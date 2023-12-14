15 ярких историй от тех, кто попал в ту еще передрягу, но сумел лихо из нее выкрутиться

Любому из нас хотелось бы быть настолько сообразительным, чтобы с наскока преодолевать любые сложности и давать мгновенный отпор хамам и наглецам. Что ж, умение приходит с тренировкой: можно, например, почитать о том, как поступали в таких случаях герои нашей статьи, и кое-что взять на заметку. Вдруг пригодится.