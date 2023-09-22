15+ таксистов и пассажиров, у которых любая поездка — увлекательное приключение

Иногда поездка в такси — это не просто перевозка из пункта А в пункт В. Водители общаются с разными людьми, также как и пассажирам порой попадаются весьма специфичные перевозчики. Пользователи нашей подборки рассказали истории о том, какая поездка в такси запомнилась им больше всего.