15+ умельцев у которых фантазия не ключом бьет, а фонтаном хлещет
Смекалка помогает создавать что-то из ничего даже, казалось бы, в абсолютно безвыходных ситуациях. Например, соорудить печь для подогрева бассейна или придумать, как закрепить бойлер в ванне без единого гвоздя. И не обязательно все изобретения должны быть полезными, можно дать волю фантазии и сделать что-то и для развлечения.
"Я подарил девушке подушку с волосами со своей груди. Чтобы она могла каждую ночь представлять, что прижимается ко мне"
"Приобрел чайник. Вопрос как не обжечься, наливая кипяток, решился неожиданно легко"
"Глаза позволяют легко нажимать кнопки"
"Увидел в одной из мастерских электроинструмента"
"Представляю вашему вниманию инновационную сверхтехнологичную печь для подогрева воды в бассейне"
"Качели из тележек из супермаркета"
«Мой папа сделал наш «новый» диван"
"Для жарких дней я сделал кепку с водяным охлаждением"
"До сих пор не понимаю, зачем я это сделал"
"Моя жена каждый раз смеется, когда я брею с помощью этой штуки волосы на спине"
"Готовы ли вы к нашему тройному дивану?"
"Обновили свою микроволновку"
Импровизируйте
Пульт дистанционного управления, который вы ни за что не потеряете
"Почтовый ящик из мотора для лодки"
"Если что-то выглядит глупо, но работает, то это уже не глупо"
- Как романтично. Ей понравилось? © plainskeptic2023 / Reddit
"Батя сделал мангал из отходов производства"
- Батя твой — царь. © Lunarn / Pikabu
Конечно, не много практической пользы от поделок вроде пульта управления, примотанного к палке или волосатого унитаза. Однако, некоторые изобретения вполне можно рассматривать в качестве лайфхаков и брать на заметку.
Фото на превью LAWYER*** / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ умельцев у которых фантазия не ключом бьет, а фонтаном хлещет
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