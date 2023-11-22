15 уморительных комментариев от тех, кто не собирается держать язык за зубами ни при каких условиях

Без комичных комментариев в сети было бы значительно скучнее. Остроумию некоторых пользователей хочется аплодировать, а их хлесткие фразочки разлетаются по интернету как горячие пирожки. Вот вам порция наших самых ядреных находок от пользователей, которые не привыкли молчать, о чем бы ни шла речь.