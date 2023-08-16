15 уморительных комментариев в стиле «сказал как отрезал»
Для остроумцев из интернета возможно все — они в силах развеселить даже камень. Даже если вы не улыбнетесь, читая про миллион долларов в углу кухни, то после комментария про любовь к кальмару вы точно не сможете удержаться от смеха. Играть словами так, чтобы получилась крутая шутка — особенное умение, и вот подборка комментариев, которые доказывают это.
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Для создания этого материала был использован источник: Lobusiness / Pikabu
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Мы считаем, что авторам остроумных комментариев нужно давать премию за то, что повышают нам настроение. Если у вас есть примеры сказанных в точку реплик, присылайте их нам, посмеемся вместе!
AdMe/Народное творчество/15 уморительных комментариев в стиле «сказал как отрезал»
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