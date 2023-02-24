15+ историй от таксистов и пассажиров, которые привыкли к крутым виражам в сюжете

Таксисты и пассажиры как две половинки целого — никуда друг без друга. По пути успевают обсудить дела насущные, поделиться новостями, излить душу — хоть на прием к психологу потом не ходи. Мы обратились к историям пользователей сети, которые вспомнили свои эпичные поездки в такси.