15+ вещиц, при виде которых мозг переходит в режим «Мне это надо. Срочно»

Порой стоит взглянуть на какую-то вещицу, как лицо тут же расплывается в улыбке. Все дело в том, что производители не просто предложили нам что-то функциональное, полезное или вкусное, но еще и позаботились о приятных мелочах в дизайне. Именно из-за них мы даже не задумываемся о том, нужен ли нам этот товар, а просто умиляемся и достаем деньги. А иногда, как в примере из бонуса, мы впервые покупаем непривычный предмет и совершенно не жалеем.

1. «Заказанный мед пришел вместе с шапочкой пчеловода ручной работы»

2. «Мама не духи подарила. Не перестаю умиляться при виде этого флакона»

Подскажите, где брали. Мне тоже надо. © profitwithant / Twitter

3. «Эта кружка как раз под мое настроение»

4. Это вовсе не книга. Она включается и превращается в настоящую настольную лампу

И тут я подумал, что это книга в форме настольной лампы. Когда на самом деле это настольная лампа в форме книги. © MeltingMango420 / Reddit

5. Подставки из дерева. Они же — головоломки

6. Упаковка для кошачьей еды. Потяните за ушки, и она откроется

7. Скалка для тех, кто мечтал учиться в Хогвартсе

8. «Мама нашла в магазине жидкое мыло. Его залили в емкость в виде единорога»

9. Вполне возможно, что с этой штукой возле раковины мыть тарелки станет хоть чуточку повеселее

10. «Посмотрите, какую здоровенную птичку я купил»

11. «Отыскали этого рыжика на распродаже»

12. Пульт со светящейся кнопкой легко найти в темноте

13. Кажется, что книжку с рецептами шоколада кое-кто уже попробовал на вкус

14. Милота этого дверного фиксатора просто зашкаливает

15. «Зашел в комиссионку, ухватил там кружку и теперь не могу расстаться с ней»

16. Спорим, вашему чайнику тоже нужна улитка?

Бонус: вроде бы простая вещь, но это не совсем обычный станок, его используют медики, чтобы подготовить операционное поле

Ребята, это нечто. Купил себе, жене и детям, которые еще только в планах. © kinky.psy / Pikabu