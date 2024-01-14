15 твитов о детях и родителях, которые будто с нас списаны
Можно прочитать все книги о воспитании и послушать всех модных психологов, но дети все равно отчебучат такое, что и не снилось. Да и что греха таить, сами родители тоже порой творят такое, что то ли смеяться, то ли плакать.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что в каждом детском саду есть свой ворох незабываемых историй.
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Бонус: в детских садах тоже что ни день, то приключение
- Был у меня как-то новогодний утренник. Мама с бабушкой всю ночь пришивали бусинки и мишуру к наряду. Но утром я их разбудить не смогла ни в какую. Ну и решила собираться сама. Нацепила маску медведя, плюшевую водолазку и джинсы. Когда меня такую увидел Дед Мороз, то отмочил и как всучил мне Бэтмена! Моему счастью не было предела! Я просто обожала его. © Палата 6 / VK
- В детском саду нас спросили, кем работают родители. А я, хоть убей, не знала, что мама делает. Подумала, что шофер, раз возит меня. Дома мама посмеялась и сказала: «В следующий раз говори, что я бухгалтер!» Ну я назавтра и выдала воспитательнице фееричное: «Мама просила говорить, что она не шофер, а бухгалтер!» © Палата 6 / VK
- Привела как-то утром 4-летнего сына в сад. Сидит, переодевается. И тут рядом другой мальчишка начинает ему хвастаться: «Смотри, у меня носки новые!» А сын с невозмутимым видом ему в ответ: "«Хм, а у меня квартира новая, ну и что?» Мы просто на тот момент только въехали в новую квартиру. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько детей, которые знают, как устроить веселую жизнь:
AdMe/Народное творчество/15 твитов о детях и родителях, которые будто с нас списаны
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