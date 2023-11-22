15 уморительных комментариев от тех, кто не собирается держать язык за зубами ни при каких условиях
Без комичных комментариев в сети было бы значительно скучнее. Остроумию некоторых пользователей хочется аплодировать, а их хлесткие фразочки разлетаются по интернету как горячие пирожки. Вот вам порция наших самых ядреных находок от пользователей, которые не привыкли молчать, о чем бы ни шла речь.
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Для создания этого материала был использован источник: adedas / Pikabu
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А если вам не хватило этих комментариев для повышения настроения, вот еще ссылки на статьи с изрядной долей ехидства и иронии:
AdMe/Народное творчество/15 уморительных комментариев от тех, кто не собирается держать язык за зубами ни при каких условиях
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