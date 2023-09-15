15+ учителей, которым давно пора вручить медаль за стрессоустойчивость
Все мы учились в школе, поэтому отлично помним, какое это беззаботное время. Однако учителям было совсем не до смеха, ведь чтобы совладать со всеми учениками необходимо немало терпения. Особенно если в классе учились дети, за которыми нужен глаз да глаз.
- Однажды учитель математики увидел, что мой сосед по парте задремал. Он не стал его тревожить, молча всех нас вывел из класса и попросил подождать. И тут парень в ужасе выбегает из класса. Оказалось, что учитель тихонько разбудил этого парня и сказал, что все уроки уже закончились. Одно из крутейших воспоминаний. © Drenckpolio / Reddit
- Мой друг работает учителем. Однажды он шел в класс, после того как прозвенел звонок, и встретил своего ученика, который что-то долго и подозрительно искал в своем рюкзаке. Учитель начал переживать. И тут он достал двух маленьких черепашек. © Unknown author / Reddit
- У нашего школьного историка было правило: кто приходит в класс последним, тот готовит презентацию к следующему уроку. Его самого, кстати, это правило тоже касалось. И вот однажды утром идем мы с подружкой и видим, как двое других учеников вразвалочку идут, уверенные, что и так уже опоздали. А потом они оглянулись и припустили к школе на всех парах. А за ними несся учитель в костюме, с портфелем. Спойлер: он не добежал первым. © bookworm1896 / Reddit
- В школе физику у меня преподает тот же учитель, который был классным руководителем у моей мамы. Когда он только начинал у нас вести уроки, мама сказала: «Если поймешь, что не напишешь контрольную, а оценка позарез нужна, то скажи Виктору Палычу, что все знаешь про сову. Но это совет на один раз, так что думай, когда применять». Спустя пару месяцев, когда я болела и вышла в школу только перед контрольной, совершенно ничего не зная, решила воспользоваться маминым советом. Я понятия не имею, что там за история с совой, но он побледнел, строго-настрого запретил даже заикаться об этом и тихо поставил 4. Я теперь сгораю от любопытства, но мама не колется, что там такое с совой произошло. © Палата № 6 / VK
- Жена устроилась в школу скорочтения и ведет уроки онлайн. Пишет мне сейчас, что сегодня урок вела у одного ребенка вместо трех. Одна девочка спряталась, и ее весь урок мама искала, а мальчик ткнул себе палкой и потому присутствовать не смог. © AlexandrRayn / Pikabu
- Поймал ученицу на том, что она скопипастила несколько абзацев в одной из своих работ. После лекции попросил ее остаться, усадил за парту и спросил, не списывала ли она. Ее глаза наполнились слезами, а затем она сказала: «Мне так жаль! Просто я очень устала и не успевала сделать работу, а моя соседка посоветовала мне списать и сказала, что вы никогда не догадаетесь». Затем с самым серьезным выражением лица она прошептала: «И теперь я знаю, что она дьявол!» Я не смеялся, хотя очень хотел. © Damsell / Reddit
- Есть у меня один очень самоуверенный ученик. Каждый раз во время контрольной или самостоятельной работы он спрашивает, сколько нужно сделать на тройку. И каждый раз я ему честно отвечаю, что для этого нужно сделать правильно хотя бы половину. Он делает ровно половину заданий — и ни примером больше. И при проверке его работ я постоянно нахожу не менее одной ошибки. Снова и снова он получает двойку. И раз за разом у меня в голове та самая сцена из «Матрицы». © Rid77 / Pikabu
- Ставили сценку ко Дню учителя, где я играл дуб, который обнимает во время монолога двоечница. Репетиции прошли без проблем, а перед выступлением я слегка повздорил с партнершей, и во время выступления она вместо того, чтобы изобразить, как обнимает дерево, начала щекотать меня за бока. От неожиданности я захохотал и принялся извиваться на глазах у всей школы. Теперь, после такого позора, даже не знаю, как идти в школу. Учитель химии, 48 лет. © Подслушано / Ideer
- Самая крутая отмазка, которую я слышал, работая учителем, была такой. На вопрос «Почему ты опоздал в школу?» ученик сказал: «Сегодня утром я проснулся вовремя, но на краю моей кровати сидела мышь. Я посмотрел на нее, она оглянулась и сказала мне: „Иди спать“. И что я мог сделать?» © Colonel Allen M. Morris / Quora
- Мне пришлось убеждать ребенка в том, что обручальное кольцо его мамы должно быть в специальной коробочке на столе, а не на пальце девочки, в которую он был влюблен. Позже он принес ключи от машины своего отца. © Luka-the-Pooka / Reddit
- Я учитель в средней школе, и количество перлов, которые я слышу каждый день, просто невероятно. Но лучший комментарий я услышал в первый день работы, когда взял паузу во время урока. Один ученик шепотом сказал другому: «Видишь ли, он думает, что мы заперты здесь с ним, но он не знает, что это он заперт здесь с нами». © Pb_petroleumjelly / Reddit
- Я обычный человек, но у меня есть фанаты. Именно фанаты! Они безумно рады меня видеть, хотят быть похожими на меня. Искренне любят, дарят конфетки и всякие мелочи. Обращаются ко мне за помощью, как будто я гуру всего. Они равняются на меня, я для них самая лучшая. Все хотят меня обнять и идти со мной за ручку. А все потому, что я учитель начальных классов. © Подслушано / Ideer
- Я учитель. Заключил пари с 5 детьми, что они обыграют меня в футбол. Если я проиграю, то должен отжаться 100 раз, а если они, то один должен будет выиграть все соревнования по борьбе в новом году, второй — стать чемпионом страны по самбо, третий — подкачать свое тело, четвертый — научиться играть на скрипке, а пятый — перестать разрисовывать свое тело, а то постоянно ходит изрисованным. В итоге они проиграли. С нетерпением жду нового учебного года. И не стоит все-таки спорить с физруком. © Подслушано / Ideer
- В школе у нас был учитель химии — одинокий мужик лет под 40. Вредный, придирчивый, злой. Внешне — худющий неряшливый брюнет. Много лет его вся школа ненавидела, а в 2001 году в него вдруг повлюблялись все девочки. Он никак не мог понять причин такого фурора. И только лет через 5–6 кто-то посоветовал ему ознакомиться с «Гарри Поттером». © Подслушано / Ideer
- Я готовлю детей к поступлению в школу. Один из моих учеников сказал: «Я люблю вас, Анастасия Николаевна, но я слишком стар для вас». Мальчику было 5 лет. © amiso / Reddit
- Есть у меня знакомая, всю жизнь проработавшая учительницей в школе. На момент описываемого события ей было 92 года. Всегда подтянута, аккуратна, с маникюром. Далее от ее лица. «Была тут недавно в театре. В антракте подходит ко мне старушка — седая, без зубов, с тросточкой — и говорит: „Здравствуйте, Полина Абрамовна! Как я рада вас видеть!“ А я не могла узнать, кто же это такая. Оказалось, это моя ученица, представляете?!» © benadam11 / Pikabu
Практически у каждого учителя есть свои методы обучения. Кто-то предпочитает давать знания со всей строгостью, другие, наоборот, стараются быть со своими учениками на одной волне. Как правило, о таких преподавателях ученики еще долго «слагают легенды».
Фото на превью Emojipedia
AdMe/Народное творчество/15+ учителей, которым давно пора вручить медаль за стрессоустойчивость
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