15+ умельцев у которых фантазия не ключом бьет, а фонтаном хлещет

Смекалка помогает создавать что-то из ничего даже, казалось бы, в абсолютно безвыходных ситуациях. Например, соорудить печь для подогрева бассейна или придумать, как закрепить бойлер в ванне без единого гвоздя. И не обязательно все изобретения должны быть полезными, можно дать волю фантазии и сделать что-то и для развлечения.

"Я подарил девушке подушку с волосами со своей груди. Чтобы она могла каждую ночь представлять, что прижимается ко мне"⁠⁠

"Приобрел чайник. Вопрос как не обжечься, наливая кипяток, решился неожиданно легко"⁠

"Глаза позволяют легко нажимать кнопки"⁠⁠

"Увидел в одной из мастерских электроинструмента"⁠⁠

"Представляю вашему вниманию инновационную сверхтехнологичную печь для подогрева воды в бассейне"⁠⁠

"Качели из тележек из супермаркета"⁠⁠

«Мой папа сделал наш «новый» диван"⁠⁠

"Для жарких дней я сделал кепку с водяным охлаждением"⁠⁠

"До сих пор не понимаю, зачем я это сделал"⁠⁠

"Моя жена каждый раз смеется, когда я брею с помощью этой штуки волосы на спине"⁠⁠

"Готовы ли вы к нашему тройному дивану?"⁠⁠

"Обновили свою микроволновку"⁠⁠

Импровизируйте

Пульт дистанционного управления, который вы ни за что не потеряете

"Почтовый ящик из мотора для лодки"⁠⁠

"Если что-то выглядит глупо, но работает, то это уже не глупо⁠⁠"⁠⁠

"Батя сделал мангал из отходов производства"⁠⁠