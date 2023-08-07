15 твитов про детей, которые дают жару даже опытным родителям
Тем, кто вырастил ребенка, нужно плюшки килограммами выдавать. Еще бы, ведь одной рукой они успокаивают ребенка, другой пытаются прибрать организованный им хаос, а третьей — расчесаться хоть раз в день. Но при этом дети выдают столько любви и непосредственности, что все покрывается с лихвой.
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Жизнь с детьми — это настоящее приключение. Причем каждый день. Ведь они частенько выдают такие перлы, что только успевай записывать.
Фото на превью Friends / Warner Bros. Television and co-producers
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