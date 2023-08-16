15 уморительных комментариев в стиле «сказал как отрезал»

Для остроумцев из интернета возможно все — они в силах развеселить даже камень. Даже если вы не улыбнетесь, читая про миллион долларов в углу кухни, то после комментария про любовь к кальмару вы точно не сможете удержаться от смеха. Играть словами так, чтобы получилась крутая шутка — особенное умение, и вот подборка комментариев, которые доказывают это.