15 везунчиков, которым крайне внезапно прилетел подарок от судьбы

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Чудеса порой случаются весьма внезапно. И конечно же, многие мечтают о неожиданном подарке судьбы, который просто сваливается с неба. Но что делать, когда такое происходит на самом деле? Нет сомнений: поделиться этим моментом с остальным миром. Именно это сделали герои нашей сегодняшней подборки, которые нежданно-негаданно получили бонус от Вселенной и смогли запечатлеть этот драгоценный момент.

«Искал для дочки книгу в комиссионных магазинах. Нашел. А внутри меня ждал действительно крутой сюрприз: там был автограф автора»

«Купил винтажные шахматы из оникса со скидкой в 75 %. Открываю коробку и понимаю, что там целых 2 набора»

«Этот проектор с динозаврами оказался настоящим выигрышем»

«Нашел дешевый органайзер для дисков. А внутри оказалось кое-что неожиданное»

«Мне неслыханно повезло с этими яйцами»

«Новичкам везет»

А вот некоторым бедолагам лучше кухню подальше обходить.

«Так, похоже, у меня сегодня счастливый день»

«Этой книге примерно 200 лет. И вот что мне повезло найти внутри нее: 4-листный и 5-листный клевер»

«Нашел в своей еде вот это. Да, жемчужинка»

«И даже не сломал зубы при укусе. Обалдеть, какой я везунчик».

«Разрезал авокадо и почувствовал себя невероятным счастливчиком»

«Это стоило $ 7. Очень неплохо, я считаю»

«Это была последняя упаковка. Успел купить, и внутри оказалось целых 2 порции вместо одной»

«Впервые за 20 лет полетов я получил вот такое место»

«Интернет-магазин прислал мне сразу 2 зарядки вместо одной. По цене одной»

А вот некоторым с покупкой вещей везет гораздо меньше.

«Плавала и порезалась вот об это»