15 твитов, которые западут в душу любому, у кого есть дети
Растить детей — дело невероятно увлекательное, особенно когда они начинают говорить и обретают собственное мнение по всякому поводу и без. Ведь тогда мы, родители, автоматически забываем, что такое скука. Да, порой бывает трудно, но скучно — никогда, как и авторам этих твитов.
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В воспитании детей, кажется, есть только 2 пути: сокрушаться из-за неудач или же поймать полный дзен. Вот родители из этой подборки в своем познании настолько преисполнились, что все шалости своих ребят воспринимают лишь как повод сделать смешную фотку.
Фото на превью sisevna / Twitter
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