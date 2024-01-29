15+ воспитателей, которые в момент научат карапузов кашу есть

Как известно, накормить ребенка — непростая работенка. Родители, бабушки с дедушками и воспитатели готовы пойти на что угодно, чтобы только чадо не осталось голодным. Они часами торгуются, уговаривают, вытирают слезы, пытаясь скормить хотя бы одну ложечку каши или запеканки.

Дети приносят море радости и позитива, с ними всегда весело играть, болтать, гулять. Они непоседливые, непосредственные и порой такие штуки выкидывают — только держись. Но чуть дело близиться к обеду, вам приходится проявлять находчивость и смекалку, чтобы их накормить.