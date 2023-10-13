15 твитов людей, которые общаются исключительно на языке сарказма

Умение отвечать быстро и остроумно — это настоящий талант. Ведь это еще надо уметь в пару предложений вложить сразу несколько смыслов. Герои нашей подборки именно из таких людей, которые в любой непонятной ситуации реагируют быстро и отвечают метко.