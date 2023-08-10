15 твитов, авторов которых хочется спросить: «Как такое вообще возможно?»
Есть люди, у которых чувство юмора и открытость миру хлещут через край. Их хлебом не корми, дай вспомнить что-то смешное или рассказать всему миру о том, что с ними произошло. Герои этой подборки столкнулись с событиями, вероятность которых не так уж высока, и, конечно же, не смогли об этом молчать.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Социальные сети — неиссякаемый источник забавных историй. К примеру, одна девушка рассказала, какие чувства испытывает, когда заказывает доставку на дом из детского меню.
AdMe/Народное творчество/15 твитов, авторов которых хочется спросить: «Как такое вообще возможно?»
Поделиться этой статьёй