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15 мужчин, которые такое выдали, что стендап-комики нервно потеют в углу

Народное творчество
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Даже самые суровые мужчины способны отчебучить нечто ну совсем комичное. И при этом умудряются сохранить серьезное выражение лица. Например, могут предложить жене приготовить крабовый салат, чтобы курица не испортилась. О таких мужских перлах и рассказали пользователи сети.

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Бонус: честный мужской отзыв о балете

  • Уговорила мужа сходить на балет, первый в его жизни. Потом спрашиваю, мол, как тебе? Он: «Неплохо, я даже пацанам отзыв оставил в общем чате». Попросила показать, и он переслал мне сообщение. Внимание, отзыв на «Жизель»:

Герой бонусной истории назвал балет «Жизель» представлением в жанре фэнтези, и, надо сказать, не приукрасил: в сюжете присутствуют виллисы — потусторонние существа. Какие истории рассказывают зрителям создатели самых популярных в мире балетов, мы писали в этом материале. Также предлагаем узнать малоизвестные факты и распространенные мифы о танцорах балета.

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AdMe/Народное творчество/15 мужчин, которые такое выдали, что стендап-комики нервно потеют в углу
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