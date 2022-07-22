15+ твитов от девушек, чьи парни идеальнее золотого сечения

Современный кинематограф подарил нам столько персонажей, подходящих под описание идеального бойфренда, что и не счесть. Однако образцовые парни — это не всегда герои ромкомов и только. В реальной жизни они тоже встречаются (конечно, реже, чем грибы после дождя, но все же). И героини нашей сегодняшней подборки не дадут нам соврать.