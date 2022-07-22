15+ твитов от девушек, чьи парни идеальнее золотого сечения
Современный кинематограф подарил нам столько персонажей, подходящих под описание идеального бойфренда, что и не счесть. Однако образцовые парни — это не всегда герои ромкомов и только. В реальной жизни они тоже встречаются (конечно, реже, чем грибы после дождя, но все же). И героини нашей сегодняшней подборки не дадут нам соврать.
Мы в ADME не могли не порадоваться за 15+ девушек, которые повстречали все равно что принца на белом коне.
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А вам довелось повстречать человека, благодаря которому у вас возродилась вера в настоящую любовь? Чем он вас покорил?
AdMe/Народное творчество/15+ твитов от девушек, чьи парни идеальнее золотого сечения
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