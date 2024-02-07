15 твитов, при прочтении которых рука сама тянется к лицу
Все мы иногда попадаем в неловкие ситуации. Но не все готовы рассказать о таких моментах другим, еще и воспринимая все это с юмором. А вот героям нашей подборки будто везет попадать в анекдот или самим его создавать. И они не стесняются делиться такими историями в сети.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Если ваше настроение поднялось лишь чуть-чуть, то вот вам еще подборка твитов, которая зарядит вас на легкое похихикивание.
AdMe/Народное творчество/15 твитов, при прочтении которых рука сама тянется к лицу
Поделиться этой статьёй