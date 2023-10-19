15 твитов, которые западут в душу любому, у кого есть дети

Растить детей — дело невероятно увлекательное, особенно когда они начинают говорить и обретают собственное мнение по всякому поводу и без. Ведь тогда мы, родители, автоматически забываем, что такое скука. Да, порой бывает трудно, но скучно — никогда, как и авторам этих твитов.