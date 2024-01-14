15 твитов о детях и родителях, которые будто с нас списаны

Можно прочитать все книги о воспитании и послушать всех модных психологов, но дети все равно отчебучат такое, что и не снилось. Да и что греха таить, сами родители тоже порой творят такое, что то ли смеяться, то ли плакать.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что в каждом детском саду есть свой ворох незабываемых историй.

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Бонус: в детских садах тоже что ни день, то приключение