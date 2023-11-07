15 твитов от тех, кому досталось бинго из наблюдательности и чувства юмора
Людям, которые умеют подмечать детали и иронизировать над ними, повезло вдвойне — вот уж кто берет от жизни все, собственноручно наполняя ее яркими эмоциями. Ну и мы не остаемся в накладе: читаем их смешные твиты, и день становится светлей. Вот вам свежая подборка таких поднимающих настроение высказываний. А в конце статьи вас ждет комичный бонус про королевство Фрязино.
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Бонус
А вот и дополнительные порции повыщающих настроение твитов:
Фото на превью Bridget Jones’s Diary / Universal Pictures and co-producers
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