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15+ вещиц, при виде которых мозг переходит в режим «Мне это надо. Срочно»

Народное творчество
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Порой стоит взглянуть на какую-то вещицу, как лицо тут же расплывается в улыбке. Все дело в том, что производители не просто предложили нам что-то функциональное, полезное или вкусное, но еще и позаботились о приятных мелочах в дизайне. Именно из-за них мы даже не задумываемся о том, нужен ли нам этот товар, а просто умиляемся и достаем деньги. А иногда, как в примере из бонуса, мы впервые покупаем непривычный предмет и совершенно не жалеем.

1. «Заказанный мед пришел вместе с шапочкой пчеловода ручной работы»

2. «Мама не духи подарила. Не перестаю умиляться при виде этого флакона»

3. «Эта кружка как раз под мое настроение»

4. Это вовсе не книга. Она включается и превращается в настоящую настольную лампу

  • И тут я подумал, что это книга в форме настольной лампы. Когда на самом деле это настольная лампа в форме книги. © MeltingMango420 / Reddit

5. Подставки из дерева. Они же — головоломки

6. Упаковка для кошачьей еды. Потяните за ушки, и она откроется

7. Скалка для тех, кто мечтал учиться в Хогвартсе

8. «Мама нашла в магазине жидкое мыло. Его залили в емкость в виде единорога»

9. Вполне возможно, что с этой штукой возле раковины мыть тарелки станет хоть чуточку повеселее

10. «Посмотрите, какую здоровенную птичку я купил»

11. «Отыскали этого рыжика на распродаже»

12. Пульт со светящейся кнопкой легко найти в темноте

13. Кажется, что книжку с рецептами шоколада кое-кто уже попробовал на вкус

14. Милота этого дверного фиксатора просто зашкаливает

15. «Зашел в комиссионку, ухватил там кружку и теперь не могу расстаться с ней»

16. Спорим, вашему чайнику тоже нужна улитка?

Бонус: вроде бы простая вещь, но это не совсем обычный станок, его используют медики, чтобы подготовить операционное поле

  • Ребята, это нечто. Купил себе, жене и детям, которые еще только в планах. © kinky.psy / Pikabu

Впрочем, не все смелые и неординарные дизайнерские решения вызывают восторг у пользователей. Иногда им явно хочется почесать в затылке и спросить: «О чем вы думали, когда создавали подобные штуки?»

Фото на превью kinky.psy / Pikabu
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4491016
AdMe/Народное творчество/15+ вещиц, при виде которых мозг переходит в режим «Мне это надо. Срочно»
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