15+ вещей, которые разменяли не один десяток лет, а им хоть бы что — как новенькие

Наверное, у многих дома есть вещи, которые исправно служат не смотря на возраст и даже не думают ломаться. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые уверены, что старые вещи еще могут дать 100 очков вперед своим современным аналогам.

В бонусе докажем, что к винтажным шкафам людской интерес не ослабевает, даже когда они отправляются на заслуженный покой.

«Мой агрегат 1959 года»

«Этот холодильник работает с 2004 года»

«В 2002 году, в 9-м классе я купил этот карандаш для уроков черчения. С тех пор я пользовался им на каждом экзамене. Мне 35, я заканчиваю докторскую, со мной до сих пор тот самый карандаш!»

«Микроволновая печь 60-х годов»

«Этому термосу около 100 лет»

«Папа купил мне его в 1992 году. Он до сих пор отлично работает»

«Cкороварка1975 года»

«Спустя 32 года все еще работает в доме моих родителей»

«Куплен где-то в 1994 году, использовался примерно раз в 2 месяца. Все, что я делал, это просто смазывал лезвия»

«Микроволновка моей мамы 1988 года выпуска»

«Мои родители купили эту пару — стиральную машину с сушкой в ​​1985 году. Они работают так же хорошо и сегодня»

«Этот кожаный ремень служит мне уже 20 лет»

«Куртка — сносу нет»

«61 год назад мои родители получили эту вафельницу в подарок на свадьбу»

«Ботинки 1939 года»

«Этот тостер 1920-х годов достался мне около 10 лет назад и до сих пор отлично работает»

«Мой папа пользуется этим будильником с 1980-х годов»

«Этот миксер нам подарила бабушка моей подруги, он середины 80-х. Почти в идеальном состоянии, за исключением нескольких потертостей, которые лишь придают ему характер»

«Приготовила пиццу с ее помощью и вдруг осознала, что эта хлебопечка у меня уже около 25 лет. Всегда работала безотказно»

Бонус № 1

Моя тетя выбрасывала старый комод, попросила помочь разобрать. Поставил каркас комода на у подъезда и пошел за второй порцией. Возвращаюсь, а там соседка крутится: «А хороший комод, наверное, добротный?» Я: «Вроде бы да.» И тут она с наездом: «У тебя же тетка в курсе, что мне комод нужен был, почему не сказала, что свой выбрасывать собралась?! А давай ка ты, милый друг, мне в квартиру лучше его поднимешь?» Я от наглости такой просто офигел. У нее квартира на минутку на 5 этаже, а в доме лифта нет! Говорю: «Не в курсе я ваших договоренностей и не потащу его наверх. Или вы кого-то сами находите, или я его на мусорку понесу.» Попыхтела, повозмущалась, но так и ушла — выбросил-таки в итоге.

Бонус № 2

Мы с батей разобрали шифоньер, который от бабушки достался. Несем на мусорку, а к нам какая-то тетка подскакивает, подлезает со всех сторон, прям чуть из рук не вырывает. Дотащили, поставили и она выдает в нетерпении: «Я тут заметила, что у вас полок не хватает в шифоньере, вы их позже принесете. Мы с отцом переглянулись, он говорит: «Да нет, здесь все, что есть.» Женщина скривилась и такая: «Ладно уж, заберем и такой.»