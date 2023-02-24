15+ историй от таксистов и пассажиров, которые привыкли к крутым виражам в сюжете
Таксисты и пассажиры как две половинки целого — никуда друг без друга. По пути успевают обсудить дела насущные, поделиться новостями, излить душу — хоть на прием к психологу потом не ходи. Мы обратились к историям пользователей сети, которые вспомнили свои эпичные поездки в такси.
- Ехала в такси однажды, таксист — прикольный дядька. Говорит: «Отгадаешь загадку — бесплатно отвезу. Кто это: белая, маленькая и жужжит?» Ну естественно, не отгадала. А это оказалась муха-блондинка. Вчера села в такси, а там тот же мужик, ту же загадку загадывает. Доехала бесплатно. © Подслушано / VK
- Мы, водители, никогда не знаем, кто окажется пассажиром и с кем сведет судьба. Однажды я проезжал по новому мосту, конструкция которого была очень запутанной. Совершенно сбитый с толку, я пробормотал: «Хотел бы я встретиться с тем гением, который спроектировал этот бардак». И тут мой пассажир протягивает мне руку и говорит: «Ну сегодня твой счастливый день. Я работаю в окружном инженерном бюро, и я тот самый гений, который создал вот это!» Удивительно, но он все же оставил мне чаевые. © ArtificiallyMade / Reddit
- Вызвал такси немного позже, чем нужно было, и понял, что опаздываю. Просить таксиста ехать быстрее не люблю: если попадет в аварию, могут начаться претензии («Это же вы просили ехать быстрее, значит, вы и виноваты»). Совершенно без задней мысли спрашиваю у таксиста:
— Двигатель 1,4?
— Не, не 1,4. Он 1,2. Но он классный и бодрый!
— А-а-а, 1,2...
Так вот, таксист всю дорогу доказывал мне, что машина на движке 1,2 может ехать. Дорога, которую я сам обычно проезжаю минут за 20–25, мы проехали за 11. Я засекал. И я не опоздал, хоть иногда было страшновато. © 1881ru / Pikabu
- Часто езжу в поликлинику на такси. Иногда машины приезжают обычные, без каких-либо атрибутов вроде шашечек и наклеек. Так вот, сегодня с работы приходит мама и со смехом иронично спрашивает, почему это за мной приезжают разные машины. Оказалось, бабушки на лавочке ей доложили, описав во всех красках. Эх, бабушки, бабушки... © Подслушано у девушек / VK
- Жена на днях рассказала. Дальше с ее слов: «Опаздываю, вызвала такси. Написано: „Вас ожидает синяя Toyota“. Минут 20 искала — нет такой, и все. Случайно замечаю номер такси. Подлетаю, злая: „С чего это ваша машина синяя?!“ И тут водилу сорвало: „Она с синим оттенком, внимательнее смотреть надо!“ Раскраснелся как помидор и всю дорогу злобно сопел. Я прямо опешила. Уж не знаю, в каком месте у него этот оттенок видно. Может, в очень ясную погоду? Но я даже связываться не стала, мало ли чудаков бывает».
- Однажды я подсадил девушку у мебельного магазина. Она указала на ресторан в двух шагах, я довез и высадил ее там. Буквально 15 секунд езды. Ну окей. © Tom Thompson / Quora
- А у меня была поездка сразу с двумя пассажирами — так дешевле. Оба рассказали, что едут на свидание вслепую. А во время поездки поняли, что едут друг к другу. © The_First_Viking / Reddit
- Это был вечер воскресенья. Я сел, водитель был очень дружелюбным и открытым. В пути у него зазвонил телефон. Он снял трубку. На том конце провода была его жена, которая начала ругать его почем зря, мол, как так, у тебя нет времени на семью. А он все пытался ее успокоить. Я сидел на переднем сиденье, пытаясь сдержать смех. Он поговорил, а потом прочитал мне лекцию о проблемах семейного человека. Мы смеялись всю дорогу до конца пути. Впервые в жизни я дал чаевые водителю. © Sai Harsha / Quora
- Моя семья поместилась в машину такси, а вот мы с отцом не влезли. Поэтому мы остановили следующее, запрыгнули в него и закричали, как в кино: «Следуйте за этой машиной!» Наш водитель подумал, что это весело, и погнал как сумасшедший. © Good_parabola / Reddit
- Мы с мужем были на свадьбе, домой решили ехать на такси. Когда сели в машину, я протянула водителю кусок свадебного торта, ну просто, чтобы быть милой. Он взял его и медленно начал есть. Он ел его не торопясь и облизывал пальцы, один за другим. Мы с мужем просто сидели на заднем сиденье и молча ждали, глядя на эту картину, стараясь не расхохотаться в голос. После того как торт наконец был съеден, водитель сдал назад и также молча поехал. А когда по пути заговорил, его голос оказался таким высоким, как будто он надышался гелием. В этот момент нас будто прорвало, и всю дорогу домой мы безудержно хохотали. © Cricket Berg / Quora
- Я девушка, некоторое время работала таксистом. Два случая мне по-особенному запомнились:
1. Зима, минус 27. В машину села девушка в полусапогах, чем-то шуршала всю дорогу. Довезла, она вышла спокойно и ушла. Сижу жду клиентов. Тут оборачиваюсь, а сзади те самые сапоги, которые были у нее на ногах.
2. Дело было летом. Везла я бабулю лет 60–70. Довезла, все хорошо. Спустя время мне по рации диспетчер сообщает:
— Ты бабушку везла?
— Я.
— Она у тебя челюсть забыла!
Меня после этого еще месяц подкалывали, если забывала что-либо. © Подслушано / Ideer
- Мой опыт уникален. Вызвал такси из офиса домой, было довольно поздно. По дороге машину повело, и тут я понял, что водитель спит. Сразу же разбудил его и спрашиваю:
— Вы засыпаете? Авто вести можете?
— Да, я чувствую себя очень сонным, и ноги болят.
Была уже полночь. Что делать — другое такси заказывать теперь? Да и мужика жалко. Предложил ему повести машину, он отвечает:
— Да, пожалуйста, поезжайте, а я немного посплю.
Итак, следующие 20 минут я вел машину, а он спал и даже храпел. К счастью, мы благополучно добрались до дома. Кстати, он не дал мне никакой скидки. © Harshit Gupta / Quora
- Заказ: адрес назначения — «по городу», местоположение — по навигатору. Подошла девушка, села, сказала, что никуда ехать не надо, но надо зарядить телефон. Просидели 15 минут, поговорили. Подзарядила телефон, посмотрела процент зарядки, сказала: «Ну хватит», заплатила и ушла. © Charleliope / Reddit
- Тогда еще опыта поездок не было. Когда добрались до места, водитель помог нам с женой выгрузить багаж. Пока я его благодарил, он сказал: «Дай пять». С волнением я потянулся к его руке и дал ему пять. Моя жена начала смеяться, а потом объяснила, что он просит поставить ему [в приложении] 5 «звезд». © Karthik / Quora
- Я пришла на остановку, и прямо передо мной ушел автобус. Следующий автобус по маршруту через час. Я вызываю такси. На мое удивление оно приезжает очень быстро. Водитель оказывается очень общительным и веселым. Всю дорогу мы говорили. За 20 минут езды мне показалось, что я знаю его целую вечность. Как потом выяснилось, с его стороны было такое же ощущение. Мы обменялись телефонами и встретились через несколько дней. Да, это была любовь с первого взгляда. Сейчас у нас семья и маленькая дочь. © Подслушано у девушек / VK
- У семьи моего лучшего друга есть служба проката лимузинов. Самое странное, что его отец когда-либо наблюдал во время работы, — это как один человек затащил с собой в салон с десяток садовых гномов и не разговаривал всю поездку. © Aesop4 / Reddit
- В такси переписываюсь с подругой. У нее там проблемы — все и сразу. Попросила водителя заехать во двор, а сама набираю подругу: «Так, пойдем ко мне на ночь, расскажешь, что накипело, будем душу лечить». Парень за рулем медленно обернулся и посмотрел на меня удивленными глазами. Вы бы видели, как он расстроился, поняв, что я это не ему, а по телефону говорю. Кажется, у него тоже на душе накипело. © tanktayberry / Pikabu
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