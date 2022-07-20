15+ доказательств того, что украшения выделяют своего владельца на фоне окружающих

Люди по-разному относятся к своим драгоценностям. Одни берегут их как зеницу ока, лишний раз не надевают и достают только для того, чтобы пылинки сдуть. Другие, напротив, не расстаются с ними ни на минуту и с удовольствием носят каждый день. И тех и других объединяет одно: разбуди их среди ночи, и они сейчас же назовут любимое украшение, которое у них на особом счету.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые точно знают, что грамотно подобранные украшения могут сделать образ еще эффектнее. А в бонусе расскажем историю о том, как модный аксессуар сыграл с девушкой злую шутку.

«Не могу налюбоваться. Это перидотит с шахматным узором»

Серебро и оникс

«Куплены в ювелирном магазине рядом с моим домом»

Кольцо с зеленым ониксом

«Не могла определиться, какое из этих колье купить, и взяла оба»

«Мое кольцо с сапфиром»

«Этот крошечный цветок у меня уже около 20 лет, и он до сих пор остается одной из моих любимых подвесок»

«Мое любимое кольцо с бриллиантами в оправе из белого и желтого золота»

«Моя бабушка хранила его 30 лет»

«Мои самые любимые серьги с агатом»

«Я закончу учебу с отличием и получу в подарок этот винтажный бриллиантовый браслет»

«Брошь-бабочка моей бабушки»

Кольцо с опалом, аквамарином, перидотитом и бриллиантом

«Купила это кольцо в комиссионном магазине и буквально влюбилась в него»

«Эти часы с бриллиантами по кругу достались мне от бабушки»

«Моя любимая заколка для волос»

«Не могу носить кольца из-за нейродермита. Специально для меня мастер придумал индивидуальный дизайн: изнутри он сделал кольцо полым»

«Получилось очень круто. Кольцо легкое, не натирает пальцы, и кожа под ним не потеет. Главный камень — аквамарин, по краям — сапфиры, а с противоположной стороны мастер вставил маленький оранжевый гранат».

Бонус

Сделала себе пирсинг на нижней губе, украшение выбрала черное. Все выглядело круто, но однажды в автобусе, когда я уже собиралась выходить, ко мне подошла девушка и говорит: «У вас семечка к губе прилипла. Ой! Это пирсинг, извините». © Подслушано / VK