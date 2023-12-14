15 ярких историй от тех, кто попал в ту еще передрягу, но сумел лихо из нее выкрутиться
Любому из нас хотелось бы быть настолько сообразительным, чтобы с наскока преодолевать любые сложности и давать мгновенный отпор хамам и наглецам. Что ж, умение приходит с тренировкой: можно, например, почитать о том, как поступали в таких случаях герои нашей статьи, и кое-что взять на заметку. Вдруг пригодится.
- Стою с племянницей в очереди на аттракцион. Она одета во что-то очень яркое, прическа — куча косичек с цветными ленточками. И какая-то незнакомая тетка начинает меня отчитывать: «Вам бы следовало запретить ей так одеваться и прически такие делать! Что за непотребство!» Достаю телефон: «Диктуйте!» «Что?» «Ваш номер!» «Зачем это?» «Буду звонить вам и спрашивать вашего мнения по любому вопросу. Вы же почему-то считаете его очень важным!» Дискуссия сошла на нет. © lMH0 / Pikabu
- Когда я готовилась к экзамену по географии, я выучила только 2 билета — 11 и 13. В этих билетах было много текста. Я предположила, что учитель не будет уменьшать шрифт, а сделает эти билеты более широкими, чем другие. И если заранее знать, что ищешь, можно будет заметить. Так и получилось, вытянула 13-й билет. Впрочем, училась я хорошо, и все остальные билеты смогла бы сдать минимум на 4 и без продготовки. Это был скорее спортивный интерес. © Lavendel12 / Pikabu
- Как-то монтировала серию видеороликов. В среднем по 3 минуты каждый. Звонит заказчик: «Вы знаете, последний ролик был всего 2 минуты 20 секунд. Я заплачу за него на 10 % меньше». Я: «Отлично, договорились! А предыдущий был 6 минут, за него оплата вдвое больше, верно?». Тишина и сопение в трубке: «Ну что вы, не будем мелочиться, мы же свои люди, причем тут вдвое больше». © Wildwildworld / Pikabu
- Пришел в поликлинику. В вестибюле объявление: «Гардероб не работает». Подхожу к кабинету врача, а там целых 2 объявления: «В верхней одежде в кабинет не входить» и " За оставленную без присмотра одежду администрация ответственности не несет«. Остановился в растерянности, вдруг вижу кабинет заведующей. Стучусь, захожу. Хотел пожаловаться, но передумал. Снимаю пальто, водружаю на вешалку и со словами: «Простите, я на минутку» исчезаю из кабинета. После визита к врачу снова стучусь к заведующей, захожу, молча надеваю пальто. Она: «А вы по какому вопросу заходили?». Отвечаю: «Хотел поблагодарить за отличное обслуживание». И ухожу. © Евгений Вельс / Дзен
- Когда был студентом, решил искупаться на городском пляже. Выхожу из воды, одежды нет! А мне надо было на лабораторную к строгому преподу, который не выносил опозданий. И вот бегу я по центральной улице в трусах, все оборачиваются. Понимаю, что не успеваю. И тогда я решил поехать на троллейбусе! Кондукторша сначала потребовала билет, а потом посмотрела на меня и начала хохотать. Но из троллейбуса меня не высадили, так и ехал под непрекращающийся смех пассажиров. Доехал до общаги, оделся и успел на лабораторку! © roddgeras / Pikabu
- Инструктор в автошколе хамил и насмехался. Попросила поменять — «все заняты». Скандалить я тогда не умела. Но один раз, когда он начал на меня орать, я резко нажала на тормоз и выдала: «Это неправильно — обзывать меня за мои же деньги». Хватило его на пару занятий, а потом поток ехидных замечаний и дурацких шуточек возобновился. А мы как раз выехали на оживленную дорогу. И я в ответ на очередной выпад заглушила двигатель. Сзади гудят, руками машут, а мне так спокойно стало. Инструктор слюной брызжет: «Едь!» Сейчас, говорю, поплачу и поедем. После этого он от меня отказался. А вместо него нашелся чудесный дядечка. © yapodumala / Pikabu
- 6 утра. Сын (2,5 года) проснулся в кроватке, лезет к маме и бубнит: «Мама, кушать!» Жена пытается его успокоить: «Еще ночь, еще все спят. Спи!» Сын не унимается. не унимается: «Кушать!» И тут жена выдает гениальный ответ: «Сынок, холодильник еще спит!» И ведь подействовало, спал еще целый час до будильника © ***70 / Pikabu
- У нас в соседнем доме жил любитель громкой музыки. Не знаю, что за стиль, но если над ухом врубить несколько пилорам, то по сравнению с его музыкой это покажется симфоническим оркестром. Надоело! Мы решили проучить этого шумовика-затейника. Я нашел у себя старые пластинки с хорошими песнями и врубил на всю катушку. Трое суток шло протвостояние, под полное одобрение соседей. В конечном итоге однажды на весь квартал раздалось: «Ну все, понял я, понял.. ваша взяла!» И тишина! © Евгений П. Почитаем? / Дзен
- Я даже не стал спорить по поводу имени нашего ребенка после того, как жена сказала: «Слушай, у наших детей будут твоя фамилия и отчество, дай мне хоть имя выбрать, я же их все-таки рожаю!» © Послушано / Ideer
- Мой бывший муж мастерски сводил все разговоры к «теперь-то ты поняла, что была не права?» И я чувствовала себя виноватой. О разводе задумывалась, но у нас же ипотека. И тут попали в аварию, меня увезли на скорой. Из больницы меня забрали друзья. Поняла, что зря отговариваю себя от развода. Однажды в тяжелых мыслях купила большую банку нутеллы, чтобы порадовать себя. Стояла она пару дней, и вот настал ее черед. Купила свежайшую булочку, открываю банку — а она пустая, только шоколад размазан по стенкам. У меня внутри будто струна лопнула. Я поняла, что муж не думает ни о ком, кроме себя. Вот так я развелась из-за банки нутеллы. © Unknown author / Pikabu
- Однажды в самолете передо мной девушка перебросила через спинку кресла свои волосы. Они спускались до самого моего столика и мешали есть и читать. Я вежливо попросила ее перекинуть локоны на свою сторону, а она в ответ буркнула: мол, нечего завидовать, убирать их она не намерена. Тогда я потихоньку накрутила пару ее волосинок на замочек столика. А потом барышня резко встала в туалет. Что ж, неприятно, но бывает, когда с распущенными волосами случайно зацепишься за что-то. © Н.В. / Дзен
- Занимать шезлонги в отелях, оставляя свое полотенце, нельзя. Лежишь — лежи, встал — место потерял. Я тоже с этим сталкивался. Трогать чужие вещи нельзя, поэтому просто подходишь к сотруднику и говоришь, что кто-то забыл свои вещи. Их уносят, и можно спокойно занимать лежак. Бывает, к обеду приходят люди с большими глазами: «Где мои вещи?». Объясняешь им правила отеля — не занимать шезлонги, потому что персонал уносит бесхозные вещи. © Timur ААА / Дзен
- Был случай лет 20 назад. Прихожу с работы на часок пораньше. Захожу в квартиру и впадаю в ступор. Шкафы вывернуты, вещи кучей на полу, перед ними теща и трое ее родственников. Оказывается, жена дала маме ключ и разрешила выбрать себе одежду, ведь у нас ее полно. А теща еще и стол накрыла для родни из наших продуктов. На следующий день пришел к теще в гости. Открыл ее шкаф, забрал все свое и пару свитеров тестя прихватил с собой . Конечно, потом был дикий скандал, но результат налицо: с тех пор шаловливые ручки тещи и ее родни по моим шкафам не лазили. © Лев Абаполов / Дзен
- Вообще-то я добрый человек, и от моего поступка друзья были в шоке. Дело было так: жуткий снегопад, во дворе не припарковаться. Я оставила машину на дороге, достала лопату, почистила снег. Иду к своей машине и вижу, как другая машина становится на мое почищенное место! Выходит водитель, молодой мужчина: «Спасибо! А себе вот тут почисти, ты девушка спортивная, да и полезно свежим воздухом дышать». Так я попозже вышла, накидала ему снега под колеса и водой полила. А потом с плохо скрываемым злорадством наблюдала, как этот товарищ ломом отбивает глыбы льда из-под колес. © Жужа Лаптева / Дзен
- Знакомый попросил меня сделать его сыну реферат, так как у них нет компьютера, а у меня есть. Нехотя согласился, сидел, собирал материалы, напечатал, отдал. Но это оказалось только начало. Сын просто засыпал меня просьбами найти что-то в интернете и распечатать. Однажды я заявил, что у меня больше нет желания тратить время на их хотелки. Знакомый: «Тебе что, жалко пары часов помочь нам? У нас же компьютера нет!» А я отвечаю: «У тебя есть машина, а у меня нет, покатай меня после работы пару часов по городу». Больше не обращался. © Виктор Косенков / Дзен
Не растеряться и с достоинством выйти из трудной ситуации — умение, которое хотелось бы иметь каждому. Вот еще несколько статей с историями о тех, кому палец в рот не клади:
AdMe/Народное творчество/15 ярких историй от тех, кто попал в ту еще передрягу, но сумел лихо из нее выкрутиться
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