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15 твитов от тех, кому досталось бинго из наблюдательности и чувства юмора

Народное творчество
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Людям, которые умеют подмечать детали и иронизировать над ними, повезло вдвойне — вот уж кто берет от жизни все, собственноручно наполняя ее яркими эмоциями. Ну и мы не остаемся в накладе: читаем их смешные твиты, и день становится светлей. Вот вам свежая подборка таких поднимающих настроение высказываний. А в конце статьи вас ждет комичный бонус про королевство Фрязино.

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Бонус

А вот и дополнительные порции повыщающих настроение твитов:

Фото на превью Bridget Jones’s Diary / Universal Pictures and co-producers
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AdMe/Народное творчество/15 твитов от тех, кому досталось бинго из наблюдательности и чувства юмора
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