15+ таксистов и пассажиров, у которых в историях такие сюжеты закручиваются — только держись

Может показаться, что у таксистов предельно простая работа: надо довезти людей из точки А в точку Б — и все дела. Но не тут-то было: пассажиры постоянно подкидывают сюрпризы. То просят поиграть в сыщиков, то погони затевают. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые вспомнили самые эпичные поездки на такси.

Даже если вы не пользуетесь услугами такси постоянно, то хотя бы раз в жизни на нем точно ездили. Это значит, что у вас точно есть как минимум одна история о том, как это было. А вот герои нашей подборки давно уже со счета сбились, у них одна история захватывающее другой.