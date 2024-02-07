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15 твитов, при прочтении которых рука сама тянется к лицу

Народное творчество
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Все мы иногда попадаем в неловкие ситуации. Но не все готовы рассказать о таких моментах другим, еще и воспринимая все это с юмором. А вот героям нашей подборки будто везет попадать в анекдот или самим его создавать. И они не стесняются делиться такими историями в сети.

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Если ваше настроение поднялось лишь чуть-чуть, то вот вам еще подборка твитов, которая зарядит вас на легкое похихикивание.

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AdMe/Народное творчество/15 твитов, при прочтении которых рука сама тянется к лицу
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