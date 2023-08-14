15+ таксистов и пассажиров, у которых в историях такие сюжеты закручиваются — только держись
Может показаться, что у таксистов предельно простая работа: надо довезти людей из точки А в точку Б — и все дела. Но не тут-то было: пассажиры постоянно подкидывают сюрпризы. То просят поиграть в сыщиков, то погони затевают. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые вспомнили самые эпичные поездки на такси.
- Однажды с мужем затарились продуктами в ТЦ и решили вызвать такси. На удивление в час пик ценник был небольшой в пригород. Да еще и приехал свежий Лексус, который обычно на представительские заказы фрахтуют. По пути встряли в дикую пробку, но водитель воспринял это совершенно нормально, другой бы весь извелся уже. В общем, поездка оказалась эталонной. © Александра Кузнецова / ADME
- Мой папа работал таксистом. Однажды парень запрыгнул в его машину и сказал, что если отец сумеет обогнать чартерный автобус, то он даст ему 50$. Оказалось, что парень был игроком баскетбольной команды и если бы он не успел приехать в аэропорт вместе с командой, то ему бы выписали приличный штраф. Папе удалось обогнать автобус и все закончилось хорошо. © Arctaos / Reddit
- Выхожу вечером из дома: на ногах тапки, сам в шортах. Встречаю соседа, здороваемся. Возле подъезда стоит Майбах. Из него выходит водитель, говорит мне: «Сегодня соизволите на набережную?» И открывает мне заднюю дверь. Я киваю, прощаюсь с соседом и молча сажусь в машину. Сосед в в шоке, на его лице было явно написано: «Вот люди живут! До набережной идти 5 минут пешком, а его личный водитель туда отвозит!» Но все куда как проще — мой приятель устроился элитным таксистом, по пути домой заскочил ко мне пообщаться и разыграть забавную сценку перед соседом. © Spartleg / Pikabu
- Однажды я оставила свою сумочку на работе и поняла это только в такси. Водитель пошел мне навстречу, он записал мое имя и адрес и дал мне свою визитку с номером, чтобы я смогла заплатить за поездку на следующий день. © Lynne Clarke / Quora
- Улыбчивый дедушка, японский таксист, подарил нам оригами. Складывает лебедей в свое удовольствие уже много лет. © PitLaneRapunzel / Twitter
- Через приложение не могла вызвать — никто не брал. Подошла к таксисту, говорю: «Надо к мужу на работу заехать, там быстро возьму ключ и поедем домой». Так таксист подождал меня с ключом, довез до дома и даже донес чемоданы до квартиры. Я очень удивилась. © Шаманка / ADME
- Опаздывал на электричку, вызвал такси. По дороге звонок от диспетчера: «Забери людей от детского садика, радость моя». Таксист, растекаясь в улыбке: «Хорошо, от которого садика забирать?» Диспетчер раздраженно: «Радость моя!» © GRus86 / Pikabu
- Еду в такси, совершенно нет желания разговаривать. Таксист: «Погодка какая хорошая. Ух ты — авария. Думаю в рассрочку телефон дочке взять. А я для души в такси работаю». Я: издаю вялые звуки одобрения. © chern_ov / Twitter
- Я работал в такси. Женщина попросила меня последить за ее мужем, потому что подозревала его в измене. Мы ждали парня возле работы, ехали за его машиной караулили возле кафе, а потом в след за ним приехали к дому. Прокатались так целый день, но оно того стоило, она заплатила мне 150 $. © handsthefram / Reddit
- Сажусь в такси до вокзала. Навигатор у таксиста говорит, что ехать час! Я хватаюсь за сердце. Таксист: «Да не переживайте, это программа врет! Через полчаса будем». © Asterchik / Twitter
- Я прыгнул в такси в и закричал: «Следуй за той машиной впереди». Водитель взволновано спросил: «Вы из полиции?» Я ответил: «Нет, просто не знаю адрес кафе, в которое мы с приятелями решили отправиться». © Damocles2010 / Reddit
- Как-то вечером ловила такси. Ливень, я вся мокрая. Останавливается крутейший джип. Водитель: «Вам куда, девушка?» Назвала адрес — ехать очень далеко. Водитель аж присвистнул, потом говорит: «Эх, ладно, раз остановился, поехали». Сижу сзади, кайфую: тепло, пахнет хорошо, музыка играет. Смотрю: не туда сворачиваем. Я так робко: «А куда мы едем?» Мужчина вздрагивает, притормаживает и такой: «Ты кто?» Я: «Как это? Вы меня подобрали, везете». А он в ответ: «Точно. Я и забыл, задумался, домой по привычке свернул». В общем, он меня все-таки довез до дома. © Bisquit / ADME
- Как-то в поездке я потерял бумажник в аэропорту. Водитель такси вошел в положение и отвез меня в банк, чтобы я смог разобраться с этой ситуацией. Конечно, я оставил ему очень хорошие чаевые. © Adam Leofsky / Quora
- Однажды сажусь, играет музыка громко. Я спустя пару минут собралась звонить по телефону, прошу водителя выключить. Выключает. Только я заканчиваю разговор — включает снова. Так дальше еще раз пять. На шестой раз я уже менее вежливо попросила выключить насовсем. Возмущенно сказал, что ему, видите ли, скучно так ехать! © Алина / ADME
- Вызвала такси. Приезжает машина, сажусь, называю адрес, водитель: скажи, мол, еще, что подъезд 1. Я посмеялась, подъезд-то действительно 1. Едем и чувствую, он на меня странно смотрит. Тут он начинает меня расспрашивать обо всем, во время рассказа говорит вещи из моей жизни. Узнал, как дела у брата, назвал правильно папину работу, рассказал про меня. Тут мне уже стало вообще не по себе от таких подробностей моей жизни от незнакомого человека. Как только мы подъезжаем, он спрашивает, узнала ли я его? Я: «Нет». Таксист начинает смеяться и говорит, что он наш сосед с 1 этажа. © Палата № 6 / VK
- Однажды вез предприимчивых ребят, которые всю дорогу на полном серьезе обсуждали свою блестящую идею. Они планировали нанять простаков, которые за еду буду крутить педали на велосипеде и вырабатывать электричество для их биткойн-компьютера. © EZcheezy / Reddit
- Засиделась с ребенком у подруги. Вызываю такси и начинается: один сбросил, другой обнаглел — звонит и просит отменить заказ, чтобы он не получил штраф. Спрашиваю: «Почему отменить?» А он внаглую: «Ну я не хочу в ту сторону ехать! Если бы вы в самый центр, то ладно, там потом заказов будет много». А я живу в 5 минутах от метро и в 3 остановках от центра! © CatKate / ADME
Даже если вы не пользуетесь услугами такси постоянно, то хотя бы раз в жизни на нем точно ездили. Это значит, что у вас точно есть как минимум одна история о том, как это было. А вот герои нашей подборки давно уже со счета сбились, у них одна история захватывающее другой.
AdMe/Народное творчество/15+ таксистов и пассажиров, у которых в историях такие сюжеты закручиваются — только держись
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