15+ старых вещей, которые работают неприлично долго и не думают ломаться

Некоторые старые вещи как будто вовсе не имеют срока годности — работают и работают, не смотря ни на что. Например, швейная машинка 1925 года выглядит как новая и до сих пор исправно шьет. С портфелем 1991 года хоть сейчас можно отправляться в школу. А велосипед 1969 года при минимальном уходе вообще может прослужить целую вечность.

В бонусе докажем, что за винтажные шкафы разлетаются как горячие пирожки, за ними люди в очередь выстраиваются.

«Владелец деревенского дома, где была драка за наследство, сказал, что всякая рухлядь ему не нужна, вот я и забрал эту штуку. На фото французская кофемолка тридцатых годов»

«Тостер 1920-х годов до сих пор отлично работает»

«30 лет назад я получил это в подарок от бабушки и дедушки. Теперь я передам его своему сыну»

«За 12 лет ни разу не приходилось ремонтировать»

«Купили микроволновку в 91-м году. Ни разу не ломалась, последние 10 лет трудится на даче»

«Компьютерная мышь спустя 22 года все еще работает»

«Печь 1950-х годов в рабочем состоянии»

«Мой настольный вентилятор работает уже более 70 лет»

«Нашла свой старенький МP3-плеер 2005 года выпуска, вставила батарейку и он заработал!»

«Фотоаппарат, который мой дедушка купил за $100 в 1953 году. Cегодня он стоил бы почти $2000»

«Мой велосипед 1969 года выпуска, прослужит вечно при минимальном уходе»

«Будит меня по утрам с 1996 года»

«Позолоченная бритва моего дедушки 1940-х годов»

«Ботинки 1939 года»

«Этот механический карандаш у меня 30 лет»

«Кожаный рюкзак, который дедушка купил мне в школу в 1991 году»

«Эту швейную машинку прабабушка моей подруги купила в 1925 году. Она до сих пор прекрасно работает»

«Нашли у дедушки в закромах, выпущен в 19 веке. Ценится он вообще или в мусор отправить?»

Для нагрева на открытом огне — не то, чтобы старинный, но явно стоит подороже металлолома, стильная штука для интерьера. © magryba / Pikabu



Бонус

Решили расстаться с бабушкиным шкафом 60-х годов. Спросили у жильцов дома, может кому надо. Пришла соседка с третьего этажа вся из себя деловая. Шкаф осмотрела и с наездом выкатила: «Шкаф, конечно весьма добротный, видно, что долго прослужит. Но вот я заметила, что внутри полочек не хватает и нет ключа, который дверцу запирает. Где это все? Надо найти!». Я прямо завис от наглости такой секунд на десять, потом опомнился и говорю: «Конечно, конечно, вы идите, все найдем, сделаем в лучшем виде». Короче, отдал шкаф менее привередливым соседям, которые следующими зашли, благо желающих было хоть отбавляй.