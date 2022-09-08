15+ сюрпризов, которые шли в придачу к дому и нешуточно удивили его новых владельцев

Покупка жилья сопряжена со множеством рисков. И как бы вы ни старались предусмотреть все моменты, нет никаких гарантий, что после переезда на новое место вы не наткнетесь на сюрприз от предыдущих владельцев. И хорошо, если он будет заключаться в какой-нибудь потайной комнате, о существовании которой вы не подозревали. Потому что иногда это открытие может быть не столь приятным.

Мы в ADME не смогли оставить без внимания истории 15+ человек, которые не были готовы к такому повороту событий, когда въезжали в свое новое жилище.

1. «Оказалось, в моем новом доме есть маленькая раздвижная лестница, которая ведет в комнату, где стоят стиральная машинка и сушилка»

2. «Мы демонтировали старое ковровое покрытие и обнаружили под ним этот красивейший виниловый пол 1970-х годов. Вот это находка!»

3. «Обнаружил странную комнату на чердаке своего нового дома. Она не была указана на бумагах. Туда проведен свет, а пол устлан ковром»

4. «Мы перебрались на новое место жительства. Папа нашел здесь эту древнюю игровую консоль и отдал ее мне!»

5. «В новом доме, который купили мои родители, есть потайная комната, спрятанная под лестницей»

«Кому интересно, там хранится огромное количество вещей (в том числе антиквариат). К примеру, вот книга 1708 года выпуска, которую я там нашел».

6. «Обнаружил за старым шкафом дымоход и во время ремонта решил оставить его на виду»

«Вот как в итоге все выглядит».

7. «Что-то мне подсказывает, что предыдущие владельцы дома никогда не чистили вентиляцию в ванной...»

8. «Менял полы в своем доме и наткнулся на несколько старых газет и письмо, адресованное предыдущему владельцу»

«Вот то самое старинное письмо и вырезка из газеты с рекламой „Титаника“».

9. «Решил передвинуть сушилку в нашем новом доме и обнаружил $ 105 в вентиляции»

10. «В моей новой квартире есть гардеробная, вход в которую расположен на приличной высоте от уровня пола. Во всем остальном это самая обычная гардеробная»

11. «Мои родители решили сделать ремонт в гостиной и обнаружили за камином еще один камин»

12. «В новой квартире моего отца есть шкаф в шкафу»

13. «Нашел на чердаке своего нового жилища коллекцию винтажных настольных игр»

14. «В новом доме моих родителей нашелся вот такой деревянный сундук. На нем вырезан год — 1775»

15. «Оказалось, в нашем новом доме есть секретная комната, которой нет на бумагах! Вы только гляньте, как она устроена»

16. «Мы перебрались в новый дом, и здесь, кажется, кто-то установил дверь задом наперед»

17. «Друг решил сделать ремонт. Демонтировал старые стены и нашел за ними такую роспись»

18. «Только что перебрался в свою новую квартиру. Думаю, мне не суждено воспользоваться посудомоечной машиной»

19. «Мы и не подозревали, что за одной из увитых плющом стен нашего нового дома скрывается дверь. И она ведет вот сюда»