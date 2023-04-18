15 везунчиков, которым крайне внезапно прилетел подарок от судьбы
Чудеса порой случаются весьма внезапно. И конечно же, многие мечтают о неожиданном подарке судьбы, который просто сваливается с неба. Но что делать, когда такое происходит на самом деле? Нет сомнений: поделиться этим моментом с остальным миром. Именно это сделали герои нашей сегодняшней подборки, которые нежданно-негаданно получили бонус от Вселенной и смогли запечатлеть этот драгоценный момент.
«Искал для дочки книгу в комиссионных магазинах. Нашел. А внутри меня ждал действительно крутой сюрприз: там был автограф автора»
«Купил винтажные шахматы из оникса со скидкой в 75 %. Открываю коробку и понимаю, что там целых 2 набора»
«Этот проектор с динозаврами оказался настоящим выигрышем»
«Нашел дешевый органайзер для дисков. А внутри оказалось кое-что неожиданное»
«Мне неслыханно повезло с этими яйцами»
«Новичкам везет»
А вот некоторым бедолагам лучше кухню подальше обходить.
«Так, похоже, у меня сегодня счастливый день»
«Этой книге примерно 200 лет. И вот что мне повезло найти внутри нее: 4-листный и 5-листный клевер»
«Нашел в своей еде вот это. Да, жемчужинка»
«И даже не сломал зубы при укусе. Обалдеть, какой я везунчик».
«Разрезал авокадо и почувствовал себя невероятным счастливчиком»
«Это стоило $ 7. Очень неплохо, я считаю»
«Это была последняя упаковка. Успел купить, и внутри оказалось целых 2 порции вместо одной»
«Впервые за 20 лет полетов я получил вот такое место»
«Интернет-магазин прислал мне сразу 2 зарядки вместо одной. По цене одной»
А вот некоторым с покупкой вещей везет гораздо меньше.
«Плавала и порезалась вот об это»
«Отнесла в ломбард, он настоящий, предложили больше $ 1000».
Удача действительно улыбается гораздо чаще, чем можно было бы подумать:
Фото на превью Unknown author / Reddit
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