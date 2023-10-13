15 твитов людей, которые общаются исключительно на языке сарказма
Умение отвечать быстро и остроумно — это настоящий талант. Ведь это еще надо уметь в пару предложений вложить сразу несколько смыслов. Герои нашей подборки именно из таких людей, которые в любой непонятной ситуации реагируют быстро и отвечают метко.
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Люди, которые не теряются, а с иронией отвечают на любой вопрос, всегда могут разрядить обстановку своими нетривиальными высказываниями. То же самое иногда делают родители, которые подшучивают над детьми в смс-переписках.
AdMe/Народное творчество/15 твитов людей, которые общаются исключительно на языке сарказма
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