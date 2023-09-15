15+ учителей, которым давно пора вручить медаль за стрессоустойчивость

Все мы учились в школе, поэтому отлично помним, какое это беззаботное время. Однако учителям было совсем не до смеха, ведь чтобы совладать со всеми учениками необходимо немало терпения. Особенно если в классе учились дети, за которыми нужен глаз да глаз.