15+ таксистов и пассажиров, у которых есть столько историй друг про друга, что уже в багажник не помещаются
Даже те, кто нечасто пользуется услугами такси, имеют в запасе хотя бы одну незабываемую историю о совместных поездках. А уж у таксистов так их просто не перечесть и почти каждая — сюжет для кинофильма. Оно и не мудрено: коротая время за разговором, иной раз можно очень многое узнать друг о друге даже за 15 минут поездки.
- У меня дико заболел бок, я была на работе. Согнутая, в слезах вызываю такси.
Села на заднее сиденье, говорю адрес. Водитель — дядечка в годах — спросил, что со мной. Говорю, что болит живот, нужно лечь и пройдет. Тут он резко меняет направление со словами: «Не повезу вас домой, едем в больницу». Рассказал, что работал на скорой водителем и знает, что это не шутки. Завел в приемный покой — киста была вовремя прооперирована. Звонила диспетчеру такси, благодарила, пыталась связаться, чтобы отблагодарить. Ведь мог отвезти домой и не париться. © VoblaFish / Pikabu
- Мне тут недавно водитель попался, который для души таксует, а так очень крутой специалист с офигенной зарплатой. И убедительно рассказывал ведь! Вот лично я, если бы имела кучу денег, для души дополнительно работать фиг бы пошла. © Елена Макарова / ADME
- Заказал как-то такси. Приехала обычная машина, я сел назад. Всю дорогу думал о своем, пялился в окно. По приезде протягиваю деньги, таксист: «Положите сюда». И дернула меня нелегкая сказать: «Деньги в руки не берете, потому что в приметы верите?» Неловкое молчание, и тут я замечаю, что у него нет обеих кистей рук. Как же мне тогда стало неловко и стыдно, я готов был на месте провалиться! Извинился и поспешил скорее выйти из машины. Поражаюсь, как этому человеку удается работать в такси. © Подслушано / VK
- Часто пользуюсь услугами приложения такси, где можно ставить «оценки» водителю и пассажирам. Как-то один водитель поинтересовался, почему у меня такой низкий рейтинг — 4,95. Говорю: «Не знаю. Я вежливая и в машинах не свинячу». И тут он меня просветил: оказывается, рейтинг может понижаться из-за того, что я езжу неудобными маршрутами! Очень далеко, например, или если место проблемное в плане пробок. Я за эти «проблемные места» плачу втридорога, а мне еще и недовольство высказывают! © Палата № 6 / VK
- У нас в городе нет тарифа такси «Бизнес-класс», только «Комфорт» и «Комфорт плюс». С ребенком на УЗИ вызываю «Эконом». Приходит СМС: «К вам приедет „Комфорт“!» Выходит мужчина, одет как на светский прием: брюки, рубашка, галстук. Зовет сына и говорит: «Я сам посажу и пристегну». Мне не удобно, но сажусь сзади рядом с детским креслом. Едем, водитель: «Какую музыку включить? Есть детское радио». Я: «Можно, спасибо». «Там есть водичка в бутылочках. Если нужно, возьмите». «Спасибо, нам недолго ехать». Водитель: «Если ребенка укачивает, сзади в кармашке лежат пакетики». На этом моменте устала говорить спасибо, но это был не конец. «Нужна зарядка? Есть переходники. Конфетки возьмите сыну». Еще кондиционер, отодвинуть или придвинуть кресла. Так и ехали: идеальный водитель, счастливый сын с конфетами, я в полном недоумении и «Фиксики» из динамиков. Накатала потом ему восторженный отзыв и чаевых кинула. © LR21 / Pikabu
- А мне с таксистами всегда везло: либо нейтрально молчаливые, либо прямо прикольные — какие-нибудь невероятные истории расскажут, что знакомые улицы предстают в новом свете. Даже почти подружилась с одним из местного таксопарка. Он за год 4 раза меня отвозил из одного и того же клуба с концерта домой. Тогда еще машину по телефону вызывали, потом СМС приходила с данными машины. Разговорились еще в первый раз, а потом уже болтали как старые знакомые. Говорил, что специально брал мои заказы, чтобы поболтать, узнавал по конечному адресу — после концерта-то многие вызывали машины. © liolka.sos / Pikabu
- Работаю таксистом. Едем с клиентом, тихо играет музыка, окна закрыты, и тут резкий запах, будто кто-то по-большому сходил! Смотрю в зеркало, пассажир на меня глядит, и я понимаю, что воняет на улице. Он, видимо, впервые проезжает это чудное место и со злобой смотрит на меня. Я открыл окно, чтобы он сделал глоток «свежести» с улицы. Он все понял! © Подслушано / VK
- Один водитель-частник рассказал, как он, когда работал в агрегаторе, взял заказ за 300 рублей, но в 5 км от точки. Приехал, а там парень от 1-го подъезда до 8-го доехал, потому что ливень. И вот этот частник возмущался, мол, я за 5 км ехал, чтобы за 300 рублей вдоль дома проехать! В чем проблема, я так и не поняла. © Holy Guakomole / ADME
- Из работы в такси мне запомнилось не слишком много негативных моментов. А вот позитивных припоминается гораздо больше. Везу парочку из клуба. Девушка уселась вперед. Расспрашивала про работу, про машину, потом спросила, не страшно ли мне по ночам. Я ответила в шутку, что у меня 3 перцовых баллончика под сиденьем и 2 в карманах. Девчонка наклонилась ко мне и заговорщически так говорит: «Ты умница, только никому-никому больше об этом не говори!» © inthismess / Pikabu
- Записалась к врачу на 19:40. Мне было очень важно к нему попасть, иначе следующая запись через 1–2 месяца. Попросила меня довести. И мы встали в такую дикую пробку на набережной! У меня чуть ли не истерика начинается, слезы текут сами собой. Водитель: «Что-то случилось?» Я: «Просто очень опаздываю, мне очень важно успеть». Он: «Понял». Резко выехал из пробки и начал петлять какими-то промышленными дворами, объехав всю пробку. © OlgaLeo / Pikabu
- Работала с одним коллегой, который любил ездить на такси и оставлять чаевые, причем щедрые, если не было сдачи. Дело, пожалуй, было в его лени покупать что-то в ларьках по дороге, проще ведь оставить эти деньги. © Таня Черкашина / ADME
- Вез пассажирок, узнал простую истину. Я практически постиг дзен, но и офигел, конечно. Стоим в пробке, сзади 2 дамы. Проходит минуты 3, слышу вопрос недовольным тоном: «А чего все стоят-то?» Ее попутчица отвечает, мол, час пик, все домой хотят. И тут первая выдает: «Так а чего все стоят-то?! Ехать надо, а не стоять!» Так что, господа, вы неправильно все делаете. Нужно ехать, а не в пробках стоять! © ZoviteEsliChto / Pikabu
- Несколько раз я ездила в такси, где водитель буквально засыпал на ходу. Приходилось его будить, приводить в чувство и вызывать другую машину. А однажды вообще ехала на попутках. Проехали километров 200, водитель остановился и сказал, что сейчас ему нужно поспать, а я могу или последовать его примеру, или выдумать себе занятие. Так как до ближайшей цивилизации топать и топать, мне ничего не оставалось, кроме как лечь поспать тоже. Он выспался и привез меня в город еще до того, как я проснулась. Лучшая поездка. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня одно необычное увлечение: обожаю кататься по ночному городу на машине, слушать музыку и наблюдать за прекрасными улочками, освещенными теплым светом от фонарей. Своей машины нет, поэтому всегда заказываю такси, где могу еще по душам говорить о жизни с водителем. Иногда спрашивают, куда так поздно, а я всегда отвечаю: «Лечить душу». Они думают, что я к какой-то барышне направляюсь, но на самом деле я просто катаюсь по городу туда-сюда. Да, удовольствие недешевое, но как бальзам на душу! Спокойно, умиротворенно, красиво. После тяжелого рабочего дня это идеальное лекарство для души! © Палата № 6 / VK
- Как-то ехала в чужом городе на автовокзал. В такси. Попали в пробку. А ездила я по учебе, дома маленький ребенок остался, муж с ним сидел. Рано утром выезжала, днем учебные дела, к ночи дома. Как раз на последней маршрутке, ехать 3 с половиной часа. И вот стоим в пробке уже неадекватное количество времени, я понимаю, что не успеваю на свою маршрутку. А дома маленький. И так мне невыносимо стало, что слезы сами потекли. Таксист на это посмотрел и развернулся прямо посреди дороги, сказал, что мы сейчас выедем назад из пробки и он меня довезет до поста ДПС на выезде из города. Объяснит, и они тормознут мне мою маршрутку. Едем. Тут на светофоре он вдруг начинает сигналить, открывает окно и машет руками. Оказалось, в соседнем ряду стоит машина с номерами моего региона. Водитель той машины открыл окно, таксист ему коротко все объяснил, попросил за меня. Я села в ту машину и поехала домой. А таксист еще и от денег хотел отказаться. © Memebebe / Pikabu
- На заднем сиденье детское кресло. Пытаются сесть мужчина и женщина лет 30–35. Предлагаю убрать, отказываются. Выхожу, открываю заднюю дверь. Говорю, сейчас вытащу кресло, поедут комфортнее. Женщина отвечает:
— Не-не! Оставьте-оставьте! Мы хоть пообнимаемся!
Мужчина, смеясь:
— Да только детей у бабушки оставили! Хоть поприжимаемся друг к другу, как раньше! © ShortStories / Pikabu
- Таксист конкретно выбесил. Нет, он не докучал разговорами, не слушал шансон. Просто мы вызвали экономкласс, а приехала вылизанная Toyota Camry, водитель которой сразу начал делать замечания: «Отряхните обувь, я только помыл машину. Зачем нужно было заходить через одну дверь? Вы могли бы обойти с другой стороны. Не закрыли дверь, хлопните еще раз. Зачем так сильно? Это дорогая машина». Зараза, ты в такси работаешь или где? © Подслушано / VK
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