15+ воспитателей, которые в момент научат карапузов кашу есть
Как известно, накормить ребенка — непростая работенка. Родители, бабушки с дедушками и воспитатели готовы пойти на что угодно, чтобы только чадо не осталось голодным. Они часами торгуются, уговаривают, вытирают слезы, пытаясь скормить хотя бы одну ложечку каши или запеканки.
- У меня подружка в конфетные обертки заворачивала разные фрукты. Вместо чипсов в пачку засыпала сушеные фрукты. В баночки с колой наливала соки свежевыжатые, сама делала домашние бисквиты и в пачку из-под покупных укладывала. Даже в жвачку умудрялась цукаты класть. © Numida / Pikabu
- Обычно ребенок говорит: «Это противно, я хочу яблочное пюре!» Я ему в ответ: «Просто попробуй один кусочек курицы и я принесу тебе яблочное пюре» Малыш пробует: «Очень вкусно, а теперь яблочное пюре!» Но знаете что, иногда он съедает больше после того, как получит свое яблочное пюре. © Tired_Apricot_173 / Reddit
- Меня в детстве дедушка просил посторожить еду в его тарелке, чтоб никто не украл, а сам отворачивался. А потом поворачивался обратно и очень сокрушался, что еда исчезает — как же это я за ней не уследил? © Ushwood / ADME
- У меня дочь не ела бутерброды, которые я ей в школу давала. Хлеб, мясо любимое, а она голодная ходит. Долго не могла допытаться, в чем дело, она решила, что я обижусь, если узнаю. Оказалось, что ей не нравился отсыревший от мяса хлеб. Решилась проблема элементарно — стала нарезку в фольгу заворачивать и потом уже в ланч-бокс класть. © Olga Sazonova
- Если я плохо и медленно ела, то дедушка всегда говорил: «У нас морской закон — кто съест последний, тот убирает со стола и моет всю посуду». © Мария Гришкевич
- Мой секрет, который помогает заставить ребенка есть овощи: я разрешаю ему помочь с готовкой. Он почти всегда перекусывает ими, даже если потом не ест за столом. © BreadPuddding / Reddit
- С установкой «новое блюдо — заведомо гадость» наши вот какой выход: новое блюдо можно не есть, но нужно попробовать, хотя бы маленький кусочек. Не понравилось — ладно, не ешь. Примерно 50% от попробованного идет в рацион. © Melissa / ADME
- У меня была тарелка, на дне которой был изображен медведь в шапочке. Когда дочь не хотела есть, я говорила, что тарелка с сюрпризом: если все съесть, то мишка снимет шапочку. Дочь верила и съедала, правда потом возмущалась: «Почему не снял?!» А я говорила, что не надо было капризничать. © Elena Tisler
«Друг для своей дочурки выкладывает картины едой»
- Я не иду на компромисс в отношении качества еды — не покупаю вредную пищу, но просто позволяю ребенку есть то, что ему нравится. У меня одно условие: ежедневный рацион должен быть сбалансирован. © siena_flora / Reddit
- У знакомой сын на дух переносил творожную запеканку, а в детском саду уплетает за милую душу. Спросила воспитательницу, дескать, как вам это удается? А та и говорит: «Я просто беру и снимаю с нее верхнюю часть, он тогда все прекрасно ест». Оказалось, что сыну просто не нравилась поджарка, он даже название придумал этой процедуре: «открыть запеканку».
- Сын один не ел. Кормишь его, а он плюется, вертится, скандалит. Накладывала себе то же самое, что и у него, садилась напротив. Тут же становился примерным ребенком. Все съедал и даже почти аккуратно. © NatashkaNataly / Pikabu
- Я прошу свою дочь помочь готовить и подсовываю ей всякие ингредиенты в качестве перекуса. Если она отказывается есть, я не обращаю на это внимания, но больше ей ничего не предлагаю. © slashedash / Reddit
- Мы с женой часто разделяем приемы пищи, чтобы дети могли чаще перекусывать. Таким образом мы уменьшаем слишком большие порции. © SgtRockyWalrus / Reddit
- Мне мама покупала глазированные сырки и говорила, что это мороженое. А папа покупал настоящее эскимо и я никак не могла понять, почему у папы мороженое вкусное, а у мамы нет. © Svetlana Sviridenko
- Как моя бабушка маленькую племянницу кормила кашей. Стояла баночка с тыквенным пюре, если туда не окунали ложку с кашей, девочка отворачивалась от ложки, дескать, без тыквы несладко и невкусно. Так бабушка ложку в банку опускала, но не зачерпывала пюре. После этого ложка простой каши съедалась без возражений. И ведь, что самое главное, малышка не возмущалась. © ToBoldlyGo / Pikabu
- Я просто продолжаю давать детям то же самое, пока они наконец это не съедят. Я готовила брокколи 10 раз, а на 11-й раз они съели все и попросили добавки. Теперь мы готовим брокколи несколько раз в неделю. © Pure-Caterpillar / Reddit
Дети приносят море радости и позитива, с ними всегда весело играть, болтать, гулять. Они непоседливые, непосредственные и порой такие штуки выкидывают — только держись. Но чуть дело близиться к обеду, вам приходится проявлять находчивость и смекалку, чтобы их накормить.
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