15 твитов, при прочтении которых рука сама тянется к лицу

Все мы иногда попадаем в неловкие ситуации. Но не все готовы рассказать о таких моментах другим, еще и воспринимая все это с юмором. А вот героям нашей подборки будто везет попадать в анекдот или самим его создавать. И они не стесняются делиться такими историями в сети.