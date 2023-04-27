15+ таксистов и пассажиров, у которых есть столько историй друг про друга, что уже в багажник не помещаются

Даже те, кто нечасто пользуется услугами такси, имеют в запасе хотя бы одну незабываемую историю о совместных поездках. А уж у таксистов так их просто не перечесть и почти каждая — сюжет для кинофильма. Оно и не мудрено: коротая время за разговором, иной раз можно очень многое узнать друг о друге даже за 15 минут поездки.