15+ вещиц, при виде которых мозг переходит в режим «Мне это надо. Срочно»
Порой стоит взглянуть на какую-то вещицу, как лицо тут же расплывается в улыбке. Все дело в том, что производители не просто предложили нам что-то функциональное, полезное или вкусное, но еще и позаботились о приятных мелочах в дизайне. Именно из-за них мы даже не задумываемся о том, нужен ли нам этот товар, а просто умиляемся и достаем деньги. А иногда, как в примере из бонуса, мы впервые покупаем непривычный предмет и совершенно не жалеем.
1. «Заказанный мед пришел вместе с шапочкой пчеловода ручной работы»
2. «Мама не духи подарила. Не перестаю умиляться при виде этого флакона»
- Подскажите, где брали. Мне тоже надо. © profitwithant / Twitter
3. «Эта кружка как раз под мое настроение»
4. Это вовсе не книга. Она включается и превращается в настоящую настольную лампу
- И тут я подумал, что это книга в форме настольной лампы. Когда на самом деле это настольная лампа в форме книги. © MeltingMango420 / Reddit
5. Подставки из дерева. Они же — головоломки
6. Упаковка для кошачьей еды. Потяните за ушки, и она откроется
7. Скалка для тех, кто мечтал учиться в Хогвартсе
8. «Мама нашла в магазине жидкое мыло. Его залили в емкость в виде единорога»
9. Вполне возможно, что с этой штукой возле раковины мыть тарелки станет хоть чуточку повеселее
10. «Посмотрите, какую здоровенную птичку я купил»
11. «Отыскали этого рыжика на распродаже»
12. Пульт со светящейся кнопкой легко найти в темноте
13. Кажется, что книжку с рецептами шоколада кое-кто уже попробовал на вкус
14. Милота этого дверного фиксатора просто зашкаливает
15. «Зашел в комиссионку, ухватил там кружку и теперь не могу расстаться с ней»
16. Спорим, вашему чайнику тоже нужна улитка?
Бонус: вроде бы простая вещь, но это не совсем обычный станок, его используют медики, чтобы подготовить операционное поле
- Ребята, это нечто. Купил себе, жене и детям, которые еще только в планах. © kinky.psy / Pikabu
Впрочем, не все смелые и неординарные дизайнерские решения вызывают восторг у пользователей. Иногда им явно хочется почесать в затылке и спросить: «О чем вы думали, когда создавали подобные штуки?»
Фото на превью kinky.psy / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ вещиц, при виде которых мозг переходит в режим «Мне это надо. Срочно»
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