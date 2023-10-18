15 твитов, финал которых непредсказуем так же, как поведение собаки без поводка
У судьбы игривый характер, и порой она раскрашивает наши серые будни яркими красками. Люди то и дело попадают в истории с такими удивительными концовками, что так и тянет выложить их в сеть. А мы не упускаем возможности и собираем особо удачные из них.
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А вот вам возмутительная история о свекрови, которой пора пересмотреть свое отношение к невестке.
AdMe/Народное творчество/15 твитов, финал которых непредсказуем так же, как поведение собаки без поводка
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