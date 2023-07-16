15 человек, которые нашли чужие деньги и встали перед выбором: то ли промолчать в тряпочку, то ли проявить благородство

Найти чужие деньги — это то еще испытание на честность. Одни люди радостно кладут их себе в карман, а другие судорожно пытаются разыскать владельца. Правда, иногда это не приносит морального удовлетворения, зато совесть остается чистой.

Крутые находки (и не только денежные) могут подстерегать нас где угодно: и на пляже, и в лесу, и даже возле мусорных контейнеров. Иногда даже диву даешься: как некоторые везунчики умудряются бесплатно получить то, на что другие тратят немалые деньги. А ответ прост — они умеют смотреть под ноги и верят в свою удачу.