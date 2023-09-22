15+ таксистов и пассажиров, у которых любая поездка — увлекательное приключение
Иногда поездка в такси — это не просто перевозка из пункта А в пункт В. Водители общаются с разными людьми, также как и пассажирам порой попадаются весьма специфичные перевозчики. Пользователи нашей подборки рассказали истории о том, какая поездка в такси запомнилась им больше всего.
- Зима, нормальный такой мороз, снег с ветром. Диспетчер передает адрес заказа: такой-то километр загородной автодороги, до ближайшего населенного пункта — километров 10. Думаю, у кого-то сломалась машина, нужна помощь. Приезжаю — ни души, жду, из вьюги выходит парень, замерзший. Я: «Ты откуда?» «Из поселка рядом» Это 10 км от этого места. «А что в поселок не вызвал?» «У меня денег мало, диспетчер сказала, что их хватит до города только с этого километра дороги». Денег с него не взял. © Михаил Колегов / ADME
- Работал в такси, подъезжаю к торговому центру за клиентом. Выходит женщина лет 35 с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя пять минут она как закричит:
— Ааа!!!
Я испугался, спрашиваю:
— Что случилось?
— А я же на своей машине приехала. Везите скорей обратно!
Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / VK
- Таксист рассказывает, что он нереальный программист в успешной компании, а это просто хобби. Я тоже давай заливать, что модель. Обменялись соцсетями. Зашла на страницу, а он реально успешный программист. Вижу, сообщение пишет: «Какая-то ты ненастоящая модель». Ну пришлось признаться, что придумала чуток. На самом-то деле однажды я фотографировалась для магазина носков, так что тоже в своем роде модель. © Палата № 6 / VK
- Теща живет в 50 км от города. Позвонил цену узнать в такси, там большую сумму назвали — деньги за дорогу в обе стороны, мол, назад машина едет пустой. Приехали к теще, вещи выгрузили, я все оплатил, сажусь сзади и говорю: «Поехали». Водила смотрит на меня так удивленно, мол, куда поехали, ну я ему: «Деньги заплачены за дорогу в обе стороны, я у тещи оставаться не собираюсь, съездил просто за компанию, так что вези меня домой». Но это еще не все: по дороге он берет 2 попутчиков, те выходят при въезде в город, тянут ему деньги расплатиться, а я их тупо забираю. На претензию таксиста отвечаю, что за такси я заплатил, так что пока все, кто в нем едут, рассчитываются со мной. © BanPObespredelu / Pikabu
- Я вез профессора университета в аэропорт. Вдруг она попросила меня остановиться на стоянке, затем достала свой сотовый телефон и начала с кем-то болтать. Я просидел там несколько минут, прежде чем прервать ее и спросить, почему мы стоим. Она ответила, что пользоваться мобильным телефоном в машине запрещено законом. Пришлось объяснять, что это водителю запрещено пользоваться сотовым, а пассажиры могут использовать его без проблем. © Gordon Mills / Quora
- На вокзале сажусь я, значит, в первое попавшееся такси, а там сзади ребенок в истерике. Папаня-таксист признался, что взял меня, потому что надеялся, что я дочку успокою, ведь я похожа на ее мать. Спустя 20 минут меня высаживают, так как ребенок продолжает орать. Сажусь в другую машину, а там оказывается глухонемой водитель, который на другом языке говорит. Я-то ему пишу адрес, а он мне табличку показывает: «Не понимаю!» Спас ситуацию его коллега, который подошел, перевел и написал таксисту на родном языке адрес. © Scarlett Sky / ADME
- Вызвала такси, сказали, что приедет машина зеленого цвета. 20 минут с таксистом не видели друг друга, наконец по номерам нашла его. Я злая, он злой. Говорю: «Ну и в каком месте ваша машина зеленая?!» Ответ просто высадил: его машина перламутровая, если приглядеться — с зеленым отливом. © Марта Брахман / ADME
- В один день мне пришлось 3 раза вызывать такси, и попадался один и тот же водитель. Поздно вечером я решила прогуляться от гостей пешком — размяться. По пути домой встретился этот же водитель, который очень настойчиво попросил меня сесть в машину и отвез домой бесплатно, потому что адрес запомнил. © Олеся Кононова
- Таксист вез из стоматологии и рассуждал, мол, такие люди у вас в доме нехорошие живут, не люблю брать заказы на этот адрес. «Одна вы на удивление адекватная из этого дома». Выхожу, говорю: «Спасибо за поездку» — и ухожу. И тут он мне вдогонку кричит, что я не расплатилась! При этом деньги у меня были в руке, но я, еще не отойдя от наркоза, просто забыла их отдать. Представляю, какое у него впечатление теперь обо всех без исключения жителях моего дома. © laizalaiz / Pikabu
- Часто пользуюсь услугами известного приложения такси, где можно ставить «оценки» водителю и пассажирам. Как-то один водитель поинтересовался, почему у меня такой низкий рейтинг — 4,95. Говорю: «Не знаю. Я вежливая». И тут он меня просветил, что рейтинг может понижаться из-за того, что я езжу неудобными маршрутами! Очень далеко, например, или если место проблемное в плане пробок. Не понимаю, я за эти «проблемные места» плачу втридорога, а мне еще и недовольство высказывают! © Подслушано / VK
- Заявку до аэропорта я обычно даю с вечера, если рейс утренний. Стою у подъезда в полпятого утра с чемоданом и дитем. В назначенный срок машины нет. Я смотрю, где она, — показывает в соседнем дворе. Звоню сказать, что не туда заехал, — долго не берет трубку. И вот наконец в трубку ну очень сонный голос отвечает, что через 5 минут будет. Самое смешное, что он успел. Похоже, живет неподалеку, заявку вчера принял — и баиньки.
В аэропорт успели. © ФинтУшами / ADME
- Ко мне в такси запрыгнула девушка и крикнула: «Гони за той тачкой, плачу сколько скажешь!» Ну я и погнал. Когда машина, которую мы преследовали, остановилась возле дома, девушка повернулась ко мне с улыбкой до ушей и говорит: «Денег я вам не дам, но мы круто погоняли, правда? Наверняка вы мечтали всегда о таком случае». © Палата № 6 / VK
- Мы ехали около часа, мой друг всю дорогу болтал с таксистом. Одним из вопросов, который он ему задал, был: «Вас когда-нибудь грабили?» Таксист ответил: «Нет, я новенький». © chasev8 / Reddit
- Мы с мужем заказали такси на ночь, чтобы уехать в аэропорт. И проспали. Оба не услышали будильник. Таксист звонил мне раз 10, а я спросонья еще не могла понять, кто это. Ждал он нас минут 20. А когда мы выбежали, таксист усадил в машину и заставил показать паспорта, билеты, камеру, проверить, что деньги не забыли. И только потом тронулся. Мы его до сих пор помним. © Alexandra Klein
- Вызвал такси. Едем. Таксист все бубнил про то, что за копейки трудится, агрегатор все забирает себе. А потом как выдаст: «Дружище, а накинь денег сверху?» Я несколько опешил, мол, это за что? Таксист такой: «Ну ты ж понимаешь, что цена должна быть выше». Я не растерялся и отвечаю: «Не вопрос, если скажешь, кому ты снизил цену на поездку. Ты ж понимаешь, что при повышенном спросе ценник неадекватно высокий. Ты людям скидываешь до обычной цены? Денежку возвращаешь?» Тот в ответ:
— А с чего это я возвращать должен? Я их заработал.
— Ну, а сейчас ты заработал столько, сколько аргегатор показал. Все по честному же. © qwer2004 / Pikabu
- Я расскажу историю о забавном таксисте. Всю дорогу он вел себя так, как будто такси было самолетом: с приветствием «Говорит ваш капитан» и все такое. На красном светофоре он издавал звуки как при посадке, на зеленом — как при взлете. Очень занятный парень. У меня до сих пор хранится его визитка. © sdsachs / Reddit
Смешнее историй про таксистов и пассажиров бывают, пожалуй, лишь переписки с водителями такси.
AdMe/Народное творчество/15+ таксистов и пассажиров, у которых любая поездка — увлекательное приключение
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