роман с молодой стажеркой. Она еще даже не родилась, когда мы с ним начали встречаться! Боль от этого предательства была невыносимой, мы развелись. Мой бывший просил не рассказывать никому, что разводимся из-за его романа, но я рассказала его маме правду. В ответ она сказала мне, что я, должно быть, просто была ужасной женой. © Marion Rhode / Quora
- Моя свекровь — женщина без понимания границ. Неделю меня не было, соответственно, она решила навести свои порядки в моем доме. Меня даже не так сильно волнует, что она в прямом смысле копалась в моих трусах (хотя противно, конечно), но зачем ты переставила мои приправы, женщина? Это моя кухня, мои приправы, мои пакетики и скляночки, руки прочь! © annonedomini / Twitter
- У меня хорошие отношения со свекровью, и все проблемы мы просто решали между собой. Кроме одной. Она часто готовит знаменитое блюдо, которое очень нравится всем в ее семье, — макароны с сыром в сочетании с лососем, ананасом, салатом из морских водорослей, листовой капустой, луком и чесноком. Мне оно не понравилось еще в первый раз, но я не хотела показаться грубой и все съела. Муж подтвердил, что его мама очень обиделась бы, если бы ей вдруг сказали, что ее макароны невкусные. Ему, кстати, они очень нравятся. Я притворялась почти 2 года, но 2 дня назад не выдержала. Это был семейный ужин, и, конечно же, его мать готовила свое фирменное блюдо. Меня чуть не вывернуло от запаха, ведь я еще и беременна. Поэтому я выпалила: «Извините, но мне не нравятся ваши макароны с сыром. Мне нравится все, что вы готовите, но это то, что я есть не могу». Она рявкнула: «Спасибо за честность» и не разговаривала со мной до конца вечера. Муж говорил с ней, но это не сработало, и с тех пор она холодна со мной. © NecessaryAct35 / Reddit
- В первый день после свадьбы муж поздно пришел домой с работы. Это продолжалось каждый рабочий день. Оказалось, что его мама звонила ему на работу и в слезах требовала, чтобы он после работы сначала заходил к ней, а потом уже ко мне. Какое-то время я терпела, но в конце-концов сказала мужу, что это не лучший способ начинать семейную жизнь. Он согласился и перестал захаживать к ней каждый день, но, естественно, ей это не понравилось. © Magda Selmeci / Quora
- А есть люди, которые любят свою свекровь? Моя как-то при мне сказала мужу обязательно найти ту девочку с детской фотографии, когда им было по 6 лет, ведь они так хорошо друг друга понимали и так дружили, такая любовь была... © schnappi483 / Twitter
- Как-то мой будущий муж и я приехали на выходные к свекрови поздно вечером. Следующим утром я, сонная и помятая, пошла на кухню и увидела, что бывшая моего жениха спокойно попивает кофе с его мамой. Она была при параде и откровенно флиртовала с моим парнем, и я чувствовала себя униженной. Свекровь специально пригласила ее и не предупредила меня. © Stefani McBratney / Quora
- Сегодня с девочками обсуждали, кого и при каких условиях называли именем бывших. Пока выиграла подруга, у которой новоиспеченная свекровь на свадьбе начала тост с обращения, где прозвучало имя бывшей. © doc_kld / Twitter
- Моя свекровь подарила мне свои старые бриллиантовые серьги в честь свадьбы и сказала: «Вернешь мне их, когда вы разведетесь». © Bethany Dilich / Quora
- 4 года назад я объявила, что уезжаю в Румынию. Моя свекровь посмотрела на меня и говорит: «Ой Маша, какая новость! Было приятно с тобой общаться. Хорошего переезда!Кстати, сын, помнишь Аллочку? У ее мамы сеть кинотеатров». Мы тогда уже прожили вместе 5 лет. © BMOBananafish / Twitter
- Я лежала в больнице после кесарева, и свекровь пришла навестить меня. Я попросила мужа помочь мне сесть, так как мне было очень больно. Тут она говорит супругу: «Сядь, ты уже достаточно сделал». Затем она хватает меня за руку и резко дергает меня в вертикальное положение. Боль была неимоверная! © Unknown author / Quora
- Мою коллегу тошнило от лука. Родители жениха пригласили ее на ужин, жених предупредил, что лук ей нельзя. Коллега пришла в гости чуть раньше и отправилась на кухню предложить помощь — там будущая свекровь натирала лук на мелкой терке. Как оказалось, она решила, что лук не вызовет рвоту, если будущая невестка его не увидит. Ей повторно объяснили про рвоту, не помогло: следующий совместный ужин показал, что «невидимый» лук остается для «неправильной» гостьи ядом. Больше она у них не ела. © _OneLostDay / Twitter
- Моя свекровь пыталась убедить меня просто разъехаться на время, а не разводиться, после того, как мужа поймали на измене. У нас уже был 6-летний сын, и я только родила дочку, работала полный рабочий день, одна заботилась о детях и делала все по дому. В этом браке я уже давно чувствовала себя разведенной, и это «пробное расставание» только означало, что муж не готов работать над нашим браком. В конце концов я его выгнала, и он вернулся к родителям. Его мамочка обслуживала его от и до, пока он прохлаждался по тусовкам. После месяца таких гулянок его отец устал от него и сказал моей свекрови «вернуть его домой». Она позвонила мне и сказала: «Я думаю, ему пора вернуться к тебе». Я отрезала: «Ну уж нет! Оставляйте его себе!». © Elizabeth Methven / Quora
На самом деле в жизни могут встречаться не только странные свекрови, но и тещи, после общения с которыми уже ничего не страшно. Но умение выстроить хоть какие-то отношения даже с такими людьми — это полезный опыт в жизни.
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