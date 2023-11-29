15 твитов о мужчинах, которые и дня прожить не могут без своих выкрутасов

Мужчины обычно ассоциируются с серьезностью. Но мы точно знаем, что многие из них иногда такое выкидывают, что хоть в сборник анекдотов записывай. Именно такими ситуациями и поделились герои нашей подборки.

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Еще у нас есть подборка с историями людей, которые ляпнули что-то, не подумав, а потом сидели и краской заливались.

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Еще у нас есть целая подборка от пользователей сети со странными, но действенными лайфхаками.

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