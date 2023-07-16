15 человек, которые нашли чужие деньги и встали перед выбором: то ли промолчать в тряпочку, то ли проявить благородство
Найти чужие деньги — это то еще испытание на честность. Одни люди радостно кладут их себе в карман, а другие судорожно пытаются разыскать владельца. Правда, иногда это не приносит морального удовлетворения, зато совесть остается чистой.
- Отдыхали в Таиланде, гуляли и нашли кошелек с банковскими картами, правами и приличной суммой денег. Оказалось, что владелец кто-то из местных. Я сразу предложила обратиться в банк. Написали онлайн-консультанту на английском, полчаса объясняли ситуацию, оставили свой номер. Через какое-то время звонят из банка: «Владелец сказал, что кошелек ему больше не нужен, можете выкинуть». Мы в шоке. © Подслушано / VK
- Несколько лет назад моя мама работала на предприятии, где перебирала то, что привозят мусоровозы. В один день ей в руки попался старенький кошелек. Открыв его, она нашла там 12 купюр по $ 100, которые оказались настоящими. Это было прямо сокровище, так как в то время жили мы небогато. © Подслушано / VK
- Был у меня период: развелся, работы лишился, есть реально нечего было. Шел домой, а дома из еды только мука была. Вдруг смотрю: мужчина обронил барсетку. Я ее подобрал, догнал мужика, отдал, а он: «Е-мое! Вот спасибо! Давай хоть пару соток дам?» Не знаю, что на меня нашло, но я на автомате отказался. А ночью жарил блины на воде и плакал голодными слезами, как дурак. © MikeS63 / Pikabu
- В детстве нашла ₽ 25 одной купюрой. Прекрасно знала, что это немалые деньги, так как в магазин за хлебом, молоком и мороженым бегала. Отдала родителям. Папа с мамой обалдели от такой добычи, посовещались и на следующий день купили в магазине мою мечту — велосипед. © Татьяна Ожилист / AdMe
- Работала в ресторане менеджером. Пришел мужик на завтрак, с виду обычный, поел и ушел. Официант пошел убирать стол. Подходит, а на полу пакет стоит. Он его раскрывает, внутри гора пачек с купюрами, миллионов 10, если не больше. Стоим, глаза вытаращили, не знаем, что делать. Звоним директору, спрашиваем, как быть. Он: «Если не хотите огрести проблем, не трогайте пакет и ждите». Через час возвращается тот мужик и как ни в чем не бывало: «Я тут пакет не оставлял?» Мы пальцами на стол тычем. Взял его, даже не заглянул, поблагодарил и ушел. Мы в шоке. Еще через час возвращается и дарит нам по 100 мл дорогой туалетной воды. © Юлия Филатова
- Захожу в магазин сегодня, на полу лежит 5-тысячная купюра, а навстречу мне к выходу идет парень. Я испугалась, что он может заметить первый и забрать себе, поэтому с дуру села на шпагат, прям на купюру. Уж из-под меня он точно ее вырывать не будет. На что парень сквозь смех говорит: «Что-то новенькое, в основном люди пытаются отодрать ее от пола руками». Оказалось, это сувенирная, покрытая лаком и приклеенная для таких дураков, как я. © Палата № 6 / VK
- Работаю простым слесарем-сантехником. Недавно ремонтировал одному клиенту унитаз. Под крышкой бачка нашел увесистую пачку долларов, перемотанную скотчем. Был соблазн положить деньги в карман и уйти. Но позвал хозяина и отдал ему «зеленые». Тот молча забрал деньги, расплатился за работу и попрощался. Ни о чем не жалею. © Подслушано / VK
- Работал в продуктовом магазине и как-то нашел бумажник, оставленный в тележке. Даже открывать его не стал, сразу сдал в кассу. На следующий день прихожу на работу, а меня ждут $ 20. Парень оставил их у кассира, чтобы отблагодарить того, кто нашел и вернул бумажник. © Unknown author / Reddit
- Я вечно голодная и бедная студентка. Стою в магазине на кассе. Тут какой-то дедуля дергает меня за рукав и показывает на ₽ 100 на полу: «Девушка, вы обронили». Приличные деньги в то время! Я, хоть ничего не роняла, поднимаю их, стою дальше. И тут передо мной бабуля начинает голосить: «Ой, куда же я деньги дела, потеряла, что ли?! Вот же ₽ 100 в руках были». В моей голове складывается пазл, в голове деда тоже. И под уничтожающим взором старика, красная как помидор, отдаю бабушке ₽ 100: «Это, наверное, ваши». Этот магазин я потом стороной обходила вплоть до его закрытия. © CarefreeTime / Pikabu
- Как-то заходила в подъезд за девушкой, и у нее из кармана кошелек падает, аккурат на коврик. Пошла за ней к лифту, отдаю со словами: «Вы потеряли». Эта малолетка, лет 25 ей, его открывает и бросается на меня со словами: «Ах ты, гадина, у меня тут больше было! Отдавай или тебе несдобровать». Пришлось девушку успокоить — потащила ее в ближайший участок, там предъявили запись с камер. А также объяснили, что она попала сюда за хулиганство. Результат — слезы, сопли и слова: «Простите, я больше не буду». © Inga Urgant
- Работал в ночную смену в магазине. Когда закончил смену и уже собирался закрывать магазин, обнаружил чей-то кошелек Louis Vuitton. Внутри было $ 410, визитка и удостоверение личности. Было около часа ночи, я не стал дожидаться утра и позвонил по указанному номеру. Владелец кошелька оказался работником фабрики по производству носков, он поблагодарил меня и подарил пару носочков. © getexp27 / Reddit
- Стояли всей семьей в очереди за билетами на ярмарку. Смотрю на землю, вижу $ 20 под ногами одной дамы. Велю дочери поднять их и отдать женщине, видимо, она обронила. Эта дама изумленно посмотрела на дочку, затем молча взяла $ 20 и удалилась. «Хм, странно», — подумал я. Подхожу к кассе, начинаю вытаскивать свои деньги. Черт, это были мои $ 20. © sschering / Reddit
- Ездили в детстве с мамой и сестрой на море. Отдохнули, приехали на вокзал покупать билеты домой — оказалось, что денег не хватает. Мама сказала нам с сестрой походить вокруг вокзала, поискать деньги. И мы нашли ₽ 1000! На билеты хватило. А через месяц мы обалдели, когда у мамы пропала ₽ 1000 из кошелька — видно, Вселенная забрала обратно. © Подслушано / VK
- Знакомые делали ремонт в квартире. Заказчик — большая шишка. Отодвинули шкаф, а там пачка евро. Долго думали, что делать. А вдруг проверяют, а может, хозяин квартиры давно их потерял. В городе его нет, по телефону такое не спросишь. Решили, что лучше отдать. Позвали его сына лет 19. Поднесли деньги, как каравай почетному гостю. А парниша возьми да ляпни: «А-а-а, батя, наверное, потерял». В карман положил, развернулся и ушел. © comcom / Pikabu
- Знакомая гуляла по пляжу с собакой. Песель нашел в кустах женскую сумочку. Там было чуть меньше ₽ 1 млн., а в кармашке — обручальное кольцо. Она дала объявление, пришла к ней семейная пара. Они назвали точную сумму, все пересчитали, а потом спросили с претензией: «А почему сумка в таком потрепанном состоянии?» Знакомая аж опешила от таких слов. Сумку-то собака из песка выкопала, ну поцарапала чуть-чуть, но разве это важно? Выпроводила она их поскорее вместе с их деньгами, но осадочек остался. Городок у нас небольшой, так что вскоре стала известна и предыстория пропажи: дама продала свое авто и поехала домой на автобусе. Встретила там знакомых, решили они потусить на пляже. Сняла она обручальное кольцо, так как был у нее любовный интерес... И потеряла сумку благополучно — видимо, не до нее было. Такая вот история.
Крутые находки (и не только денежные) могут подстерегать нас где угодно: и на пляже, и в лесу, и даже возле мусорных контейнеров. Иногда даже диву даешься: как некоторые везунчики умудряются бесплатно получить то, на что другие тратят немалые деньги. А ответ прост — они умеют смотреть под ноги и верят в свою удачу.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые нашли чужие деньги и встали перед выбором: то ли промолчать в тряпочку, то ли проявить благородство
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