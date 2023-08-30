15 человек, чей девиз — «Я за словом в карман не полезу!»
Люди из этой подборки знают, что человек сам может создать себе хорошее настроение. Они любят пошутить над собой и окружающими. А в бонусе история о том, как хитрость спасает от придирок родителей.
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Бонус
- Родители постоянно сравнивают меня с двоюродной сестрой. У нее хороший бизнес, 2 квартиры, ездят за границу. И на каждый праздник и встречу они заводят эти разговоры. Но я нашел способ с ними справиться. У родителей тоже был бизнес, но мать все деньги спустила на моря, машины и рестораны. Теперь каждый раз говорю: «Вот, сестра за 7 лет-то как поднялась! А вы за 30 лет не смогли развить бизнес и угробили его». Отец и мать жутко бесятся, когда я начинаю сравнение. © Freeze64 / Pikabu
Иногда, чтобы почувствовать радость от жизни, нужно поставить обидчика на место. Как сделала девушка, чья внешность сильно не понравилась бабульке в автобусе.
Фото на превью Freeze64 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15 человек, чей девиз — «Я за словом в карман не полезу!»
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