15 твитов, авторов которых хочется спросить: «Как такое вообще возможно?»

Есть люди, у которых чувство юмора и открытость миру хлещут через край. Их хлебом не корми, дай вспомнить что-то смешное или рассказать всему миру о том, что с ними произошло. Герои этой подборки столкнулись с событиями, вероятность которых не так уж высока, и, конечно же, не смогли об этом молчать.